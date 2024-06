Prasówka 30.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto.

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Oto 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Sprawdzą się na błyskawiczną wycieczkę! Poleca je bloger Miejski Wojażer. Zobacz i pojedź! Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mają malownicze plaże! Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Warto się wybrać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Lech Poznań przegrywa na początku przygotowań z Piastem Gliwice. Napastnik Kolejorza doznał kontuzji i opuścił zgrupowanie Po pierwszym tygodniu przygotowań Lecha Poznań, Kolejorz zmierzył się w meczu towarzyskim z Piastem Gliwice. Trener Niels Frederiksen wystawił dwie jedenastki, które rozegrały po 45 minut. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Piasta Gliwice 1:0, po bramce Jorge Felixa. 📢 Miasto chce jeszcze bardziej zagęścić Piątkowo? Oburzeni mieszkańcy złożyli wniosek do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mieszkańcy z Piątkowa nie chcą zabudowy wielorodzinnej w miejscu starego Tesco przy Opieńskiego w Poznaniu. Teraz znajduje się tam Kaufland, a być może wkrótce powstaną bloki. Radni zebrali podpisy pod wnioskiem o uwagach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Całość przekazali Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 📢 Tak wyglądał pierwszy McDonald's w Poznaniu. Otwarto go 30 lat temu. Zobacz zdjęcia! Pierwszy McDonald's w Polsce został otwarty w 1992 roku w Warszawie. Poznań "doczekał się" lokalu tej sieci dwa lata później. McDonald's w stolicy Wielkopolski był dziesiątą placówką w Polsce. Zlokalizowano go przy ul. 27 Grudnia na parterze DH Domar (naprzeciwko Okrąglaka). W tym miejscu działał do 2017 roku. Zobaczcie, jak to miejsce wyglądało 30 lat temu!

📢 Zakończył się XX Marsz Równości w Poznaniu. Był rekordowy? Na to liczą organizatorzy! Marsz równości co roku gromadzi tysiące uczestników, w 2024 roku, w już XX edycji, kolorowy pochód ponownie przemierzył ulice miasta. Niezłomność i radość uczestników, pomimo początkowych przeszkód i upału, zwiastowała wyjątkową atmosferę. Marsz zakończył się przy Lokum Stonewall. Jak przebiegł pochód? 📢 Wypadek na DK 32. Motocykl uderzył osobówkę. Droga jest zablokowana Do wypadku doszło w sobotę, 29 czerwca po południu. Motocykl wjechał w tył pojazdu ciężarowego. Utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.

📢 Najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce? To Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka - jest idealne na wypoczynek. Znałeś wcześniej to miejsce? Cisza, spokój, piękne krajobrazy i idealnie czysta woda. To wszystko znajdziemy w sercu Parku Krajobrazowego, Puszcza Zielonka nad Jeziorem Miejskim, nieopodal Murowanej Gośliny. Nic dziwnego, że osoby odwiedzające plażę, mówią o tym miejscu "raj na ziemi".

📢 Imieniny Patronów Poznania - Święto Piotra i Pawła. Zobacz, co działo się w centrum miasta! Poznań co roku z wielkim zaangażowaniem świętuje imieniny swoich patronów, świętych Piotra i Pawła, co jest wyrazem głębokiej więzi z historią i tradycją miasta. Wyjątkowe obchody, które odbywają się 29 czerwca, stanowią okazję do wspólnego świętowania przez mieszkańców oraz podkreślenia znaczenia najstarszego kościoła na ziemiach polskich - katedry poznańskiej. Zobacz zdjęcia z centrum miasta! 📢 Strażacy zasłabli podczas ćwiczeń w Poznaniu. Dwóch trafiło do szpitala Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas ćwiczeń strażaków w Poznaniu. Sześć osób zasłabło, z czego dwie musiały zostać przetransportowane do szpitala. 📢 Kolorowo na ulicach miasta. Przez Poznań idzie marsz równości. Zobacz zdjęcia z trasy! Poznań w sobotę, 29 czerwca wypełnił się kolorami i pozytywną energią podczas XX Marszu Równości. Pochód wyruszył z ulicy Fredry. To wydarzenie to nie tylko okazja do świętowania, ale i manifestacja wsparcia dla społeczności LGBTQ+. Zobacz zdjęcia!

