Męskie Granie Poznań 2023. Festiwal zagości w Parku Cytadela. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny!

Męskie Granie w Poznaniu. Kto wystąpi?

Festiwal Męskie Granie już na stałe wpisał się w kalendarz letnich wydarzeń muzycznych. Co roku zbiera pod scenami festiwalowymi tłumy fanów, a bilety i karnety znikają w zawrotnym tempie. Wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ przebiega w formie trasy koncertowej, a artyści co roku występują w kilku miejscowościach w Polsce m. in. w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Żywcu, Krakowie.

Pierwsza edycja zorganizowana została w 2010 roku, a sponsorem i inicjatorem jest producent piwa Żywiec. W tym roku artyści zawitają też oczywiście do Poznania. Od piątku 23 czerwca w Parku Cytadela słychać będzie zróżnicowane brzmienia i gatunki muzyczne. Co roku festiwal promuje konkretny singiel w wykonaniu zespołu złożonego ze znanych polskich muzyków, którzy - wbrew nazwie przedsięwzięcia - wcale nie muszą być mężczyznami.