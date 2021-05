Sąd zajął majątek Mariusza Świtalskiego i jego dzieci, w tym markety Bio Family i akcje Czerwonej Torebki Monika Kaczyńska

Akcje Czerwonej Torebki - jednego z wielu przedsięwzięć Świtalskiego to część majątku zabezpieczona na poczet pieniędzy, których domaga się Foreteam Grzegorz Dembiński

Sieć marketów Bio Family, akcje Czerwonej Torebki, a także udziały dzieci Mariusza Świtalskiego w firmie odzieżowej Farasi Fashion oraz centrum konferencyjnym Ogrodowa 12. To zabezpieczenie w procesie, który wytoczyła Świtalskim Forteam Investments Ltd - spółka należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital. Spółka domaga się od Świtalskiego 300 mln zł w związku ze sprzedażą akcji Małpka SA. Jednocześnie w tej sprawie postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.