Rusza proces za zbrodnię w Chodzieży. Matka oskarżona o uduszenie 2-letniego synka. Chłopiec przed śmiercią jadał karmę dla szczurów

Czwartkowy proces rozpocznie się ponad rok po zbrodni, do której doszło w nocy z 12 na 13 marca 2020 roku. Wtedy, w Chodzieży, policja przyjechała do mieszkania Anity i jej konkubenta Martina. Okazało się, że matka udusiła własnego synka, 2-letniego Marcela. Znowu była pijana.

Poważne sygnały o tym, że w rodzinie źle się dzieje, pojawiły się pół roku wcześniej. W październiku 2019 roku dwuletni Marcel trafił do szpitala w Chodzieży ze złamaną nogą. Lekarze zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka. Nogę miały złamać „osoby trzecie”. Ale w tej sprawie niewiele się działo. Policja i prokuratura wymieniały się pismami, a koszmar chłopca trwał przez kolejne miesiące. Aż do 12 marca, gdy został uduszony przez matkę, 22-letnią Anitę W.

Śledztwo wykazało, że gehenna chłopca trwała bardzo długo. Matka wraz z konkubentem miała się na nim znęcać. Chłopcu złamano nogę, a sprawcą, jak się okazało, był konkubent matki. Po wyjściu Marcela ze szpitala samodzielnie zdjęli mu gips. 2-latek był bity, podduszany, chodził umazany kałem, w brudnej pieluszce, jadał karmę dla szczurów hodowlanych oraz niedopałki papierosów. Czasami także musiał aportować – przynosić matce piwo. Anita i Martin zabrali go także na festiwal muzyczny do Kostrzyna nad Odrą. Tam zostawiali pod opieką obcych ludzi.

Anita W. i Martin K. początkowo przyznali się do winy, do stawianych zarzutów. Ona do zabicia synka, on do znęcania się nad chłopcem. W śledztwie badano także ich poczytalność. Stwierdzono, że mogą odpowiadać za swoje czyny.