📢 Uroczysta Rada Miasta w imieniny patronów Poznania. Zobacz zdjęcia! Miasto Poznań, jak co roku z wielkim zaangażowaniem świętuje imieniny swoich patronów, świętych Piotra i Pawła. W ramach obchodów odbywają się różne wydarzenia, a w sobotę o godzinie 12 rozpoczęła się Uroczysta Rada Miasta. Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

📢 Jedni świętują z tęczowymi flagami, inni odmawiają różaniec. Święto LGBTQ+ w Poznaniu. Na trasie marszu pojawili się przeciwnicy 29 czerwca w centrum Poznania świętowała społeczność LGBTQ+ i ich sojusznicy. W parku Wieniawskiego zorganizowano piknik, jednak obok celebrujących, pod Teatrem Wielkim zorganizowano kontrmanifestację. "Polska ma być silna, czysta i niepodległa" - skandowali protestujący. 📢 Chrzest Świadków Jehowy na targach w Poznaniu. Symbolicznie wyznali wiarę Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się Kongres Świadków Jehowy, który przyciągnął uwagę wielu wiernych oraz zainteresowanych. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia jest chrzest, odbywający się w specjalnie przygotowanym basenie. Chrzest ten jest publicznym wyznaniem wiary i aktem oddania się Jehowie, co stanowi kluczowy element w życiu każdego Świadka Jehowy.

📢 Gran Turismo Polonia 2024 na Torze Poznań! Poznaniacy przyszli oglądać wyścigi superszybkich aut za darmo Spora grupa poznaniaków zawitała w sobotę, 29 czerwca na Tor Poznań, gdzie odbywa się Gran Turismo Polonia 2024. 70 luksusowych auto przyjechało do stolicy Wielkopolski, by zachwycać swoim wyglądem oraz bić rekordy prędkości. 📢 Nuncjusz apostolski w Poznaniu. Przewodniczył mszy św. z okazji święta patronów miasta Katedra poznańska, jeden z najstarszych i najbardziej znaczących zabytków Polski, stała się miejscem uroczystości patronalnych ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na wydarzeniu pojawił się arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski. 📢 Policja poszukuje tego mężczyzny w związku z pedofilią. Może być mieszkańcem Wielkopolski Funkcjonariusze Komisariatu Policji IX w Gdańsku poszukują podejrzanego w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym na osobie poniżej 15. roku życia. Do zdarzenia doszło w 2022 roku na terenie Gdańska. Policja w związku ze sprawą zabezpieczyła wizerunek mężczyzny, który może być mieszkańcem województwa wielkopolskiego.

📢 Tak teraz wygląda stadion Warty Poznań. Zieloni nie grali przy Drodze Dębińskiej od lat. Zobacz zdjęcia W czerwcu ważą się losy Warty Poznań. Klub walczy o przyznanie licencji na grę w I lidze, jednak do tego potrzebny jest spełniający wymogi PZPN obiekt. Zieloni po nieudanych próbach wynajęcia Enea Stadionu, postanowili wrócić na stadion przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Obiekt ten wymaga jednak wielu prac, na które potrzebne są pieniądze i przede wszystkim czas. Czy Warcie uda się w porę przygotować stadion? Zobacz, jak teraz wygląda "Ogródek". 📢 XX Marsz Równości w Poznaniu już w sobotę! Którędy przejdą tysiące uczestników? Sprawdź trasę i utrudnienia komunikacyjne 29 czerwca 2024 roku ulicami miasta przejdzie kolorowy korowód XX Marszu Równości! Start zaplanowano na godzinę 14 z ulicy Fredry. Marsz przemierzy serce Jeżyc, mijając Rynek Jeżycki, aby zakończyć się przy Lokum Stonewall, tworząc przestrzeń pełną akceptacji i wsparcia.

