Zamknęli skatepark w środku lata! ZZM tłumaczy się ze swojej decyzji. "Wiemy, że termin nie jest idealny". Na terenie parku była kontrola

Skatepark zamknięty na wakacje. Inwestycje w parku Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarząd Zieleni Miejskiej odniósł się do zarzutów.

- Zdajemy sobie sprawę, że zamknięcie skateparku w Parku Marcinkowskiego w trakcie lata nie jest idealne, ale robimy to, aby poprawić bezpieczeństwo tego miejsca - podali na pośrednictwem Facebooka.

Dodali również, że wcześniej próbowali wyłonić wykonawcę przetargu dwa razy, to się jednak nie udało. Dlatego remont ruszył z opóźnieniem. ZZM poinformował także, że do przeprowadzenia remontu potrzebna jest dobra pogoda. Zapewnili, że skatepark na pewno wróci do użytku.