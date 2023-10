"Wynegocjowaliśmy największy budżet na wspólną politykę rolną". Trzecia Droga podsumowała działalność dla regionu

- rozpoczął konferencję poseł Andrzej Grzyb.

- mówił Grzyb.

Poseł poinformował, że zakupienie w pierwszej kolejności 22 zestawów to największe zamówienie, jakie złożył samorząd województwa w bydgoskiej spółce PESA.

- Pieniądze z programu regionalnego w dużej mierze są wykorzystywane na szeroko rozumiany transport, w tym również na transport zbiorowy. W tym zakresie przez lata następował m.in. zakup taboru kolejowego - są to nowoczesne pociągi. W tej chwili samorząd województwa wielkopolskiego ma ich ponad 60 jednostek i był to wydatek łączny - ponad miliard złotych - z tego ok. 60 proc. pochodziło właśnie z pieniędzy unijnych, a reszta to wysiłek samorządu województwa