Jak 11 listopada dojechać do centrum? Przed nami imieniny ul. Św. Marcin i Marsz Niepodległości w Poznaniu Grzegorz Okoński

Imieniny ulicy spowodują zmiany w organizacji ruchu w ścisłym centrum Robert Wozniak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W sobotę, 11 listopada odbędą się w Poznaniu imprezy związane z Imieninami ulicy Święty Marcin. ZTM będzie zatem wprowadzać więcej tramwajów na linie obsługujące centrum - w godzinach od 12.00 do 22.00 wzmocnione zostaną linie tramwajowe numer 13 (kursy co 5 minut) oraz 16 i 17 (kursy co 10 minut). Jednocześnie planowane są zmiany tras tramwajów i autobusów z uwagi na Bieg Niepodległości.