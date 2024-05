Tyle dni urlopu można wykorzystać w 2024 roku. Oto dodatkowe dni wolne OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Każdemu pracownikowi zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop w określonym przez przepisy prawa wymiarze. Dla pracowników ze stażem do 10 lat to 20 dni na rok, dla osób z wyższym stażem to 26 dni w roku. To jak wykorzystamy urlop zależy od nas, jedynie termin powinniśmy uzgodnić wspólnie z pracodawcą. Jakie dodatkowe dni wolnego możemy dostać w 2024 roku?