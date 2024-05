Wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego i radny powiatu jarocińskiego skazani za korupcję polityczną

Jak podaje PAP, sprawa ujrzała światło dzienne w 2014 r., kiedy w wyniku wyborów samorządowych burmistrzem Jarocina został Adam Pawlicki. Jedną z pierwszych jego decyzji było odwołanie ze stanowiska prezesa ZGO Mariusza Z. i zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę gminnej spółki. Po siedmiu latach śledztwa akta trafiły do Sądu Okręgowego w Kaliszu, wyrok zapadł po kolejnych trzech latach.

Prokuratura postawiła zarzuty dotyczące korupcji politycznej i gospodarczej. Najwięcej zarzutów usłyszał były prezes ZGO, m.in. zawierania nieuzasadnionych ekonomicznie umów na obsługę prawną i umów o pracę z fikcyjnymi pracownikami, zatwierdzania płatności za usługi, których w rzeczywistości nie wykonano. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień.

Sąd skazał go na 2 lata i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia, 10 tys. zł grzywny, zwrot 150 tys. zł na rzecz WCR. Orzekł też zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem państwowym i samorządowym, a także stanowisk w spółkach prawa handlowego przez 5 lat.

Była księgowa zakładu Violetta G. nie przyznała się do zarzutów. Sąd nie dał jednak wiary jej wyjaśnieniom i skazał ją za podżeganie prezesa do nadużycia uprawnień i wyrządzenia spółce szkody finansowej. Usłyszała wyrok 2 lat więzienia, grzywny 10 tys. zł, obowiązku naprawienia szkody przez zwrot na rzecz WCR 85 tys. zł.

Do zarzutów nie przyznali się także były burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski i jego ówczesny zastępca Mikołaj Kostka. Obaj zostali skazani za przekroczenie uprawnień. Zdaniem sądu, wykorzystując podległość prezesa ZGO, nakłonili go do zatrudnienia w spółce wskazanych przez nich osób.