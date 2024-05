Nerwowy dzień na drogach w Poznaniu i Wielkopolsce. Kolizje, potrącenia, wypadki. Wisienką na torcie BMW na torach tramwajowych

Nerwowy dzień na wielkopolskich drogach

Ruch w Poznaniu, jak zawsze w deszczu, jest dość niemrawy. Niska prędkość, choć nie zapobiega wszystkim zdarzeniom, ogranicza ich skutki. Poznańscy policjanci notują głównie kolizje. Do takich doszło jeszcze przed południem na ul. Jana Pawła II czy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Podczas nawałnicy nad Poznaniem doszło do stłuczki także w rejonie mostu Bolesława Chrobrego, a niedługo później także na ul. Obornickiej.

Mniej szczęścia miała piesza, która została potrącona przez kierowcę mitsubishi podczas ulewy około godziny 15 na ul. 28 czerwca 1956r., w pobliżu szpitala ortopedycznego na Wildzie. To co najmniej trzecie potrącenie pieszego w Wielkopolsce we wtorek 28 maja. O 6:30 w Rogoźnie kierowca peugeota potrącił 63-letniego mężczyznę. Około południa w wyniku potrącenia w Słupcy ucierpiała, na szczęście niegroźnie, 15-latka.