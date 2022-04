Literacka Nagroda im. Adama Mickiewicza 2022: Zwyciężył Stanisław Rosiek, historyk literatury i eseista

- Mamy wśród nominowanych: przedstawicielkę poezji, świadomie szukającą znaczenia literatury w zbliżaniu się do samej siebie, wzbogacaniu własnej umysłowości i duchowości, mamy autorkę biografii, która podążyła za wezwaniem do odkrywania niedocenionej należycie tworzącej po polsku i niemiecku pisarki silnie zaangażowanej w sprawy społeczne i polityczne, mamy wreszcie wyrazistego eseistę i redaktora, który wzywa między innymi do uczciwego potraktowania terminu „krytyka literacka” i powrotu kłótni o książki, a nominowany jest za esej poświęcony kulturowym wyobrażeniom końca świata