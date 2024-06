Przegląd prasy (25.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech”?

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet punktu i stracili już szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najlepsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

📢 Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [25.06.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Ma już 57 lat. Urodziny obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak wygląda dziś Małgorzata Maier z Big Brothera. Zobaczcie, czym się zajmuje na co dzień! [25.06.2024] Małgorzata Maier brała udział w pierwszej, kultowej edycji programu "Big Brother". Razem z Januszem Dzięciołem, Manuelą Michalak, Klaudiusz Ševkovićem i Piotrem Gulczyńskim podbiła serca widzów. Od tego czasu minęły już 23 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Małgorzata Maier z Big Brothera.

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [25.06.2024 r.] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność 10 lat temu dzięki wyjątkowej interpretacji utworu "Hera, Koka, Hasz, LSD". Czym obecnie zajmuje się artystka i jak wygląda jej życie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Poznali się dzięki "Rolnik szuka żony" i wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! [25.06.2024] "Rolnik szuka żony" to jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych w Polsce, który zyskał ogromną popularność. Program ten łączy ludzi z różnych zakątków kraju, umożliwiając im znalezienie miłości swojego życia. Dzięki udziałowi w tym reality show wielu uczestników znalazło szczęście w miłości, zakładając rodziny i ciesząc się wspólnym życiem. Przedstawiamy, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP znaleźli swoje drugie połówki. 📢 Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [25.06.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 44 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Krzysztof Krysiak był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [25.06.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [25.06.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [25.06.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Jennifer Grey z "Dirty Dancing". Bardzo się zmieniła. Zobaczcie zdjęcia! [24.06.2024] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która najbardziej znana jest z roli Frances "Baby" Houseman w filmie "Dirty Dancing". Zagrała wówczas u boku Patricka Swayze. Od premiery filmu minęło już 37 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Jennifer Gray. Bardzo się zmieniła. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Anna-Maria Sieklucka z hitu Netflixa "365 dni" i jej śmiałe zdjęcia! [25.06.2024 r.] Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki głównej roli w w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku. Osiągnął też ogromną popularność i stał się najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Aktorka jest bardzo popularna na Instagramie. Prezentuje to wiele swoich zdjęć, wśród nich wiele śmiałych zdjęć. Zobaczcie, jak Anna Maria Sieklucka na nich wygląda!

📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [25.06.2024 r.] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [25.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [25.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [25.06.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [25.06.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia jej domu [25.06.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku 2023 roku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Wiktoria Gąsiewska z serialu "Rodzinka.pl" na śmiałych zdjęciach. "Wyglądasz obłędnie!" [25.06.2024] 25-letnia Wiktoria Gąsiewska, znana z takich produkcji jak "Rodzina zastępcza" czy "Przyjaciółki", to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia aktorów w Polsce. Już jako dziecko często pojawiała się na ekranie, a dziś przyciąga milion fanów na swój Instagram. Zajrzyjmy do tej utalentowanej aktorki, która swoją karierą i osobowością zaskarbiła sobie serca fanów. Mamy wiele jej śmiałych zdjęć! 📢 Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [25.06.2024 r.] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak dziś wygląda Ola - córka Kasi Kowalskiej. Niedawno skończyła 27 lat. Mamy zdjęcia! [25.06.2024] Kasia Kowalska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek, której utwory zdobyły serca milionów fanów. Jej przeboje są śpiewane przez Polaków w każdym wieku. Prywatnie Kasia jest matką dwójki dzieci. Córka Ola Kowalska jest dziś dorosłą kobietą. Sprawdź, jak obecnie wygląda córka Kasi Kowalskiej.

📢 Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [25.06.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [25.06.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [25.06.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [25.06.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [25.06.2024] Nicola z popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła poddać się zabiegowi powiększenia ust. Jest zadowolona z efektu i podkreśla, że zależało jej na naturalnym wyglądzie, co udało się osiągnąć. Internauci mają jednak różne zdania na temat jej decyzji. Zobaczcie, jak teraz wygląda Nicola po tym zabiegu.

📢 Żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [25.06.2024] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. 📢 Oto Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [25.06.2024] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej roli w filmie "Dirty dancing", gdzie partnerowała Patrickowi Swayze. Jest matką jednej córki, Stelli Gregg, która ma 22 lata i także zaczyna karierę aktorską. Sprawdźmy, jak wygląda dziś córka Jennifer Grey z "Dirty Dancing".

