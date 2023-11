Chrześcijaństwo jest wspaniałe, dlatego że Pan Bóg nie siedzi na tronie gdzieś daleko, ale jest Bogiem Bliskim - jest naszym bratem i przyjacielem. W chrześcijaństwie kult wobec Boga objawia się poprzez kochanie bliźnich i troskę. Kiedy umiera ktoś z naszych bliskich, to nigdy nie mówimy, że idzie do piekła albo że po prostu skończył swoje życie marnie, ale zawsze mamy nadzieję, że Bóg mu wybaczył i jest w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych pokazuje nam właśnie to piękno człowieczeństwa, że idziemy jako rodzina na grób bliskiej nam osoby i wspominamy tylko dobre rzeczy. Dzień Zaduszny natomiast to czas uświadamiania sobie, że jesteśmy tylko ludźmi, grzesznikami. Chcemy być razem ze świętymi, ale grzeszymy i może ktoś ze zmarłych też grzeszył, więc modlimy się na wszelki wypadek, żeby wszyscy na pewno byli w niebie, bo nikogo nigdy w Kościele nie skazujemy na piekło.

Warunkiem, aby zostać świętym jest to, że trzeba umrzeć, czyli być zmarłym, więc po części te nazwy się nakładają. Ale z drugiej strony, uroczystość Wszystkich Świętych ma nam uświadomić, że wszyscy żyjemy i że czeka nas życie wieczne, do którego dopuszczeni są właśnie święci, więc nazwa "Święto Zmarłych" rzeczywiście trochę ogranicza nasze spektrum patrzenia na tę uroczystość.

Chrześcijanie doświadczają niedzieli w uroczysty sposób, czyli właśnie pięknie się ubiorą, idą na Eucharystię, spotkają się z przyjaciółmi, jedzą uroczyście obiad. Robią to po to, żeby całe ich życie było uroczyste. Aby żyć zmartwychwstaniem i doświadczeniem pełni człowieczeństwa, czyli miłością, wybaczeniem i dobrocią także w codzienności, w pracy pośród ludzi, których spotyka się na co dzień. Czy jest to dzień wolny, czy roboczy, to chrześcijanin tak naprawdę zachowuje się tak samo, dlatego nie bardzo nam nie zależy na tym, żeby było tyle dni wolnych, ponieważ stracą one na swojej uroczystości.

Czy Halloween rzeczywiście jest szkodliwym świętem dla chrześcijan?

Uroczystość Wszystkich Świętych ukazuje najpiękniejsze cechy życia człowieka, czyli, że on jest piękny, młody, święty, że będzie żył wiecznie... Halloween jest zaprzeczeniem tego. Pokazuje zgniliznę, śmierć, strach i inne różne rzeczy... ale tak naprawdę nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Tak samo jak się nie zajmujemy się imprezami techno i walentynkami, tak samo się nie zajmujemy się Halloween. Mamy tak piękną swoją tradycję, że trochę w nosie mamy to czy ktoś obchodzi Halloween, czy nie obchodzi. Nic co przychodzi z zewnątrz, nie szkodzi człowiekowi. To z wnętrza wychodzi zazdrość i gniew, dlatego chrześcijanin nie boi się i nigdy nic mu nie szkodzi, bo tak nam obiecał Jezus - nawet jakbyśmy wypili coś zatrutego, to i tak nam to nie zaszkodzi.