Polska PKO BP Ekstraklasa na samym dnie. Gorzej punktują tylko Albańczycy. To będzie jeden z najsłabszych mistrzów w XXI wieku

Aktualny lider - Jagiellonia Białystok - w ostatnich 5 spotkaniach zdobył zaledwie 5 punktów. Jest to wynik zatrważający. Co więcej, podopieczni trenera Adriana Siemieńca wiosną w 12 meczach skompletowali zaledwie połowę - 18. W tabeli za 2024 rok zajmują dopiero 6. miejsce. To jednak nie przeszkodziło, aby białostocczanie zachowali fotel lidera na trzy kolejki przed końcem z 56 punktami na koncie.

W porównaniu do zeszłego sezonu, na tym samym etapie, Raków Częstochowa miał tych punktów 71. To oznacza, że ekipa z Częstochowy świętowałaby już tytuł mistrzowski.

Aktualnie Jagiellonia punktuje na poziomie 1,8 punktu na mecz . Jeśli udałoby się im zdobyć komplet punktów do końca rozgrywek, ich średnia wzrosłaby do 1,91 .

Oznaczałoby to, że tegoroczny mistrz Polski zostanie jednym z najsłabszych w XXI wieku . Równie słabo punktowały Wisła Kraków (sezon 2010/11), Śląsk Wrocław (sezon 2011/12) oraz Legia Warszawa (2019/20) - po 1,86 pkt/mecz. Najlepiej w tym stuleciu punktowała Biała Gwiazda. Sezon 2007/08 miała fantastyczny i robiła to na poziomie 2,56 pkt/mecz.

Mistrzowie Polski - średnia punktów na mecz:

Jesteśmy najgorsi w Europie. Prawie

Jeśli przełożyć punktowanie aktualnego lidera do tego, co się dzieje w Europie, wyglądamy bardzo słabo. Polska ekstraklasa jest praktycznie na samym dnie, jeśli chodzi o średnią. Sprawdziliśmy wszystkie ligi należące do UEFA, które rozgrywają swoje mecze systemem jesień-wiosna. Najlepiej punktuje lider, a w zasadzie mistrz z Walii. The New Saints w 32. kolejkach zdobył 92 punkty, notując zaledwie dwa remisy. To dało ekipie z Oswestry średnią na poziomie 2,875 pkt na mecz.