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [25.06.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [25.06.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się WAGs z Poznania? Mamy zdjęcia! [24.06.2024] Po blisko miesięcznej przerwie, piłkarze Lecha Poznań wraz z partnerkami wrócili z urlopów, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Okres wakacyjny był dla nich czasem na odpoczynek i regenerację po trudnym sezonie. Jak wyglądają partnerki zawodników, możesz zobaczyć na zdjęciach. 📢 Oto najbogatsi Wielkopolanie i ich majątki. Znaleźli się na liście tygodnika "Wprost". Na czele potentat z Krotoszyna. Kto jeszcze? Sprawdź! W najnowszym, 35. już wydaniu rankingu najbogatszych Polaków, opublikowanym przez tygodnik "Wprost", Wielkopolska ponownie udowadnia swoją gospodarczą potęgę. Na czele listy stoi niekwestionowany lider - Tomasz Biernacki, właściciel marki Dino, którego majątek szacowany jest na imponujące 20 mld złotych. Wśród elitarnego grona znalazło się także kilku innych przedstawicieli tego regionu, potwierdzając, że Wielkopolska jest nie tylko sercem Polski, ale i jej gospodarczym silnikiem.

📢 Warta Poznań ma nowego trenera i dyrektora sportowego. To były piłkarz Lecha, szkoleniowiec Legii II oraz pracownik Sokoła Kleczew Nowym trenerem Warty Poznań został Piotr Jacek, a szefem pionu sportowego Dawid Frąckowiak. Będą odpowiedzialni za przygotowanie i budowanie drużyny na najbliższy sezon.

📢 Tunel na Garbarach w Poznaniu blokuje budowę tramwaju na Naramowice? Sfinansować ma go ten, kto pierwszy rozpocznie prace - miasto lub kolej Bitwa o II etap trasy tramwajowej na Naramowice trwa. Społecznicy ze stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania walczą o możliwie jak najszybsze rozpoczęcie prac. Jednym z problemów jest tunel pod torami na ulicy Garbary. Miasto porozumiało się z koleją, że jego budowę sfinansuje ten, kto pierwszy rozpocznie prace budowlane. PKP PLK planuje bowiem rozbudowę linii kolejowej z Poznania Wschodu przez Garbary do Poznania Głównego. Ale kolejarze nie mają żadnego harmonogramu prac dla tej planowanej od dawna inwestycji.

📢 Przed nami Gran Turismo Polonia 2024: Święto motoryzacji wraca na polskie drogi! Darmowe wejście oraz szybkie auta za miliony. Sprawdź kiedy Przed nami jubileuszowa, 20. edycja Gran Turismo Polonia. Zlot 70 sportowych i luksusowych samochodów, który przejedzie przez malownicze zakątki Polski, zakończy się dwudniowym świętowaniem na Torze Poznań. Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów na dzień otwarty, gdzie będzie można zobaczyć najszybsze samochody świata w akcji. 📢 TOP 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce, idealnych na jednodniowy wypad rodzinny, tylko godzinę od Poznania. Sprawdź gdzie warto się wybrać Planując jednodniowy wypad z rodziną, warto rozważyć fascynujące miejsca, które znajdują się zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Wielkopolska oferuje bogactwo atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i natury. Od malowniczych jezior pod Koninem okrzykniętych Polskimi Malediwami, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, aż po Zamek Stobnica – region kryje w sobie niezliczone skarby gotowe do odkrycia przez dorosłych i młodszych odkrywców.

📢 Zobacz jak wakacje spędzili zawodnicy Lecha Poznań z partnerkami. Mamy zdjęcia! [24.06.2024] Piłkarze Lecha Poznań rozjechali się po świecie, by naładować baterie oraz oczyścić głowę po wyjątkowo nieudanym sezonie. Kolejorz w fatalnym stylu wypadł poza europejskie puchary, a Mariusz Rumak spadł ze stołka trenerskiego. Zawodnicy mieli czas do 20 czerwca, by wypocząć, lecz teraz rozpoczynają przygotowania do sezonu pod wodzą Nielsa Frederiksena. Dubaj, Mallorca, Tanzania... Zobacz na zdjęciach, gdzie wyjechali piłkarze Lecha z partnerkami na wakacje.

