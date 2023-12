"Piszemy listy do decydentów, którzy mają realny wpływ na los naszych bohaterów".Więcej zdjęć --->

Z okazji przypadającego 10 grudnia Dnia Praw Człowieka w holu wielkim poznańskiego CK ZAMEK odbył się Maratonu Pisania Listów z Amnesty International.

Maraton Pisania Listów to – jak podkreśla Amnesty International – największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka. – Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka miliony ludzi na całym świecie jednoczy siły, żeby upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są łamane i odmienić ich los. Piszemy listy do decydentów, którzy mają realny wpływ na los naszych bohaterów i bohaterek oraz wysyłamy wyrazy wsparcia dla nich samych i ich bliskich. Podczas Maratonu Pisania Listów piszemy listy na rzecz osób, których prawa człowieka zostały złamane: zostały niesłusznie skazane, doświadczyły tortur, pozbawiono je kontaktu z rodziną, zostały uwięzione tylko dlatego, że działały w słusznej sprawie. – przypomina AI. Czytaj także: Tak perła Poznania wyglądała przed wojną. Oto unikatowe zdjęcia!

– Maraton odbywa się w tym samym czasie na całym świecie i to jest jego największa moc: miliony ludzi wysyła wiadomości w sprawach kilku konkretnych osób. Tak dużej, międzynarodowej akcji nie da się łatwo zignorować i dlatego działa. – informuje Amnesty International.

W czyjej intencji piszemy w tym roku?

Andrzeja Poczobuta – polsko-białoruskiego dziennikarza i działacza mniejszości polskiej z Grodna. Przed aresztowaniem był on aktywnym członkiem Związku Polaków na Białorusi oraz korespondentem „Gazety Wyborczej”. Za krytykę białoruskiego reżimu został skazany na 8 lat więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Justyny Wydrzyńskiej – współzałożycielki Aborcyjnego Dream Teamu – kolektywu aktywistycznego oferującego porady w zakresie dostępu do bezpiecznej aborcji w Polsce. Justyna została skazana za pomoc w dostępie do bezpiecznej aborcji kobiecie będącej w przemocowym związku. Skazanie Justyny stanowi niebezpieczny precedens i jeszcze bardziej utrudnia dostęp do bezpiecznej aborcji osobom, które mogą jej potrzebować.

Any Marii Santos Cruz – matki aktywisty Pedro Henrique’a, zastrzelonego przez zakapturzonych mężczyzn. Zginął w wieku 31 lat. Strzelono mu osiem razy w głowę i szyję. Jego dziewczyna, która leżała obok Pedra tamtej nocy, rozpoznała w mężczyznach funkcjonariuszy policji. Cztery lata później policjanci podejrzani o jego zabójstwo nadal są w czynnej służbie, a proces jeszcze się nie rozpoczął.

Ahmeda Mansoora – kochającego ojca i męża, aktywisty, laureata nagrody Martina Ennalsa dla Obrońców Praw Człowieka. Obecnie Mansoor przebywa w więzieniu Al-Sadr w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie całe dnie spędza w izolatce, bez dostępu do książek, długopisów czy papieru. Nie ma nawet łóżka. Jakie przestępstwo popełnił? Mówił prawdę. Thapelo Mohapi – lidera oddolnego ruchu Abahlali base Mjondolo, ukrywającego się z powodu śmiertelnych gróźb kierowanych wobec niego wyłącznie dlatego, że walczy o lepszą przyszłość dla mieszkańców Republiki Południowej Afryki. Maunga Sawyeddollaha – reprezentanta mniejszości etnicznej, która przez dziesięciolecia doświadczała poważnej dyskryminacji ze strony władz Mjanmy. Tysiące Rohingya zostało zabitych i zgwałconych, byli torturowani, a ich wioski zostały spalone. Teraz Maung i jego społeczność wzywają przedsiębiorstwo Meta do zadośćuczynienia za to, że algorytmy Facebooka wypromowały treści nawołujące do przemocy i nienawiści wobec ludności Rohingya, podsycając tym samym przemoc militarną.

Thulaniego Maseko – który był kochającym ojcem i mężem, zaangażowanym członkiem Kościoła Metodystów, oddanym obrońcą praw człowieka i sojusznikiem osób LGBT. Został on zastrzelony we własnym domu za krytykę represyjnego prawa w Eswatini i nadmiernej przemocy ze strony państwa. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za jego zabójstwo.

Chaimy Issy – która mówi prawdę władzom, nawet jeśli ma się to odbyć kosztem jej wolności.

Od rozpoczęcia prezydentury Kaisa Saieda przestrzeganie praw człowieka w Tunezji uległo znacznemu pogorszeniu: sądy nie są niezależne, a wolność słowa jest atakowana. Chaima jako jedna z pierwszych osób publicznie sprzeciwiła się działaniom prezydenta. Teraz grożą jej lata więzienia, a nawet kara śmierci. Rity Karasartovej – obrończyni praw człowieka i ekspertki w dziedzinie zarządzania obywatelskiego, która ponad dekadę swojego życia poświęciła na udzielanie indywidualnych porad prawnych tym, których prawa zostały naruszone przez skorumpowany i niesprawiedliwy system. Rita prowadzi Instytut Analiz Publicznych i jest członkinią Zjednoczonego Ruchu Demokratycznego Kirgistanu, który walczy z ubóstwem i niesprawiedliwością. Obecnie znajduje się w areszcie domowym za pokojowe protestowanie na rzecz ochrony zbiornika wody słodkiej – rzadkiego i cennego zasobu w regionie.

Rocky’ego Myersa – czarnoskórego mężczyzny z niepełnosprawnością intelektualną, który został skazany na karę śmierci za morderstwo pomimo braku dowodów. Jego egzekucja może zostać zaplanowana w każdym momencie, a jego jedyną nadzieją jest ułaskawienie przez gubernatorkę Alabamy.

Wujka Pabai i Wujka Paula – liderów rdzennej społeczności z Guda Maluyligal, nacji, która zamieszkuje najbardziej wysuniętą na północ część Australii w Cieśninie Torresa. Ich przodkowie żyli na wyspach od tysięcy lat. Teraz pozywają australijski rząd, aby chronić swoją ojczyznę, kulturę i społeczność przed zmianami klimatu. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