📢 Gran Turismo Polonia: "Lamborghini na sterydach", a w nim dziennikarz "Głosu". Przejazd przed próbą pobicia rekordu na Torze Poznań! Zyrus lp1020 stimolante to jedno z najszybszych aut na świecie. Nazwana potocznie "lamborghini na sterydach" maszyna potrafi osiągnąć zawrotną prędkość 347 km/h. To właśnie w tym pojeździe norweski kierowca Fredrik Weum Sorlie postara się pobić rekord okrążenia na Torze Poznań. Zanim jednak podejdzie do próby prędkości, zabrał na "przejażdżkę", dziennikarza "Głosu Wielkopolskiego". 📢 Anna-Maria Sieklucka z hitu Netflixa "365 dni" i jej śmiałe zdjęcia! [29.06.2024 r.] Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki głównej roli w w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku. Osiągnął też ogromną popularność i stał się najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Aktorka jest bardzo popularna na Instagramie. Prezentuje to wiele swoich zdjęć, wśród nich wiele śmiałych zdjęć. Zobaczcie, jak Anna Maria Sieklucka na nich wygląda!

📢 Ola, córka Kasi Kowalskiej - tak dziś wygląda. Niedawno skończyła 27 lat. Mamy zdjęcia! [29.06.2024] Kasia Kowalska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek, której utwory zdobyły serca milionów fanów. Jej przeboje są śpiewane przez Polaków w każdym wieku. Prywatnie Kasia jest matką dwójki dzieci. Córka Ola Kowalska jest dziś dorosłą kobietą. Sprawdź, jak obecnie wygląda córka Kasi Kowalskiej. 📢 Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [29.06.2024 r.] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [29.06.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Krzysztof Krysiak - pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [29.06.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Tak wygląda dziś Katarzyna Pietras - starsza córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024] Katarzyna Pietras, starsza córka ikony polskiej sceny muzycznej Beaty Kozidrak, nie tylko odziedziczyła po mamie wyjątkowy talent wokalny, ale również urodę. Katarzyna stanowi żywy dowód na to, jak talent może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Pietras, córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm. 📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [29.06.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Oto Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [29.06.2024 r.] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [29.06.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [29.06.2024 r.] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej roli w filmie "Dirty dancing", gdzie partnerowała Patrickowi Swayze. Jest matką jednej córki, Stelli Gregg, która ma 22 lata i także zaczyna karierę aktorską. Sprawdźmy, jak wygląda dziś córka Jennifer Grey z "Dirty Dancing". 📢 Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [29.06.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie.

📢 Kylie Minogue - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia 56-letniej już piosenkarki [29.06.2024 r.] Tak wygląda teraz 56-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue. 📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Oto żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [29.06.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. 📢 Obchody Poznańskiego Czerwca 1956. "Godność pracowników musi być utrzymana na takim poziomie, o jaki walczono 68 lat temu" Główne uroczystości upamiętniające wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku odbyły się tradycyjnie przed pomnikiem na placu Adama Mickiewicza. To właśnie tam, 68 lat temu ponad 100-tysięczny tłum domagał się poprawy warunków życia. Wszystkich łączyło wspólne hasło - "Żądamy chleba".

