Sprawa Jarosława Ziętary. 28. rocznica zniknięcia dziennikarza „Gazety Poznańskiej”. Przy ul. Kolejowej, gdzie mieszkał, zapłonęły znicze

1 września 1992 roku dziennikarz Jarosław Ziętara pożegnał się ze swoją dziewczyną Beatą i wyszedł z wynajmowanego mieszkania przy ul. Kolejowej. Miał dotrzeć na poranne zebranie do redakcji „Gazety Poznańskiej”, ale nie przyszedł.

Czytaj też Nowy świadek ws. zbrodni na Ziętarze. Współpracownik Elektromisu przerywa milczenie po 28 latach

Jego ciała do dzisiaj nie znaleziono, ale mimo to prokuratura uznała, że padł ofiarą zbrodni. O podżeganie do zabójstwa oskarżono Aleksandra Gawronika, niegdyś uznawanego za najbogatszego Polaka. O porwanie i przekazanie Ziętary prawdopodobnym zabójcom oskarżono z kolei „Rybę” i „Lalę”, dwóch byłych ochroniarzy dawnego Elektromisu. Mieli go porwać metodą "na policjanta", kiedy Ziętara szedł do pracy. Szef Elektromisu Mariusz Ś. w sprawie Ziętary nie usłyszał żadnych zarzutów, występuje w niej w roli świadka.