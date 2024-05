Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.05

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (27.05 13:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Wola Podłężna ulice Anyżkowa 3, 6, 14, 208/23, 208/24 (GPO), 208/27, 211/27 (GPO) 211/28, Aroniowa , 207/11 (GPO), Chmielna 1, 2, 4, 5, 5A, 6, Cyprysowa 4, 208/36, Licheńska 62, Nowa od 1 do 3, od 5 do 7, 9, 10, 12, 14, 15, 216/1 (GPO), 216/2, 222/2 (GPO), 222/5 (GPO), DZ. 214, Orzechowa 5, 9, 208/16, 208/37 (GPO), 208/17, 208/35 (GPO), 210/11 (GPO), 211/11, Rudzicka 30, 30A, 205/19 (GPO), 205/20 (GPO), 211/14 , 208/18, 208/33 (GPO), 208/21,208/28 (GPO), 211/15 (GPO), 211/18 (GPO), 211/19, 293 (GPO). 27.05 od godz. 11:00 do 14:00

Ciepielew 7, 10, 46, Izerów 5, Polesie od 2 do 4, 6, 7. 27.05 od godz. 10:00 do 14:00

Dąbrowa , Roszków od 87 do 91. 27.05 od godz. 9:00 do 16:00

Włoszakowice ul. Leśników nr 13 do 21 nieparzyste, działki nr 311/2 do 8, 312. 27.05 od godz. 7:30 do 14:30

Ciemierów-Kolonia 10, 10 A, od 12 do 14, 17, 17A, od 18 do 21, D9, W-758, Ciemierów Kolonia-324/1. 27.05 od godz. 11:00 do 15:00

Marszałki 82, 83, od 86 do 89, 90A. 27.05 od godz. 11:30 do 15:30

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145, 27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Leszno ul. Wołodyjowskiego nr 3 do 11 nieparzyste. 27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Oborniki, miejscowość Rożnowo, ul. Wjazdowa 5, 9, 10, ul. Leśna od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8A parzyste, ul. Obornicka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Parkowa 10, ul. Usługowa 10, 10A, ul. Dworcowa 1, 2, 3, 4, 6, działki nr 566/1, 27.05 od godz. 8:00 do 17:00

gm. Gostyń: Krajewice nr 1, nr 2 do 24C, nr 31 do 50, nr 94, HAN-TRANS, sklep. 27.05 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 5 do nr 33 nieparzyste, od nr 8 do nr 30 parzyste, 44, 45, 46, 49, 53, 55, ul. Miodowa całą, ul. Stawnego cała, ul. Mostowa cała, ul. Nowa 2, 2a, ul. Poznańska 11, 17, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 27, działki nr 68/1, 69/3, 162, 316/2, 28.05 od godz. 7:30 do 8:30

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 37 do nr 55 nieparzyste, od nr 32 do nr 46 parzyste, działka nr 81, Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, przedszkole samorządowe Słoneczko, 28.05 od godz. 7:30 do 12:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Cerekwica, ul. Piaskowa od nr 1 do nr 25 nieparzyste, 49A, 51, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste, działki nr 302, Gmina Rokietnica, miejscowość Mrowino, ul. Wschodnia 7, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste, 28.05 od godz. 8:00 do 13:00

Komorniki: ul. Młyńska od 40 do 76 parzyste bez 64, od 27 do 63 nieparzyste, ul. Wiosenna, ul. Pogodna 1, ul. Mieszka i Dobrawy 1, 28.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomęcice, ul. Wspólna cała, ul. Podgórna cała, ul. Południowa cała, ul. Poznańska od nr 2 do nr 30 parzyste, od nr 1 do nr 23 nieparzyste, 49A, 28.05 od godz. 8:30 do 13:00

Kobylnica ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa. bez 16. Katarzynki: ul. Glebowa. 29.05 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Komorniki, miejscowość Głuchowo ul. Spokojna cała, Pogodna cała, Parkowa cała, ul .Polna cała, ul. Poznańska od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 38 parzyste, 37, 39, 41, 43, 44, ul. Radosna 8E, ul. Stawna 2, 2A, 6, ul. Tęczowa 7, 11, działka nr 71/5, 91/2, 125/3, 126/2, 126/5, 142/3, 208/2, 363/5, 363/3, 363/4, 363/6, 363/7, Piotr P. EURO-PARTS, BLUMEX DOLATA Sp. J., Dom Kultury "Dworek", 29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20. 4.06 od godz. 8:30 do 9:30

Luboń: ul. Niepodległości od 2 do 44 parzyste, od 3 do 9 nieparzyste, od 13 do 29 nieparzyste, ul. Przemysłowa 7, 9, 11, ul. Pow. Wielkopolskich 12A, 14. 5.06 od godz. 8:00 do 14:30

Przeźmierowo: ul. Składowa od 4 do 12 parzyste, od 18 do 38 parzyste, 5, 13, 15, 19, 21, 27, od 35 do 45 nieparzyste, dz. 427/4, ul. Leśna 27, 29. 5.06 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

10.06 od godz. 8:00 do 14:00

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat złotowski

miejscowość Zagórze, Leśniczówka Wądołek, Jastrowie ul. Kilińszczaków nr od 16B do 16F, Jastimpex Sp. z o.o.

28.05 od godz. 7:30 do 11:30