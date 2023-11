Polacy twierdzą, że odżywiają się poprawnie. Czy tak jest naprawdę? Sprawdź, jak się odżywiasz!

Niestety znaczny odsetek dzieci – 74%, raz w tygodniu i częściej sięgał po słodycze (cukierki, batoniki, czekoladki), a co drugi ośmiolatek (54,4%) pił słodkie napoje. 22,5% dzieci raz w tygodniu i częściej jadło słone przekąski (czipsy, prażynki, popcorn, orzeszki).

– Nawyki żywieniowe zaczynają się tworzyć, gdy rozszerzamy dietę dziecka. Dziecko nas naśladuje, chce jadać to, co my. My mamy największy wpływ na to, co będą jadły w przyszłości nasze dzieci. Jeśli pokażemy im, że zdrowe odżywianie wcale nie jest nudne, że jest to kolorowe, smaczne jedzenie i że jeżeli damy dzieciom próbować różnych smaków oraz razem gotować, to nie będzie ono miało później problemów z podejmowaniem zdrowych wyborów żywieniowych