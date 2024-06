Jarocin Festiwal 2024 już wkrótce. Znamy już wszystkich wykonawców!

Wiemy kto wystąpi na scenie w Jarocinie!

Na scenie w Jarocinie wystąpi Gogol Bordello, Dżem, Pidżama Porno, Riverside, Dezerter, Armia, Daria Zawiałow, Happysad, 2TM2,3, Homo Twist, Vader, Ania Rusowicz, Dr Misio, Farben Lehre, Cool Kids of Death, Alians, Eye for an Eye, Sad Smiles.