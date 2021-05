Koncerty w Poznaniu ponownie od 4 czerwca. Nowe rozporządzenie rządu umożliwia organizację koncertu dla 250 osób niezaszczepionych

W wydarzeniu może wziąć udział tylko 250 osób, do których nie wlicza się osób zaszczepionych dwiema dawkami. Udostępnione może być wyłącznie co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku miejsc, musi być zachowana odległość 1,5 m pomiędzy każdym uczestnikiem. Obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek oraz zakaz spożywania posiłków i napojów. W treści zmian nie uwzględniono, jak klasyfikowani będą ozdrowieńcy.

Przy obecnych przepisach premiowane są osoby zaszczepione, co może wymusić na organizatorach koncertów, promocję szczepień. Zgodnie z nowym rozporządzeniem koncerty mogą się odbyć w dawnej, przed-pandemicznej formie, która liczyła od kilkunastu do kilkuset tysięcy osób, pod warunkiem, że te osoby będą zaszczepione podwójną dawką. W przypadku osób, które nie otrzymały jeszcze podwójnej dawki, lub nie są zaszczepione – obowiązuje limit do 250 osób.