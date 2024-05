Kolejne remonty w Poznaniu: Od wtorku 14 maja zmiany na Szczawnickiej, a od 18 maja - na Jeżycach. Będą duże utrudnienia!

Kolejne remonty w Poznaniu: Od wtorku 14 maja zmiany na Szczawnickiej, a od 18 maja - na Jeżycach

- Prace na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kraszewskiego były konieczne w związku ze złym stanem technicznym rozjazdów – informuje Zarząd Transportu Miejskiego. - Ich termin zaplanowano tak, by skończyły się przed sezonem letnim, podczas którego planowany jest remont – także znajdujących się w złym stanie – rozjazdów i torowiska na węźle Most Dworcowy.

Tramwaje w centrum Poznania zmienią trasy

Nie będą zatem jeździć tramwajena ulicy Dąbrowskiego (od mostu Teatralnego do Żeromskiego), jak i na Kraszewskiego (od Dąbrowskiego do Zwierzynieckiej), trasy zmienią więc linie 2, 8 i 18. ZTM informuje, że „dwójką” będzie można dojechać na Jeżyce do przystanku Starego ZOO, gdzie będzie kończyć (i rozpoczynać) trasę, „ósemka” z Ogrodów pojedzie przez Przybyszewskiego, Grunwaldzką i Roosevelta do mostu Teatralnego i dalej stałą trasą, natomiast „osiemnastka” przez Przybyszewskiego i Grunwaldzką do ronda Kaponiera (i dalej stałą trasą).