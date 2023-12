Jedna z najstarszych restauracji w Poznaniu kończy działalność. "Złota Kaczka" karmiła mieszkańców przez 45 lat! "To był wspaniały czas"

- Przez lata nasza rodzinna firma prosperowała dobrze. Czuliśmy się częścią naszej lokalnej społeczności do samego końca. Odwiedzały nas całe rodziny, rodzice przyprowadzali swoje dzieci, a dziadkowie wnuki. Możemy powiedzieć, że to był wspaniały czas! Dobro, ciepłe słowa, wsparcie i życzliwość jakie od Was otrzymywaliśmy dodawały nam skrzydeł!