📢 Jak to jest być Świadkiem Jehowy? Rozmawiamy o głoszeniu i kwestiach medycznych "Aktualnie Świadkowie Jehowy stanowią liczebnie trzecią religię w Polsce. W całym kraju jest nas około 116 tysięcy osób należących do ponad 1200 zborów" - mówi Jerzy Rachut. O głoszeniu na ulicach, pukaniu do domów, odmowie transfuzji krwi i trwającym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Kongresie rozmawiamy z rzecznikiem Świadków Jehowy w Wielkopolsce. 📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [29.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Piknik z Abramsem - czołg już czeka na zwiedzających w Muzeum Broni Pancernej Szykujcie się na wojskowe atrakcje: w sobotę 29 czerwca w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu odbędzie się piknik otwierający wakacje. Jedno z najlepszych muzeów wojskowych w Europie zaprezentuje tym razem z bliska czołg Abrams. Czołg jest już na miejscu! 📢 Awantura w galerii Posnania. Kobieta została zamknięta w pokoju ochrony i uderzyła głową o ścianę. Galeria zmienia firmę ochroniarską W środę, 26 czerwca, w jednej z poznańskich galerii doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jedna z klientek rozpoczęła awanturę - zachowywała się agresywnie. Została zamknięta w pokoju ochrony i tam rozbiła sobie głowę. Sytuacja zbiegła się ze zmianą firmy ochroniarskiej w obiekcie. 📢 Limonkowe paznokcie - takie są trendy na wakacje 2024! Limonkowe paznokcie - takie są trendy na wakacje 2024! Wraz z nadejściem lata 2024, świat mody i urody odkrywa nową, świeżą paletę kolorów, które będą królować w nadchodzących miesiącach. Tegorocznym hitem są limonkowe paznokcie - odważny, energetyczny odcień, który idealnie wpisuje się w letni klimat pełen słońca, radości i wakacyjnych przygód. Wejdź w galerię zdjęć i zobacz inspiracje z limonkowym kolorem na paznokciach.

📢 Oto najciekawsze wydarzenia 2024 w Wielkopolsce. Nie przegap tych jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w tym roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Gran Turismo Polonia 2024 w Poznaniu. Ekskluzywna impreza oraz szybkie auta za miliony złotych! Mamy wiele zdjęć z Toru Poznań Rozpoczynamy Gran Turismo Polonia w Poznaniu. 70 luksusowych aut dojechało na Tor Poznań, by zachwycać wyglądem oraz bić rekordy prędkości. Impreza, która ma miejsce w Polsce od 2005 roku już od jutra 29 czerwca będzie otwarta dla wszystkich fanów motoryzacji. Zobacz zdjęcia z pierwszego zamkniętego dnia Gran Turismo Polonia na Torze Poznań.

📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się WAGs z Poznania? Mamy zdjęcia! [29.06.2024] Po niemal miesięcznej przerwie, zawodnicy Lecha Poznań w towarzystwie swoich partnerek wrócili z wakacji, by przygotować się do nowego sezonu pełnego wyzwań. Okres letni był dla nich chwilą na odpoczynek i regenerację po intensywnym sezonie. Jak prezentują się partnerki piłkarzy, możecie sprawdzić na zdjęciach. 📢 Tysiące wiernych zjechały na MTP! W Poznaniu rozpoczął się Kongres Świadków Jehowy 2024. Zobacz zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się areną dla Kongresu Świadków Jehowy, przyciągając tysiące uczestników z całej Polski i nie tylko. Wydarzenie to, odbywające się pod hasłem "Głośmy dobrą nowinę!", jest jednym z 32 zaplanowanych w kraju, które odbędą się w 19 miastach i będą prowadzone w 5 różnych językach.

📢 Tu jest pięknie! Gdzie pojechać w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na wycieczkę W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Galeria Avenida nie zostanie zburzona przed 2030 rokiem. Dopiero wtedy może nastąpić przebudowa dworca Poznań Główny W naszej ocenie kompleksowa przebudowa dworca jest możliwa po 2030 roku, co związane jest między innymi z długoletnim procesem zaprojektowania całego obszaru stacji Poznań Główny, poprzedzonego konsultacjami społecznymi i konkursem architektonicznym - mówi Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odnośnie projektu nowego dworca Poznań Główny. A to oznacza, że Galeria Avenida będzie działała jeszcze przez co najmniej 6 najbliższych lat.

