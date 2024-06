Pół roku przerwy w kursowaniu pociągów z Krotoszyna do Poznania. W efekcie podróż na tej trasie będzie 5 minut krótsza

Dwukrotnie szybsze podróże

Przewidywany efekt inwestycji to wzrost dopuszczalnej prędkości z 60 do 120 km/h, co skróci czas przejazdu z 19 do około 12 minut. W efekcie podróż z Krotoszyna do Jarocina zajmie niecałe 30 minut w stosunku do 40 minut przed remontem. O tyle też skróci się podróż z Krotoszyna do Poznania.