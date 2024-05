Ukradli paliwo z lokomotywy. Kradzieży dopuszczali się już wcześniej. Wielkopolanom grozi do 10 lat więzienia

- Starszy z nich, we wrześniu ubiegłego roku, włamał się do kontenerów, wspólnie z 44-latkiem z powiatu jarocińskiego. Ukradli z nich kilkanaście sztuk butli gazowych. Do zdarzeń doszło na terenie gminy Pleszew. Straty wycenione zostały na ponad 4 tysiące złotych - podaje asp. szt. Monika Kołaska. Cała trójka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem, a 39-latek odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.