Działacze Lecha Poznań nie przedłużą umowy z doświadczonym bramkarzem. "Może przejść do rywala z tej samej ligi"

- Stachowiak jest doświadczonym bramkarzem. Słyszałem, że starał się motywować młodszych zawodników, chociaż sposób, w jaki to robił, nie wszystkim się podobał. Może przejść do rywala z tej samej ligi i z tego co wiem, może przejść do Unii Swarzędz - powiedziała w rozmowie z nami, osoba związana z Lechem Poznań.