Zabił kolegę maczetą. "Sebastian był moim najlepszym kumplem". Zapadł wyrok w głośnej sprawie

- Chciałbym prosić sąd o wyrok, który pozwoli mi się wyleczyć z tych moich złych zachowań, z nałogów. Nie chciałbym reszty mojego życia, które mi zostało, spędzić w więziennej celi, bo to jest agonia i wegetacja - w żaden sposób to człowieka nie naprawia, ani nie resocjalizuje. Jeszcze raz przepraszam za wszystko, co się stało i żałuję tego. Nie byłem złym człowiekiem, czy to w pracy, czy z sąsiadami, zawsze każdy mógł na mnie liczyć. Byłem pomocny dla ludzi, nie przejawiałem agresji - dodał.