Policjanci z Poznania i Kalisza uratowali życie kilku osób. Niektóre z nich były pijane, pod wpływem narkotyków lub się awanturowały

Policjant wszedł do rzeki, dotarł do poszkodowanego, ostrożnie zaczął go wyciągać na brzeg. Woda w tym miejscu miała blisko 2,5 metra głębokości, do tego dochodził silny nurt. W międzyczasie na brzegu pojawiło się dwóch znajomych mężczyzny, którzy mimo ostrzeżeń, również weszli do rzeki. Silny nurt momentalnie ich przewrócił i porwał