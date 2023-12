Teatr Muzyczny w Poznaniu ogłasza wiosenną premierę! Jest też dobra informacja dla osób spoza stolicy Wielkopolski

Teatr Muzyczny w Poznaniu. "Apetyt na czereśnie"

"Apetyt na czereśnie" to nowa wiosenna premiera Teatru Muzycznego w Poznaniu. To komedia muzyczna oparta na tekście i piosenkach Agnieszki Osieckiej, z muzyką Macieja Małeckiego. Jak podkreślają twórcy, to błyskotliwa opowieść o miłości, zazdrości i zdradzie, o tym co buduje, a co niszczy, a także o zwykłych, codziennych sprawach. W głównych rolach będzie można zobaczyć Katarzynę Tapek i Radosława Elisa.

- Spektakl będziemy prezentować także wyjazdowo. Zobaczycie go między innymi w miejscowościach powiatu poznańskiego, w tym w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach (7.04), w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach (9.04; we współpracy z GOK Sokół w Czerwonaku), w Dworze Skrzynki (12.04) oraz w Szkole w Rokietnicy (13.04; we współpracy z Gminą Rokietnica)

- informuje Teatr Muzyczny w Poznaniu.