Budowa trzeciego pasa na A2 w Poznaniu. Kolejna zmiana organizacji ruchu od 24 czerwca. Możliwe skrajnie niebezpieczne sytuacje!

Takie zmiany czekają kierowców na A2

Prace przy rozbudowie autostrady A2 wprowadzą tymczasową zmianę w organizacji ruchu. Kierowcy podróżujący w kierunku Świecka, jadący od strony Warszawy, będą mieli do swojej dyspozycji dwa pasy ruchu – pas wolny oraz pas szybki jezdni północnej.

Z kolei osoby wjeżdżające na autostradę od strony Poznania i Kórnika, z powodu wyłączenia dwóch istniejących pasów wjazdowych, powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy włączaniu się do ruchu.

Zmiana organizacji ruchu: możliwe skrajnie niebezpieczne sytuacje

W obrębie prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 100, 80, a miejscami nawet do 60 km/h. Przewidywany czas trwania obecnego etapu prac to około dwa miesiące, jednak termin ten może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.