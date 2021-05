Robert Gumny, wychowanek Lecha Poznań: Na treningach w Bundeslidze w Augsburgu bywało naprawdę brutalnie Maciej Lehmann

- Grając w ekstraklasie, mogłem puścić sobie piłkę i wiedziałem, że nikt mnie nie dogoni, a tu jest inaczej. Jednak powoli będą się taką maszyną stawał – powiedział o różnicach między grą w Polsce i Bundeslidze Robert Gumny

Robert Gumny w programie "BundesTalk" w YouTubowym Kanale Sportowym opowiedział o trudnościach, jakie miał po przejściu z Lecha Poznań do FC Augsburg. Przyznał, że nie był odpowiednio przygotowany fizycznie do rywalizacji w niemieckej Bundeslidze. Potrzebował kilku miesięcy, by przystosować się do obciążeń treningowych i ich intensywności. - Momentami było brutalnie. W pierwszych miesiącach, gdy mieliśmy treningi dla tych piłkarzy, którzy nie grali w meczach, to momentami chciało mi się wymiotować. Takich mocnych treningów w Polsce nie miałem - zdradził.