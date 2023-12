Ogłoszono pierwsze zespoły i artystów na Next Fest 2024! Wystąpią m.in. Sara James i bracia Kacperczyk

Za nieco ponad cztery miesiące powróci Next Fest Music Showcase & Conference. Przedstawiono pierwszych artystów, którzy wystąpią na przyszłorocznej edycji! Karnety dostępne są w sprzedaży.

Premierowa odsłona Next Fest Music Showcase & Conference zakończyła się sukcesem. Spadkobierca legendarnego Spring Breaka, spotkał się ze świetnym odbiorem, dlatego już w trakcie imprezy w 2023 roku podjęto decyzję o kontynuacji projektu i ogłoszono datę drugiej edycji. Przyszłoroczny Next Fest Music Showcase & Conference odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia. Koncerty, dyskusje, warsztaty oraz mnóstwo innych atrakcji czeka w kwietniu publiczność w stolicy Wielkopolski. Organizatorzy z Good Taste Production, Fundacji Trzy Sztuki razem z Miastem Poznań ponownie zapraszają do dyskusji o kondycji współczesnej polskiej muzyki i kreślenia scenariuszy jej przyszłości.

Pierwsi ogłoszeni artyści

W gronie artystów i artystek, którzy jako pierwsi potwierdzają swoją obecność znajdzie się Łona x Konieczny x Krupa. Stworzyli coś bardzo w stylu kultowego szczecińskiego rapera, jednocześnie świeżego, obfitującego w ciekawe rozwiązania brzmieniowe. Za nimi stoją Konieczny i Krupa, członkowie składu Siema Ziemia. Łona dorzuca do tego interesujące obserwacje i celne puenty. Efekt wspólnych działań można usłyszeć na płycie "Taxi".

Bracia Kacperczyk to jedno z najciekawszych zjawisk w polskiej muzyce ostatnich lat. Maciej i Paweł Kacperczykowie wnieśli do rodzimego hip-hopu niezwykle szczerą i zgrabną poetykę osadzoną w doświadczeniach współczesnych nastolatków. Każdy z trzech wydanych przez SBM Label albumów był znakomicie przyjęty, podobnie jak utwór "Jakbym zjadł mentosy i popił je colą", który rozbudził viralowo internet.

W przyszłym roku przyjdzie czas na trzecią i ostatnią odsłonę projektu Karaś/Rogucki- pełen słodko-gorzkich refleksji album "Atlas Iskier", który zapowiada cover "Zaopiekuj się mną" zespołu Rezerwat. Lordofon Macieja Poredy i Michał Jurka to dowód na to, że "hip-hop to tylko zabawa", a sam rap, jako technikę wokalną i pewną formę ekspresji, można z łatwością osadzić w zupełnie różnych muzycznych kontekstach i stylistykach. W najnowszym albumie "Passé" łączą rap z elementami muzyki gitarowej, od indie rocka po punk.

Po kilku latach przerwy Fismoll wróci z nowym albumem "Pomiędzy". Tym razem artysta zdecydował się śpiewać tylko po polsku. Nowa płyta skłania do refleksji, jak komentuje artysta, z założenia ma działać terapeutycznie na każdego, kto potrzebuje oddechu. Julia Kamińska, znana szerzej z kina i telewizji, otwiera nowy rozdział w muzycznej działalności. Jaskółkami tych zmian są najnowsze utwory, wypełnione emocjami, ważnymi słowami i głębokim wokalem "Granica" i "Wstyd". Połowa duetu xxanaxx, Klaudia Szafrańska występowała na najważniejszych scenach klubów i festiwali, zdobyła też Fryderka. Powrót jednej z najciekawszych polskich wokalistek w solowym projekcie będzie można zobaczyć i usłyszeć na Next Fest. Kari Sál, czyli Karina Bałdych, zadebiutowała albumem "Betesda", skomponowanym w małej islandzkiej miejscowości Kirkjubajarklaustur. Na płycie łączy inspiracje jazzem, indie popem, elementami muzyki poważnej oraz wątki kultury łemkowskiej. Na Next Fest wystąpi w duecie z Adamem Bałdychem.

O Sarze James mówi się jako o kandydatce do miana jednej z najważniejszych rodzimych artystek nadchodzących lat. Finalistka "America's Got Talent", reprezentantka Polski w konkursie Junior Eurovision oraz zwyciężczyni "The Voice Kids". Młoda artystka na wiosnę szykuje debiutancki album, który zapowiada najnowszy singiel "Dziś mnie mija cały świat". Lotta, czyli Karolina Pielesiak, urzeka w swojej twórczości wysokimi wokalami, zniekształconymi basami i 16-bitowymi dźwiękami. Z kolei WOLSKA umiejętnie łączy popową nośność z alternatywną wrażliwością, a jej niezwykle zgrabnie napisane teksty, zapadają głęboko w pamięć. Muzyka Agaty Karczewskiej przypadnie do gustu tym, którzy lubią szczere i surowe kompozycje w stylu amerykańskiego bluesa, country, folk rocka. Na swoim koncie ma dwa albumy, w tym ostatni wydany z Johnem Porterem "On The Wrong Plane".