📢 Gwiazda amerykańskiej telewizji filmuje w Poznaniu. "Odkrywamy wspaniałe ciekawostki" Christine van Blokland, gwiazda programu Curious Traveler zawitała do Poznania. Nagradzana dziennikarka wraz z ekipą amerykańskiej telewizji PBS kręcą materiał o stolicy Wielkopolski. Filmowcy zwiedzili Stary Rynek, a także wiele historycznych poznańskich lokalizacji. 📢 "Jacek Jaśkowiak nas nie zawiadomił”. Osiedlowi radni oburzeni rozbiórką boiska na Strzeszynie w Poznaniu. Chcą budowy kolejnego obiektu Na poznańskim osiedlu Strzeszyn, przy ulicy Kaczmarskiego, dochodzi do likwidacji jednego z niewielu dostępnych boisk. Kilka dni temu rozpoczęły się prace przygotowujące do rozbiórki infrastruktury obiektu. Na siatce wywieszono znak i wyrok sądu. Mieszkańcy prosili o odwołanie się od decyzji sądu przez prezydenta Poznania, jednak Jacek Jaśkowiak miał nie poinformować radnych o nieudanej apelacji. Decyzja o likwidacji obiektu sportowego jest już nieodwracalna.

📢 Czy dojedziesz bezpośrednio z Poznania nad morze? Sprawdź dokąd wybrać się pociągiem nad morze w wakacje 2024 [28.06.2024] Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa oferuje bezpośrednie połączenia do popularnych nadmorskich miejscowości. W 2024 roku pasażerowie mogą wybrać spośród wielu kierunków, a komfortowe warunki podróży, ekologiczny aspekt oraz atrakcje czekające na miejscu sprawiają, że warto już teraz zaplanować letni wypoczynek nad morzem. 📢 TOP 10 jezior najchętniej wybieranych przez Wielkopolan na wakacyjny odpoczynek. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi?[28.06.2024] Planując wakacje z dziećmi, warto wybierać miejsca, które spełnią oczekiwania całej rodziny. W Wielkopolsce znajduje się wiele jezior idealnych na rodzinny wypoczynek, oferujących czystą wodę, dostęp do toalet, parking, przebieralnie, bliskość punktów gastronomicznych oraz atrakcje dla najmłodszych. Oto przewodnik po 10 najlepszych jeziorach w Wielkopolsce, polecanych przez internautów, które gwarantują udany wypoczynek nie tylko w weekend.

📢 TOP 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na jednodniowy wypad! Sprawdź, gdzie warto się wybrać niedaleko Poznania Planując jednodniowy wypad z rodziną, warto rozważyć fascynujące miejsca, które znajdują się zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Wielkopolska oferuje bogactwo atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i natury. Od malowniczych jezior pod Koninem okrzykniętych Polskimi Malediwami, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, aż po Zamek Stobnica – region kryje w sobie niezliczone skarby gotowe do odkrycia przez dorosłych i młodszych odkrywców. 📢 Nieoczekiwany zwrot akcji w II lidze. Rezerwy Lecha Poznań, choć spadły, mogą się znowu zagrać w II lidze. Dlaczego? Dwa kluby - Wisła Puławy oraz Radunia Stężyca wycofały się w czwartkowy wieczór z rozgrywek II ligi. A to oznacza, że rezerwy Lecha Poznań, które zakończyły sezon na miejscu spadkowym, mogą utrzymać się na szczeblu centralnym.

📢 Trener Artur Węska zdradza, jak funkcjonuje Lech Poznań i Akademia Kolejorza. Szczera rozmowa z byłym szkoleniowcem rezerw Artur Węska rozpoczął swoją karierę trenerską w 2016 roku jako asystent w Zniczu Pruszków, współpracując z Dariuszem Żurawiem. Następnie kontynuował pracę w tej roli w Pogoni Siedlce pod okiem Dariusza Banasika, z którym później trafił do Radomiaka Radom. W 2019 roku wrócił do Pruszkowa, gdzie po zwolnieniu Piotra Mosóra objął stanowisko pierwszego trenera. Węska utrzymał Znicz w 2. lidze, wygrywając 6 z 8 ostatnich meczów sezonu 2019/2020. W styczniu 2021 roku objął drużynę rezerw Lecha Poznań.

📢 Zabawa nad Wartą w Poznaniu ruszyła na dobre. Tak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu. Oto zdjęcia W piątek 21 czerwca otworzył się poznański Klub na Fali. Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu opowiedziała nam jak przebiegało otwarcie i jakie plany ma klub w tym sezonie. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak właściciele zapewniają, że infrastruktura jest w pełni przygotowana na gości.