📢 Oto kandydat na nowego dyrektora zoo w Poznaniu. Ma nietypowe hobby. Jest nowe postępowanie ws. Ewy Zgrabczyńskiej Piotr Przyłucki - pasjonat delfinów, tworzący ich pełnowymiarowe modele ma zostać nowym dyrektorem zoo w Poznaniu. Ogród zoologiczny znalazł zastępstwo dla zwolnionej dyscyplinarnie Ewy Zgrabczyńskiej, która informuje o wszczęciu nowego postępowania.

📢 Piknik militarny w Kaliszu. Atrakcji było co niemiara. ZDJĘCIA Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu i Stowarzyszenie Strzeleckie "Bellona" po raz kolejny zaprosiły na Piknik Militarny. Podczas wydarzenia nie brakowało atrakcji. Największą był amerykański czołg Abrams. 📢 Warta Poznań rozpada się jak domek z kart, ale właściciel dalej wierzy w ten projekt Warta Poznań od wielu miesięcy nie płaciła swoim piłkarzom. Nic więc dziwnego, że po spadku z ekstraklasy, czołowi piłkarze jak najszybciej chcą opuścić Zielonych. Pierwszy "z tonącego statku" uciekł kapitan Mateusz Kupczak, ale każdy na jego miejscu zrobiłby to samo, mając na utrzymaniu rodzinę i perspektywy godnego zarobku. Dziury finansowej na pewno nie załata sprzedaż Kajetana Szmyta do Zagłębia Lubin. Zieloni otrzymają za niego tylko 500 tys. złotych. Warta w środę opublikowała komunikat, w którym przedstawiła plany na najbliższe dni i tygodnie, a w poniedziałek list otwarty do kibiców wystosował właściciel Bartłomiej Farjaszewski. Ważne jest, że nadal wierzy w projekt powrotu Zielonych do Poznania i gry w I lidze, choć znaków zapytania jest bardzo dużo.

📢 Upały w Poznaniu! Termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza. Zobacz prognozę na najbliższe dni W najbliższych dniach w Poznaniu możemy spodziewać się upałów. Słupki rtęci w termometrach przekroczą nawet 30 stopni Celsjusza. Sprawdź, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach w stolicy Wielkopolski.

📢 [Dziecięce zawody rowerkowe w Poznaniu. Liczyła się dobra zabawa i promowanie zdrowego stylu życia. Zobacz zdjęcia i relację! ](https://gloswielkopolski.pl/dzieciece-zawody-rowerkowe-w-poznaniu-liczyla-sie-dobra-zabawa-i-promowanie-zdrowego-stylu-zycia-zobacz-zdjecia-i-relacje/ar/c1p2-26478287)

Zawody rowerkowe dla dzieci stanowiły wyjątkową okazję, aby uczestniczyć w sportowej rywalizacji i zabawie. Zawody odbyły się 22 czerwca przed Posnanią, w tym samym dniu, w którym odbyła się 7. edycja POSNANIA BIKE PARADE. Oprócz wyścigu, dzieci mogły wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla nich animacjach, w tym także puszczać bańki mydlane. Organizatorem wydarzenia był "Głos Wielkopolski". 📢 Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 24 do 28 czerwca. Przygotuj się na wyłączenia. Sprawdź listę ulic Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 24 do 28 czerwca Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Polonista z Poznania rewolucjonizuje nauczanie. "Nie ufamy młodzieży" - mówi. I wydaje książkę napisaną przez uczniów Wobec trwającej dyskusji o rewizji kanonu lektur szkolnych, Marcin Kończewski, nauczyciel z Poznania, pokazuje, że zaufanie do młodzieży i innowacyjne metody nauczania mogą przynieść nieoczekiwane efekty. Jego uczniowie wydali własną książkę „Fantastyczna Harmonia”, co jest przykładem na to, jak edukacja może wspierać kreatywność i samodzielność wśród młodych ludzi. 📢 Zabawa nad Wartą w Poznaniu rusza na dobre. Tak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu. Oto zdjęcia W piątek 21 czerwca otworzył się poznański Klub na Fali. Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu opowiedziała nam jak przebiegało otwarcie i jakie plany ma klub w tym sezonie. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak właściciele zapewniają, że infrastruktura jest w pełni przygotowana na gości.

