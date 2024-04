Wybory 2024: Jacek Jaśkowiak pozwany przez kandydata Społecznego Poznania. Tomasz Hejna przegrywa w sądzie. Poszło o alimenty

Tomasz Hejna pozywa Jacka Jaśkowiaka

Podczas wywiadu dla Radia Poznań Jacek Jaśkowiak wypowiadał się na temat Łukasza Garczewskiego, kandydata Komitetu Społeczny Poznań na prezydenta Poznania. Wtedy też powiedział on o nim, że:

Tomasz Hejna uznał te słowa za kłamstwo. Podkreślił, także podczas rozprawy sądowej, że płaci alimenty na dziecko, a nawet je nadpłaca. Słowa tego typu uznał on za próbę zdyskredytowania do w oczach opinii publicznej w sposób, jaki jest wysoko stygmatyzujący. Wskazał konkretnie na tekst podsumowujący wywiad i zawierający komentarze do słów Jacka Jaśkowiaka, opublikowany w serwisie internetowym rozgłośni.