📢 Takie są najlepsze uczelnie w Polsce! Politechnika Poznańska z ogromnym sukcesem. Oto najnowszy ranking Perspektyw 2024 W najnowszym zestawieniu najlepszych uczelni akademickich w Polsce, Uniwersytet Warszawski znowu zdobywa palmę pierwszeństwa, wyprzedzając swojego długoletniego rywala, Uniwersytet Jagielloński. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, które uczelnie w 2023 roku mogą pochwalić się najwyższymi lokatami i jakie zmiany nastąpiły w porównaniu z poprzednim rokiem szczególnie jeśli chodzi o uczelnie poznańskie. 📢 W Poznaniu ruszyła pierwsza publiczna stacja tankowania wodoru. Ile kosztuje kilogram paliwa? W Poznaniu została uruchomiona pierwsza w Polsce publicznie dostępnej stacji wodorowa państwowego koncernu ORLEN, która obsłuży samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy. Ta inicjatywa jest częścią umowy z MPK Poznań, na mocy której ORLEN dostarczy 1,8 mln kg paliwa wodorowego dla 25 autobusów miejskich przez najbliższe 15 lat.

📢 Dawid Podsiadło zapłacił za nową murawę na Stadionie Miejskim w Poznaniu? Trwa jej wymiana Nasz informator przekazał nam, że organizator koncertu Dawida Podsiadły na Stadionie Miejskim w Poznaniu miał w ramach jego wynajęcia zapłacić między innymi za wymianę murawy. Operator stadionu dementuje tę informację i podkreśla, że murawa jest wymieniana regularnie, a częstotliwość jest uzależniona od jej stanu i spełniania wymogów dla poziomu rozgrywek, w którym aktualnie bierze udział Lech Poznań.

📢 Renta wdowia 2024: Kto otrzyma pieniądze z renty? Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Oto wyliczenia - sprawdź tabelki! [26.06.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka.

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niesamowitych zdjęć Poznania z 1999 roku. Powspominajmy! Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Zaczarowany i szalony czas! Pyrkon 2024 - zobacz najlepsze zdjęcia i poznaj pierwsze gwiazdy w 2025 roku Największy festiwal fantastyki w tej części Europy za nami! Przez trzy dni Pyrkonu 2024 w Poznaniu wzięło udział aż 57270 uczestników. W niedzielę ogłoszono już trzy gwiazdy Pyrkonu 2025, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. A tymczasem w galerii zobaczcie najlepsze tegoroczne zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Największy niewypał odejdzie z Lecha Poznań? Ci piłkarze Kolejorza są na celowniku zagranicznych klubów Coraz więcej pojawia się w mediach transferowych plotek dotyczących piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań. Postanowiliśmy je uszeregować, choć na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów. Niektóre doniesienia są jednak bardzo ciekawe. Jedna z plotek dotyczy największego niewypału transferowego Lecha Poznań w ostatnich latach. 📢 Rocznica koronacji króla Przemysła II. Zobacz, jak remontowano jego siedzibę. Miał być poznański Wawel, a powstał zamek Gargamela 26 czerwca rocznica koronacji króla Przemysła II.Z tej okazji przypominamy, jak remontowano jego siedzibę. Konkurs na odbudowę Zamku Królewskiego na Górze Przemysła w Poznaniu był momentem przełomowym dla zachowania dziedzictwa miasta. Wybrany projekt architekta Witolda Milewskiego, choć spotkał się z kontrowersjami, ostatecznie nadał zamkowi nowe oblicze. Zobacz zdjęcia z czasu remontu.

