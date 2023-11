Zabójstwo 5-letniego Maurycego w Poznaniu. Obrońca sprawcy złożył zażalenie. Sąd rozpatrzy je 17 listopada OPRAC.: Grzegorz Okoński

Sąd Okręgowy w Poznaniu będzie rozpatrywać w piątek zażalenie obrońcy na areszt dla Zbysława C., zabójcy 5-letniego Maurycego, dziecka zasztyletowanego na poznańskim Łazarzu - informuje Polska Agencja Prasowa, dodając: zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania Zbysława C. skierował do sądu obrońca mężczyzny.