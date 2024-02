Chcesz wziąć udział w polskiej prapremierze musicalu? Poznański Teatr Muzyczny zaprasza młodych aktorów!

– Sięgamy po nowy, znakomity musical poruszający niezwykle ważne tematy zdrowia psychicznego młodych ludzi. Mam poczucie, że ten tytuł ma szczególny wymiar społeczny. Chcemy, by stał się okazją do podjęcia tematów depresji i alienacji młodzieży we współczesnym świecie zdominowanym prze media społecznościowe, a także wsparcia rodziców, którzy często pozostają bezradni wobec tych wyzwań. Przy samej produkcji chcemy zaangażować jak najwięcej młodych osób, bo to spektakl o nich i przede wszystkim dla nich – mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.