📢 Tak wygląda Złamany Dom w Poznaniu! Oto jeden z najpiękniejszych domów w mieście. Prezentuje się niebanalnie. Zobacz zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 To był zaczarowany i szalony czas! Pyrkon 2024 - zobacz najlepsze zdjęcia i poznaj pierwsze gwiazdy w 2025 roku Największy festiwal fantastyki w tej części Europy za nami! Przez trzy dni Pyrkonu 2024 w Poznaniu wzięło udział aż 57270 uczestników. W niedzielę ogłoszono już trzy gwiazdy Pyrkonu 2025, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. A tymczasem w galerii zobaczcie najlepsze tegoroczne zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Michał Probierz - garnitury. Jak nosi się najlepiej ubrany selekcjoner na Euro 2024? [24.06.2024, GALERIA] Michał Probierz - jego garnitury to stylizacyjny HIT! Nie milkną echa niedzielnego meczu Polska – Holandia na Euro 2024. Choć Polacy przegrali, to pozostawili po sobie dobre wrażenie. Media społecznościowe rozgrzewa także inny temat – brązowy garnitur trenera Michała Probierza. Jego elegancki styl i wybór tego nietypowego koloru stały się hitem Internetu, a sam garnitur zyskał status ikonicznego elementu sportowej mody. Probierz, znany ze swojego klasycznego, ale wyrafinowanego stylu, po raz kolejny pokazał, że elegancja i piłka nożna mogą iść w parze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej garniturom Michała Probierza i ich wpływowi na wizerunek trenera. 📢 Paznokcie 2024 -HIT na lato: Soap Nails. Takie są TRENDY [24.06.2024] Paznokcie 2024. Trend w manicure 2024: Soap Nails. Poznaj tę metodę malowania paznokci! Manicure Soap Nails, znany również jako "soapy nails", to jeden z najnowszych trendów, który zyskał popularność w 2024 roku. Jest to minimalistyczny, elegancki styl, który skupia się na naturalnym wyglądzie paznokci z delikatnym, błyszczącym wykończeniem, jakby właśnie zostały umyte mydłem. Trend ten jest ewolucją popularnych stylów takich jak "clean girl" i "lip gloss nails" z poprzednich lat​.

📢 Paznokcie 2024. Nuance Nails - najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [24.06.2024] Paznokcie 2024: trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, którą musisz poznać! Trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, która zyskuje popularność w 2024 roku. Wywodzi się z Korei i charakteryzuje się efektem dymu i marmuru, inspirowanym naturalnymi wzorami kamieni i kryształów. Wzory są zazwyczaj w ziemistych tonacjach, takich jak brązy, zielenie i błękity, często z metalicznymi akcentami, co nadaje paznokciom wygląd szlachetnych kamieni.

📢 Paznokcie 2024: styl Coquette Nails, czyli paznokcie dla kokietek - takie są trendy! [24.06.2024] Paznokcie 2024: Styl Coquette Nails - takie są trendy! Świat manicure stale ewoluuje, prezentując nam coraz to nowe trendy i stylizacje, które zachwycają i inspirują. W tym roku jednym z najbardziej pożądanych stylów paznokci jest tajemniczy i uwodzicielski trend znany jako "Coquette Nails" czyli paznokcie kokietki. Przyciągają one uwagę swoją subtelną elegancją i kuszącym wyglądem, który emanuje pewnością siebie i zmysłowością. Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z inspiracjami w stylu Coquette Nails

📢 Paznokcie 2024: Mob wife aesthetic czyli pełen przepych na płytce paznokciowej! [24.06.2024] W świecie stylizacji paznokci na rok 2024 przewija się jedno hasło: Mob wife aesthetic. Ta modna stylizacja paznokci przyjmuje postać wyrafinowanego przepychania granic i ekscesów. Warto pamiętać, że więcej znaczy lepiej! Zatem podążając za trendami tego roku, zapomnij o subtelności - teraz czas na odwagę i ekstrawagancję. Mob wife aesthetic to połączenie długich, ostrych paznokci z intensywnymi kolorami i wyrafinowanymi zdobieniami. Niech Twoje paznokcie mówią za Ciebie, wyrażając Twoją pewność siebie i niepowtarzalny styl! Wejdź do galerii zdjęć i zobacz inspiracje! 📢 14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [24.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły!

📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce. Nie przegap tych jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Modne fryzury, lato 2024: włosy krótkie, półdługie i długie. Oto najnowsze trendy! [24.06.2024] Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Bon senioralny 2024 - co z bonem senioralnym? [24.06.2024] Bon senioralny 2024: będzie "druga emerytura"? Sprawdź szczegóły. Konsultacje nad ustawą o bonie senioralnym rozpoczną się w lipcu 2024. W lipcu ruszą konsultacje międzyresortowe i publiczne dotyczące założeń ustawy o bonie senioralnym – poinformowała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Konsultacje potrwają kilka miesięcy, po czym zostanie określony koszt wprowadzenia tej usługi. Sprawdź najważniejsze informacje na temat bonu senioralnego, wejdź w galerię zdjęć! 📢 Paznokcie 2024 - Glazed Donut Nails, te paznokcie to totalny HIT! Sprawdź! [24.06.2024] Paznokcie 2024 - sprawdź, jakie są trendy. Glazed Donut Nails – co to jest? Glazed donut nails, znane również jako opalizujące paznokcie, to najnowszy trend w świecie manicure, który podbił serca wielu osób, w tym także Hailey Bieber. Ten delikatny, subtelnie połyskujący manicure, doskonale pasuje do każdej stylizacji i sprawdzi się na każdą okazję. Dowiedz się, jak samodzielnie wykonać ten stylowy manicure w domu i odkryj sekret jego popularności.

📢 Francuski manicure - ten styl jest zawsze na TOPIE! Zobacz najmodniejsze wzory! [24.06.2024] French pedicure. Idealne wzory francuskiego pedicure: porady i pomysły na 2024 rok. Francuskie wzory na paznokciach u stóp zachwycają swoją wyjątkową adaptacyjnością. Niezależnie od tego, czy ubierasz się na luzie, czy szykujesz na eleganckie wyjście, francuski pedicure dopasowuje się do Twojego stylu. Klasyczne białe końcówki są uniwersalnie atrakcyjne, ale prawdziwy urok pojawia się, gdy zaczynasz bawić się kolorami, teksturami i akcentami, personalizując swój pedicure według własnego stylu. 📢 Paznokcie w czerwcu. Te stylizacje paznokci to HIT [24.06.2024] Paznokcie 2024: te stylizacje to totalny odlot! Jak pomalować paznokcie w czerwcu? Czerwiec to miesiąc pełen świeżości, kolorów i nowej energii, która zachęca do eksperymentowania z modą i urodą. Idealnym sposobem na wprowadzenie tej energii do codziennych stylizacji jest malowanie paznokci w odważne, letnie wzory i kolory. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz inspiracje na najmodniejsze stylizacje paznokci na czerwiec 2024!

📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! [24.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Ruszył duży remont w centrum Poznania. Szok! Robotnicy pracują nawet w sobotę. Zobacz zdjęcia Jak co roku w wakacje, ruszyła fala letnich remontów. Tym razem zostanie odnowione torowisko na moście Dworcowym, wraz z całym skrzyżowaniem. Mimo, że początek remontu zaplanowano na sobotę, robotnicy ruszyli pełną parą. Remont oraz związane z nim utrudnienia mają zakończyć się do 31 sierpnia.

📢 Koniec z przedzieraniem się przez centrum wielkopolskiego miasta. Nowy Tomyśl zyska nową obwodnicę w ciągu DW 305. Umowa już podpisana Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z firmą NDI Energy dotyczącą budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 w Nowym Tomyślu. Projekt zakłada budowę 2-kilometrowego fragmentu, który ma znacząco poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo, pomijając tereny zabudowane. Całkowity koszt inwestycji to prawie 57 mln zł, z czego znaczna część zostanie pokryta z funduszy europejskich. 📢 Znany zakład w Kaliszu miał produkować części do czołgów K2. Zamiast tego WSK Kalisz zwalnia pracowników Przed kaliskim zakładem WSK PZL rysuje się niepewna przyszłość. W obliczu nadchodzących zwolnień, które mogą dotknąć 12 proc. załogi, pojawia się pytanie o przyszłość produkcji polskiej wersji czołgu K2. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, że produkcja czołgów K2 będzie realizowana w Polsce, lecz niejasna pozostaje rola WSK Kalisz w tym przedsięwzięciu.

📢 Makłowicz ogłosił koniec remontów w Poznaniu. Ile to kosztowało? O to, ile Poznań płaci influencerom zapytaliśmy Jana Mazurczaka z PLOT Jana Mazurczaka, prezesa Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, zapytaliśmy o to ile Poznań płaci za pozytywne opinie o mieście, co turystyce da duża hala widowiskowo-sportowa oraz za co stolicę Wielkopolski kocha Robert Makłowicz. Zapraszamy do lektury!

