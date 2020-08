Koleje Wielkopolskie: Szynobusy będą mniej eksploatowane? Prezes UTK: "Stosowano koła i tarcze hamulcowe inne niż wskazane w dokumentacji"

Zobacz też: Kolejne zakazy lotów: Dokąd nie polecimy z Poznania

Niemniej, aby sprostać oczekiwaniom prezesa UTK, spółka Koleje Wielkopolskie wykonuje dodatkowe badania, które potwierdzą, że całość dokumentacji i procesy utrzymaniowo-naprawcze i eksploatacyjne zapewniają bezpieczny przewóz osób. To potwierdzenie zostanie wysłane do prezesa UTK w najbliższych dniach.

- Aby sprostać oczekiwaniom i pójść nieco szerzej w proces utrzymania pojazdów, wykonamy dodatkowe przeglądy pojazdów i czynności przeglądowe, które będą dodatkowym potwierdzeniem, że pojazd jest w pełni sprawny i bezpieczny. Jak to będzie wyglądało? Jeśli np. przegląd pojazdu był dokonywany co 7 dni to teraz będzie co 3-4 dni. W zależności od przebiegu - podsumowuje Marek Nitkowski.

