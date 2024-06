Uwaga na utrudnienia na A2! Rusza rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania

Zmiany w organizacji ruchu na A2

Od najbliższego poniedziałku, kierowcy podróżujący autostradą A2 w rejonie Poznania muszą przygotować się na istotne zmiany w organizacji ruchu. Rusza rozbudowa obwodnicy Poznania , która doprowadzi do wprowadzenia trzeciego pasa ruchu na kluczowym odcinku między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. W ramach przygotowań, już od soboty drogowcy rozpoczęli wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu, instalując odpowiednie oznakowanie oraz wyznaczając pasy do poruszania się, które oddzielają teren robót od aktywnych pasów ruchu.

Ograniczenia prędkości i nowe schematy jazdy na A2

Jednym z kluczowych aspektów zmian w organizacji ruchu jest wprowadzenie ograniczeń prędkości. Na remontowanym odcinku prędkość zostanie ograniczona odpowiednio do 80 km/h i 60 km/h. Dodatkowo, zmienione zostaną schematy jazdy, co oznacza, że kierowcy będą musieli dostosować się do nowego układu pasów ruchu.