📢 Horoskop na pierwsze dni wakacji. Finanse, zdrowie, miłość. Co gwiazdy mówią na ostatni tydzień czerwca? 24.06.2024 W nadchodzącym tygodniu czeka Cię siedem dni pełnych niespodzianek, inspiracji i potencjalnych wyzwań. Czy jesteś gotów, aby dowiedzieć się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na przyszły tydzień? Zobacz co cię spotka w miłości, w zdrowiu i finansach. 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! 24.06.2024 Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 W centrum Poznania, tuż obok Starego Miasta, powstaje duży hotel. Ma mieć czterogwiazdkowy standard. Prace budowlane już ruszyły. Zobacz! 197 pokoi znajdzie się w hotelu, którego budowa rozpoczęła się przy ulicy Zielonej, tuż obok Starego Miasta w Poznaniu. Budynek powstanie na trójkątnej działce u zbiegu ul. Zielonej i pro. Janiny Lewandowskiej. Będzie miał aż 8 kondygnacji. Planowane zakończenie budowy w trzecim kwartale 2026 r. Zobacz zdjęcia! 📢 Solaris ruszy na podbój Ameryki Północnej? Firma ma takie plany. A Vancouver w Kanadzie właśnie ogłosiło wielki przetarg na trolejbusy Aż 512 trolejbusów chce zamówić TransLink, przewoźnik miejski w Vancouver w Kanadzie. Przetargiem będzie zainteresowany producent autobusów z Bolechowa pod Poznaniem - Solaris Bus & Coach. Firma ma w planach ekspansję na rynek północnoamerykański i niedawno testowała w Vancouver jeden ze swoich pojazdów.

📢 Takie są skutki jedzenia borówek amerykańskich. Uwaga: te osoby powinny ich unikać! Borówka amerykańska to jedno z najpopularniejszych owoców po jakie sięgamy w sezonie letnim. Mają wiele walorów smakowych a do tego dostarczają także wiele wartościowych składników odżywczych i witamin. Zobaczcie, kiedy jedzenie borówek amerykańskich jest niebezpieczne dla zdrowia. Te osoby powinny ich unikać. 📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz sporo zaoszczędzić! Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 Renta wdowia 2024: Kto otrzyma pieniądze z renty? Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Mamy wyliczenia - sprawdź tabelki! [24.06.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka.

📢 Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem. Jej mąż Adam R. usłyszał zarzuty. Zdradził, jak zabił swoją żonę i przyznał się do winy Mieszkanka Gortatowa, 39-letnia Natalia była poszukiwana od kilku dni. Jej ciało odnaleziono w środę w lesie na przedmieściach Poznania. Już w środę, w sprawie został zatrzymany mąż kobiety. Przesłuchanie mężczyzny, które odbyło się w poznańskiej prokuraturze, zakończyło się postawieniem mu zarzutu zabójstwa żony. Kobieta została uduszona.

📢 Śmiertelny wypadek na trasie S5. Na wysokości Leszna samochód potrącił pieszego Śmiertelny wypadek na trasie S5. Na wysokości Leszna samochód potrącił pieszego. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 24.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 24.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 24.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 24.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Ta budowa miała odmienić centrum Poznania. Wiemy już, że się opóźni. Dlaczego? Czy stracimy unijne dofinansowanie? Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego planowano w Poznaniu już w ciągu najbliższych tygodni. Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej, która przyznała rację jednemu z oferentów, spowoduje opóźnienie budowy. Mimo zapewnionego finansowania i wsparcia, przyszłość inwestycji pozostaje niepewna. Sprawę opisuje poznańska "Gazeta Wyborcza". 📢 Lech Poznań ogłosił kadrę na obóz we Wronkach. Na liście zawodników jadących na obóz są niespodzianki! Piłkarze Lecha Poznań w piątek i sobotę przeszli kolejne badania. Najpierw mieli pobraną krew, zostali zważeni, a także zbadano im poziom tkanki tłuszczowej. Zaliczyli także testy pracy mięśni oraz wydolnościowe. Na obóz do Wronek, który rozpoczyna się w poniedziałek 24 czerwca, trener Lecha zabiera 33 piłkarzy. Wśród nich są niespodzianki, choć nie takie, jakich oczekują kibice Kolejorza.