📢 Służby interweniują w Kościelnej Wsi. Intensywne opady deszczu znów dały się we znaki mieszkańcom Intensywne opady deszczu znów dały się we znaki mieszkańcom Kościelnej Wsi. Podobnie jak 2 czerwca zalana została m.in. ulica Strumykowa. Ucierpiało przynajmniej kilkanaście budynków, nie tylko na Strumykowej, ale również Dolnej, Polnej czy Zielonej. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

📢 Pyrkon 2024 w Poznaniu. Cosplayerzy na festiwalu fantastyki. Zobacz, jakie kostiumy przygotowali. Mamy niezwykłe zdjęcia! Jak co roku na Festiwalu Fantastyki Pyrkon nie mogło zabraknąć poprzebieranych miłośników cosplaya, którzy wcielili się w swoje ulubione postacie z filmów, seriali, komiksów, książek czy gier. Zobacz zdjęcia cosplayerów z Pyrkonu w naszej galerii. 📢 Ruszyło Gran Turismo Polonia 2024: Święto motoryzacji wraca na polskie drogi! Darmowe wejście oraz szybkie auta za miliony. Sprawdź gdzie! Przed nami jubileuszowa, 20. edycja Gran Turismo Polonia. Zlot 70 sportowych i luksusowych samochodów, który przejedzie przez malownicze zakątki Polski, zakończy się dwudniowym świętowaniem na Torze Poznań. Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów na dzień otwarty, gdzie będzie można zobaczyć najszybsze samochody świata w akcji.

📢 Pogrzeb Mateusza Strzelczyka. Były wioślarz Posnanii i zawodnik crossfitu zmarł nagle w wieku 31 lat. Żegnały go tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb Mateusza Strzelczyka odbył się we wtorek 25 czerwca w Poznaniu. Tłumy pożegnały zmarłego kilkanaście dni temu byłego wioślarza Posnanii i znanego zawodnika crossfitu, który zmarł nagle w wieku 31 lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. 📢 W Warcie sypnęło oświadczeniami, a w Lechu czekają na kurację uzdrawiającą dla "tłustych kotów" [KOMENTARZ] Piłkarskie wakacje w tym roku w Poznaniu są wyjątkowo burzliwe. Warta spadła bowiem z ekstraklasy i jakoś nie może się z tego otrząsnąć. Najpierw chciała grać na Bułgarskiej, potem wrócić do „ogródka”, a teraz do Grodziska, czyli tam, gdzie gra już od sześciu lat. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 UŚMIECH DZIECKA. Trwa głosowanie. Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Marsz Równości Osób Transpłciowych przeszedł przez Poznań. Trans Pride Poznań 2024. Zobacz zdjęcia W ramach Drugiego Ogólnopolskiego Dnia Widoczności Osób Transpłciowych ulicami Poznania przeszedł Marsz Równości i Dzień Widoczności Osób Trans – pierwsze takie wydarzenie w Polsce. – Dzień Widoczności to miejsce spotkań. Osoby transpłciowe mogą tu poznać inne osoby transpłciowe – podkreślają organizatorzy. 📢 Tyle płacimy za niewyciągniętą z kontaktu wtyczkę. Dużo? Mamy wyliczenia! Często marnotrawimy pieniądze przez swoją nieroztropność. Jednym z największych grzechów obok wyrzucania jedzenia jest niewyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy z nich nie korzystamy. Rocznie przez korzystanie z trybu czuwania wyrzucamy nawet kilkaset złotych. Zobaczcie, ile możemy zyskać wyjmując wtyczkę z kontaktu.

📢 "Oddaj nam jezioro". Spór o plażę przy ośrodku Kaskada nad jeziorem Kierskim wciąż trwa. Nie będzie tam kąpieliska W 2019 roku nagle została zamknięta plaża przy ośrodku Kaskada leżącym nad poznańskim jeziorem Kierskim. Jak się okazuje, tylko jej fragment należy do miasta. Jak na razie, z powodu trwającego sporu właściciela ośrodka z miastem, nie będzie tam miejskiego kąpieliska. 📢 Życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła. Dzisiaj ich imieniny! Śmieszne i poważne wierszyki, rymowanki, życzenia smsowe [29 CZERWCA 2018] 29 czerwca imieniny obchodzą Piotr i Paweł. Sprawdź życzenia imieninowe dla Piotra i Pawła. Tutaj znajdziesz śmieszne i poważne wierszyki, rymowanki, a także życzenia smsowe. Wszystkiego najlepszego!