Alles to dwóch łódzkich muzyków electro, Marcin Regucki i Paweł Strzelec, którzy mają na swoim koncie 4 płyty. Projekt o zaangażowanym przekazie, gdzie eksperymentalne i chłodne dźwięki rezonują z tekstami, może pochwalić się nie tylko znakomicie przyjętymi albumami, ale i zagranicznymi występami.

Zespół Santabarbara w swojej twórczości łączy wpływy Radiohead, Jamesa Blake'a, Metronomy i Tame Impala. Projekt Szczepana, Łukasza i Nikodema Pospieszalskich jest stylistyczną mozaiką złożoną z avant/alt popu, tanecznej elektroniki i jazzu. SaMa, czyli Magda Sałata, swój talent pokazała w programie "The Voice of Poland". Inspiruje się Harrym Stylesem czy Girl in Red. Jako reprezentantka Gen Z, świetnie odnajduje się w nowych mediach. Jej TikTokowy lifestyle'owy profil obserwuje ponad 43 tysiące osób. Atom Juice to pięciu kolegów, którzy w przeszłości często zamiast iść do szkoły, woleli szlifować wspólne granie. Skrajne temperamenty muzyków znalazły płaszczyznę porozumienia w muzyce będącej intrygującą hybrydą alternatywnego popu i elektroniki. Duet cosmos łączy romantyczno-nostalgiczne brzmienie gitary z ciepłymi dźwiękami syntezatorów. Coś bardzo wartościowego dla fanów indie popu i surf rocka. Wszystko, co słychać w twórczości jarqa zdaje się nie być dziełem przypadku - niesamowicie spójna, a zarazem wyrazista wizja własnej muzyki z okolic alternatywnego popu.

Piotr Odoszewski to wykształcony muzycznie i niesamowicie wrażliwy dwudziestolatek, którego pełen ekspresji wokal, często porównuje się z Dawidem Podsiadło czy Igorem Herbutem. Artysta ma już w kieszeni kontrakt z Sony Music Poland.

Patryk Skoczyński tworzy nowoczesny pop, a wśród inspiracji wymienia takich artystów jak Ed Sheeran, Tom Odell czy Michael Jackson. Kolejny artysta, który muzycznego rozpędu nabrał po udziale w programie "The Voice Of Poland". Świeży i alternatywny R'n'B usłyszymy od podkarpackiego producenta i wokalisty asl33p. Z kolei Jacko Brango to kolorowy ptak, który leci wysoko i zatacza kręgi nad rodzimym alternatywnym popem.

Songwriter, gitarzysta i wokalista Izdeb tworzy samozwańczy gatunek space-pop. Razem z zespołem Ralpha Kaminskiego zdobył Fryderyka za album "Kora". Filip Grodowski ma siedemnaście lat i już zachwyca swoją wrażliwością. Sieć podbiły publikowane przez niego covery - nic dziwnego, że artysta wpadł w ucho wytwórni Kayax, która postanowiła go reprezentować. Hamulec to jedno z najciekawszych zjawisk z okolic metalu. Potwierdzeniem tego jest tegoroczny krążek "Na Pohybel". Zebrane przez Szymona Paduszyńskiego doświadczenia za sprawą współtworzenia takich projektów jak Neony, Jamal czy koncertowego zespołu Zalewskiego.

Joulie Fox, czyli Marta Konik, ma na swoim koncie wiele sukcesów. Liryczna wokalistka została doceniona m.in. przez BBC Radio i brytyjską telewizję London Live, występowała też na portugalskim Nos Alive. Zanim LUI Gawrońska postanowiła całkiem oddać się muzyce, zajmowała się sportami: MMA, taekwondo i motocrossem. Ma na koncie debiutancką EP-kę, na którą składają się proste, szczere piosenki. Wokalistka ania grr i producent paszka połączyli siły w e EP-ce "Bajki", na której inspirują się FKA twigs czy Caroline Polachek. Wokalista, autor tekstów i producent muzyczny Anchey Nocon w swojej twórczości łączy elementy elektroniki, lo-fi oraz muzyki ludowej z całego świata. To dopiero początek muzycznych emocji na Next Fest Music Showcase & Conference. Trwa nabór dla zespołów i delegatów do drugiej edycji tej imprezy. Na www.nextfest.pl znajdują się formularze zgłoszeniowe.

Bilety

Karnety dostępne są już dostępne w sprzedaży na www.eventim.pl.

I pula - 169 zł

II pula - 199 zł

III pula - 229 zł

Liczba karnetów w danej puli jest ograniczona. Informacje o uruchomieniu sprzedaży biletów jednodniowych oraz programie konferencji zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Najnowsze informacje znajdują się na profilach Next Fest na Instagramie, Facebooku, TikToku oraz na stronie www.nextfest.pl. Organizatorami wydarzenia są poznańska agencja Good Taste Production i Fundacja Trzy Sztuki. Wydarzenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznań. poznan.pl Obserwuj nas także na Google News

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!