Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" Adam Jastrzębowski z prestiżową nagrodą Grand Press Photo. "To zdjęcie powstało przypadkiem"

Zdjęcie powstało przypadkiem, ponieważ realizowałem wtedy zupełnie inny temat - fotografowałem mojego tatę, który jechał na wózku i przygotowywał się do maratonu. To był październikowy mglisty poranek – godzina 6 czy 7 nad ranem. Gdy byliśmy już na Wartostradzie, wracaliśmy z treningu, zobaczyłem, że lis wyszedł na drogę, a ja miałem akurat przy sobie dobry aparat i udało mi się dobrze wszystko skadrować.

Co najchętniej fotografujesz? Czy są to na przykład ludzie, czy może natura jak na Twojej zwycięskiej fotografii?

Jest to o tyle ciekawa praca, że nigdy nie wiem co mnie spotka. Codziennie robię inne rzeczy, nigdy się nie nudzę. Nie muszę siedzieć ośmiu godzin za biurkiem. Z drugiej strony jednak nie jest to łatwa praca, ponieważ czasami trzeba fotografować w różnych niesprzyjających warunkach – w deszczu, śniegu, czy pracować wtedy, kiedy komuś innemu by się nie chciało, na przykład często trzeba bardzo wcześnie wstać, a czasami pójść spać później. Ale chyba nie zamieniłbym tej pracy na nic innego.