Były senator Aleksander Gawronik podżegał do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary? Jest prawomocny wyrok

Aleksander Gawronik zapytany przez dziennikarzy, czy czuje satysfakcję z tego wyroku, odpowiedział, że „pewnie tak”.

- Nie jestem emocjonalnym człowiekiem. Obrabialiście mnie, niektórzy z was, przez wiele wiele lat negatywnie. To co, mam się z tego cieszyć? Jest mi to obojętne