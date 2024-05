Kryminalny Poznań 27.05.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Wraz z dobrą pogodą na naszych drogach pojawiła się większa liczba motocykli. Jest to także czas, w którym dochodzi do większej ilości zdarzeń drogowych z udziałem tej kategorii jednośladów. Dlatego też zachowanie motocyklistów jest cały czas w zainteresowaniu poznańskich policjantów. Celem wzmożonych kontroli jest m.in. eliminowanie z ruchu drogowego kierujących motocyklami, którzy nie posiadają uprawnień do tej kategorii pojazdu, kontrola stanu technicznego oraz egzekwowanie stosowania się do ograniczeń prędkości. Policjanci apelują do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji motocykla i samochodu, to motocyklista ma mniejsze szanse na przeżycie. Przed wykonaniem manewru skrętu czy zmiany pasa - spójrzmy uważnie w lusterka. Motocykl często staje się widoczny dopiero w ostatnim momencie. Uważajmy na drodze. Na każdego z nas w domu czeka ktoś bliski... Wielkopolska Policja #drogówkaPoznań