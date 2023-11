Prezydent Poznania podziękował mężczyźnie, który pomógł w ujęciu zabójcy 5-letniego Maurycego

Zbysław C. nie przyznaje się do winy

To on pomógł schwytać zabójcę 5-letniego Maurycego

Grzegorz Konopczyński otrzymał nagrodę od Jacka Jaśkowiaka

- To ważne, by widząc krzywdę innych, nie pozostawać obojętnym.

Jedną z osób, która natychmiast ruszyła, by ująć sprawcę, był brygadzista Remondis Grzegorz Konopczyński. W środę spotkał się z nim prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

18 października około godz. 10, na ul. Karwowskiego na poznańskim Łazarzu, 71-letni Zbysław C. z nieznanych przyczyn zaatakował nożem 5-letniego Maurycego, który z przedszkolną grupą szedł na wycieczkę na pocztę. Chłopiec został raniony w klatkę piersiową, zmarł mimo natychmiastowej pomocy medycznej. Napastnik został ujęty przez przypadkowych przechodniów.

- Jego czyn zasługuje na jeszcze większe uznanie w świetle informacji o wielu świadkach zdarzenia, którzy mogąc zareagować wcześniej i spróbować udaremnić próbę ucieczki, nie zrobili nic. Niebagatelną rolę odegrała także policjantka po służbie, która ostatecznie zatrzymała napastnika, a wcześniej odwróciła jego uwagę na tyle, że pracownik Remondis mógł zareagować. Niewątpliwie zachowanie w każdej z tych osób może być przykładem odwagi i gotowości do działania w momencie próby. Grzegorzowi Konopczyńskiemu należy się jeszcze większy szacunek za słowa, które przedstawiciele mediów usłyszeli podczas spotkania z nim, że nie czuje się kimś szczególnie mężnym, że każdy na jego miejscu powinien postąpić tak samo

Nagroda od Jacka Jaśkowiaka za obywatelską postawę

– podkreślono w komunikacie.

19 października, następnego dnia po tragicznym zdarzeniu na poznańskim Łazarzu, poznańska prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Zbysławowi C. zarzutu zabójstwa chłopca, skierowano także do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzny. Stan zdrowia 71-latka nie pozwalał wtedy jeszcze na wykonywanie czynności procesowych z jego udziałem; Zbysław C. w przeszłości leczył się neurologiczne. W piątek, 20 października, decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.