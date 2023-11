Pewne zwycięstwo Lecha Poznań w Pucharze Polski. Kolejorz bez większych problemów wyeliminował trzecioligowca. Debiut Irańczyka w Lechu

Pierwsza pod kontrolą Lecha

Ponad 4 tysiące kibiców z Poznania dopingowało Kolejorza na stadionie Zawiszy. To jednak nie wystarczyło, aby lechici mogli zbudować sobie wyraźną przewagę w pierwszych minutach. Mecz we wstępnym kwadransie był bardzo chaotyczny. Po stronie poznaniaków było bardzo dużo niedokładności oraz strat. Można było odnieść nawet wrażenie, że to gospodarze częściej witają w polu karnym Filipa Bednarka.

Kolejorz miał optyczną przewagę do końca pierwszej połowy, jednak długo nie potrafił zamienić dominacji na drugiego gola. Zawisza od czasu do czasu, w momencie, w którym przejął futbolówkę, starał się zagrozić bramce Bednarka, jednak brakowało mu konkretów, by zwieńczyć to pierwszym dla siebie trafieniem.