📢 Upamiętnili Poznański Czerwiec 1956 roku. W wyjątkowym biegu wzięło udział ponad 1000 osób. Na mecie medale wręczali kombatanci. Zobacz! Ponad 1000 osób wystartowało w niedzielę w biegu Poznański Czerwiec 56, upamiętniającym poznański zryw robotników z 1956 r. Rywalizowano na dystansie 5 i 10 km. 📢 Oto najlepsze plaże i kąpieliska w Wielkopolsce i pod Poznaniem. Wysoko ocenili je Wielkopolanie w serwisie Google'a. Sprawdź TOP 20! Kończy się rok szkolny, nadchodzą wakacje i lato! Wkrótce wszyscy będziemy poszukiwać odpoczynku i ochłody. W Wielkopolsce, w krainie 1000 jezior, pełno jest czystych jezior, piaszczystych plaż i zadbanych kąpielisk. Które z nich najwyżej oceniają użytkownicy Google'a? Sprawdziliśmy! Oto 20 najlepszych plaż i kąpielisk w Wielkopolsce.

📢 Stary Rynek w Poznaniu skąpany w słońcu. W ciągu dnia jest cichy i spokojny. Wieczorem gromadzą się tu tłumy! Zobacz zdjęcia! Remont poznańskiego Starego Rynku za nami, więc na najważniejszy plac miast wróciło życie. Choć w środku dnia, szczególnie letniego, jest tam dość spokojnie, to wieczorem trudno będzie znaleźć miejsce w ogródkach restauracji działających na rynku i w jego okolicy. Szczególnie w takie dni, jak pierwszy letni weekend. Zobacz zdjęcia Starego Rynku skąpanego w słońcu!

📢 W końcu wakacje! Oto jak Polacy zachowują się na wczasach. Zobacz, z czego żartują internauci. Oto najlepsze memy o polskich turystach Skarpetki z sandałami, reklamówka z "Biedronki" i do tego przekonanie, że każda cena jest zbyt wysoka. Czy tacy naprawdę są polscy turyści? Na pewno właśnie taki obraz wyłania się z popularnych memów, które można znaleźć w sieci. Oto najlepsze memy dotyczące polskich turystów. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Antidotum Airshow Leszno 2024 - dzień drugi na zdjęciach. Nad lotniskiem po deszczu wyszło słońce Antidotum Airshow Leszno 2024 w drugim dniu, w sobotę 22 czerwca 2024 ściągnęło na lotnisko kolejny raz tłumy widzów. Możliwe, że większą grupą niż w piątek. Mimo pogodowych obaw i załamaniu aury pierwszego dnia, lotnicze święto w Lesznie udało się kontynuować. 📢 Renta wdowia 2024. Szykują się zmiany w rentach wdowich. Jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, kto dostanie pieniądze na konto! Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje.

📢 [Piknik na FEST! 2024 w Poznaniu: Świętują 20 lat Polski w Unii Europejskiej. W programie występy gwiazd. Zobacz zdjęcia! ](https://gloswielkopolski.pl/piknik-na-fest-2024-w-poznaniu-swietuja-20-lat-polski-w-unii-europejskiej-w-programie-wystepy-gwiazd-zobacz-zdjecia/ar/c13p2-26478173)

W tym roku Piknik na FEST! wraca w wielkim stylu: zaprasza na dwa wydarzenia w Poznaniu i Kaliszu. Z okazji 20-lecia obecności Polski, a w szczególności Wielkopolski, w Unii Europejskiej, marszałek Marek Woźniak zaprosił mieszkańców do wspólnego świętowania. Zobacz w naszej fotorelacji, jak podczas sobotniego pikniku bawią się poznaniacy! To jednak nie koniec atrakcji - piknik odbędzie się także 29 czerwca w Kaliszu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. 📢 Lech Poznań zainteresowany piłkarzem Górnika Zabrze, ale musi wyłożyć na stół 2,5 mln euro! Lech Poznań niedługo zacznie letnie okienko transferowe. Według doniesień medialnych "Kolejorz" chciałby ściągnąć skrzydłowego Górnika Zabrze, ale na stół trzeba wyłożyć 2,5 mln euro! Utalentowanym graczem interesuje się także jeden z najbardziej znanych niemieckich klubów. Kto wygra walkę o 22-latka?

