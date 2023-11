Tak powstają rogale świętomarcińskie. "W produkcję trzeba włożyć serce"

Tradycja wypieku rogali świętomarcińskich w Poznaniu – jak podaje tutejszy magistrat – sięga roku 1891.

– Gdy zbliżał się dzień św. Marcina (11 listopada), ówczesny proboszcz poznańskiej parafii pod wezwaniem św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował do wiernych, aby – wzorem patrona – zrobili coś dla biednych. Józef Melzer, jeden z poznańskich cukierników, upiekł trzy blachy rogali i przyniósł pod kościół. W kolejnych latach dołączyli doń inni, aby każdy mógł w ten dzień najeść się do syta. Bogatsi poznaniacy kupowali smakołyk, a biedni otrzymywali go za darmo.