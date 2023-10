Sławomir Mentzen przyleciał helikopterem do Poznania: "Tym razem nikt nie próbował zakłócać spotkania z mieszkańcami"

Sławomir Mentzen podsumował kończąca się kampanię wyborczą, oznajmiając że Konfederacja zrealizuje cele postawione przed wyborami.

Lider Konfederacji zaatakował również program 100 Konkretów PO.

- Konkret 89 z listy 100 konkretów Donalda Tuska. Napisane jest tam, że chcą ograniczyć do 2030 roku, chcą ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 75%. PiS zgodził się na ograniczenie do 50%, a oni chcą pójść dalej niż chce tego Unia Europejska. To zniszczy nasz przemysł, to zniszczy naszą gospodarkę, zabierze nam samochody czy możliwość podróżowania. Czy ktoś policzył, ile to będzie kosztować? Pójście tak daleko jak chciałaby Platforma Obywatelska to koszt ponad biliona złotych! - przekazał Sławomir Mentzen.