📢 Pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno 2024. Tłumy na pokazach. Dzień pierwszy na zdjęciach W piątek 21 czerwca 2024 w upalej aurze rozpoczęły się w Lesznie dwudniowe pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno 2024. Zgodnie z przewidywaniami do Leszna przyjechali widzowie z całej Polski. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia Antidotum Airshow Leszno 2024. 📢 Enea Junior Poznań Triathlon 2024 na Chwiałce. Oto największe zawody triathlonowe dla dzieci w Polsce. Zobacz zdjęcia! Za nami kolejna edycja największych w Polsce zawodów triathlonowych dla dzieci. Na Chwiałce po raz kolejny spotkali się uczestnicy Enea Junior Poznań Triathlon. Obiekt w centrum naszego miasta w sobotę przed południem, 22 czerwca, stał się stolicą triathlonu z udziałem najmłodszych. Enea Junior Poznań Triathlon 2024 - zobacz zdjęcia! 📢 Parada Sobótkowa 2024 w Poznaniu. Wartą przepłynął widowiskowy korowód. Zobacz zdjęcia! Parada Sobótkowa to jedno z najbardziej malowniczych i kultywowanych wydarzeń w Poznaniu, nawiązujące do dawnych tradycji obchodzenia nocy świętojańskiej. W piątek wieczorem mieszkańcy Poznania oraz turyści mogli wziąć udział w tej wyjątkowej uroczystości, która obfituje w liczne atrakcje i przypomina o ludowych zwyczajach związanych z przesileniem letnim. Zobacz zdjęcia z tegorocznej parady!

📢 Pociągiem z Wielkopolski do Kołobrzegu. W każdy weekend o 10:37 możesz być nad morzem. Oto nowe sezonowe połączenie! Nowoczesnym pociągiem o nazwie "Rybitwa" będą mogli podróżować w każdą sobotę i niedzielę (do 31 sierpnia) do nadmorskiego Kołobrzegu mieszkańcy północnej Wielkopolski. O godz. 10:37 podróżni korzystający z usług Polregio będą wysiadać na stacji Kołobrzegu. 📢 Memy po meczu Polska-Austria na Euro 2024. "Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało". Internauci nie mają litości Euro 2024 wystartowało. Kibice piłki nożnej, jak zwykle, pokładają ogromne nadzieje w polskiej reprezentacji. W piątek (21 czerwca) Polacy, tradycyjnie już, grali "mecz o wszystko". Zagrał Lewandowski, Zieliński, czy Szczęsny. Mimo to Austriacy byli dla nas zdecydowanie za mocni. Przegraliśmy, ale internauci dali radę. Zobacz najlepsze memy o polskiej kadrze.

📢 Budowa drogi S11 w Wielkopolsce nabiera tempa. Znamy datę zakończenia! Budowa drogi ekspresowej S11, długo oczekiwana przez mieszkańców całej Wielkopolski, wkracza w decydującą fazę. Po latach oczekiwania i wielu obietnicach różnych ekip rządzących, prace nad dwupasmową drogą nabierają tempa, a wstępna data zakończenia całego odcinka w województwie została ustalona na 2030 rok. 📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! 20.06.2024 W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju... 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. 25 cudownych zakątków, które musisz zobaczyć: zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać.

📢 Wstyd! To robią Polacy na urlopie. "Pamiątki" z hotelu to dopiero początek. Oto cała prawda o turystach - zobacz listę grzechów Kłótnie przy grillu, brak zainteresowania własnymi dziećmi, kradzieże z hotelu, niesegregowanie śmieci, a nawet orgie – to tylko niektóry grzechy polskich turystów podczas urlopu. Właściciele obiektów hotelowych opowiadają, jak goście zachowują się na wakacjach. 📢 Cieszą oko! Takie samochody jeździły w PRL-u po polskich drogach. Zobacz na zdjęciach zabytkowe auta Stare samochody z minionej epoki to perełki motoryzacji. Zabytkowe samochody cieszą oko każdego miłośnika klasycznych aut. W czasach PRL-u widziane każdego dnia na polskich ulicach, dziś są eksponowane w muzeach, na wystawach i zlotach motoryzacyjnych. Pojawiają się nawet starsze, a niejednokrotnie zagraniczne modele. Oto legendy motoryzacji.

📢 Tu jest pięknie! Zobacz nieoczywiste miejsca do odpoczynku w Polsce. Przecieramy nowe wakacyjne szlaki Wakacyjne podróżowanie Polaków nieco zmienia się z sezonu na sezon. Dowodem na to są statystki wyszukiwań noclegów w serwisie olx.pl. Obok popularnych i dużych ośrodków turystycznych coraz częściej pojawiają się w nich mniej oczywiste miejsca do spędzania wakacyjnego wypoczynku. Polacy szukają nowych i niepowtarzalnych doświadczeń oraz usług nakierowanych na zdrowie czy aktywny wypoczynek. Kilka z takich miejsc prezentujemy w naszej galerii.