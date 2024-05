Policjanci w Szamotułach zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. W tle narkotyki i przestępstwa skarbowe Karol Pomeranek

Sześć osób podejrzanych miedzy innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz przestępstwa skarbowe zatrzymali w Szamotułach wielkopolscy policjanci w dniach od 7 do 9 maja. Jak czytamy w komunikacie, ta realizacja to już kolejne zatrzymania osób, które zajmowały się wewnątrzwspólnotowym przemytem narkotyków.