PKP wprowadza takt. Pociągi z Warszawy do Berlina przez Poznań będą kursowały nawet co dwie godziny Paweł Antuchowski

Pociągi Berlin Warszawa Express będą kursowały według cyklicznego rozkładu jazdy. Z Warszawy do Berlina przez Poznań będą wyjeżdżały do południa 31 minut po pełnej godzinie, co 2 godziny. Z Poznania do Warszawy składy odjadą 53 minuty po pełnej godzinie, co 2 godziny, od południa.