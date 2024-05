Centra Usług Społecznych ułatwią życie nie tylko najbardziej potrzebującym

Więcej niż pomoc społeczna

To między innymi Specjalistyczne poradnictwo z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych potrzebujących wsparcia, zapewnienie transportu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mobilne usługi fryzjerskie i podologiczne dla osób samotnych i, indywidualne poradnictwo psychologiczne, zajęcia „z dostawą do domu” dla osób ze specjalnymi potrzebami, domowe usługi fizjoterapeuty, opieka wytchnieniowa, i inne.

Wsparcie szyte na miarę

- Wszystkie sprawy można załatwić pod jednym dachem - wyjaśnia Olimpia Piłat-Pawlak. - W każdym CUS do dyspozycji mieszkańców jest organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych usług społecznych, który wraz z mieszkańcem zgłaszającym się do Centrum ustala konkretny plan działania, a także organizator społeczności lokalnej. Zadaniem osoby zatrudnionej na tym ostatnim stanowisku jest animowanie działań w ramach społeczności lokalnej. Chodzi tu nie tyle o rozwiązywanie problemów, co raczej o wspólne działania pozwalające lepiej się poznać i zintegrować. Mogą to być choćby wspólnie organizowane okolicznościowe wydarzenia w lokalnej świetlicy, pikniki itp.