Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Poznaniu szuka zawodowców. Kierowcy, motorniczy i serwisanci pilnie potrzebni

Sytuacja w MPK odbija się na pasażerach. Ci, którzy korzystają z miejskich autobusów cierpią z powodu nieobsadzonych lub wypadających z rozkładu kursów. Głównym powodem jest brak kierowców. Pasażerowie tramwajów jeżdżą coraz częściej najstarszym taborem we flocie przewoźnika, bo brakuje rąk do serwisowania składów.

Zabrakło kierowców

- W styczniu weszły w życie nowe przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Z jednej strony pozwalają one na szybsze przejście na emeryturę osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach, w tym kierowcom autobusów miejskich i motorniczym. Z drugiej – wskazują, że osoba przechodząca na emeryturę pomostową nie będzie mogła podjąć pracy o szczególnym charakterze, bez względu na rodzaj stosunku świadczenia pracy

Problemy MPK to dla poznańskich pasażerów żadna nowość, przedsiębiorstwo boryka się z nimi od dłuższego czasu. W ostatnich tygodniach sytuacja wygląda jednak gorzej. Jaka jest przyczyna?

W przypadku kierowców spółka ratuje się jak może wynajmując ich od firm zewnętrznych lub zlecając usługi innym firmom. To jednak nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na kierowców. W efekcie MPK tnie tzw. rezerwy, czyli autobusy z kierowcami oczekujące na głównych pętlach i w zajezdniach, aby wyjechać na trasę w przypadku awarii lub wypadku autobusu kursującego liniowo.

- Do tej pory chętnie korzystaliśmy z takiej formy współpracy z emerytowanymi pracownikami. Teraz, wraz z kolejnymi odejściami na emeryturę pomostową, tracimy taką możliwość

Zabrakło serwisantów

Po oddaniu do użytku wyremontowanej Trasy Kórnickiej i linii w centrum miasta zapotrzebowanie przewoźnika wzrosło za 167 do 176 składów dziennie. W efekcie codziennie na poznańskie tory wyjeżdżają średnio 42 składy wysokopodłogowych tramwajów Konstal 105Na i Moderus Alfa. Te pierwsze dostarczano do Poznania od końca lat 70. Te drugie są młodsze, ale ich konstrukcja jest bliźniacza. Zdarza się też, że na linie wyjeżdżają ponad półwieczne, dwukierunkowe “helmuty”. Na torach pojawia się również prototyp krótkiego, niskopodłogowego tramwaju wyprodukowanego przez poznański Modertrans z myślą o mniejszych miastach – zbyt małego, aby wozić pasażerów w godzinach szczytu po Poznaniu.

Gdzie ratunek?

Początkujący kierowca lub motorniczy może liczyć na zarobki 5520 zł brutto w pełny wymiarze godzin. Kandydaci, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe, otrzymują na start więcej. Zainteresowani, którzy nie posiadają uprawnień do prowadzenia autobusów lub tramwajów mogą skorzystać z kursów organizowanych przez MPK. Są one bezpłatne jeśli kandydat podpisze tzw. umowę lojalnościową.

Do podjęcia pracy w MPK mogłyby skłonić podwyżki pensji w spółce. Postulowali to w grudniu ubr. radni klubu “Wspólny Poznań” podczas debaty nad budżetem Poznania na 2024 r. Ich poprawka do budżetu, wartości 27,5 mln zł, została jednak odrzucona.

W przypadku tramwajów MPK wciąż liczy, że uda się nabyć 24 używanych, niskopodłogowych tramwajów z Bonn. To powinno pozwolić na zastąpienie wszystkich składów Konstal 105Na we flocie poznańskiego przewoźnika. Nadreńskie miasto wciąż jednak czeka na dostawy zamówionych w 2019 r. tramwajów produkowanych przez Skodę. Te są opóźnione o ponad pół roku. Poznańskie MPK może też skorzystać z opcji na zamówienie 10 dodatkowych dwukierunkowych Moderusów Gamma, nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.

