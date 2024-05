Przegląd prasy 10.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Matura 2024: niemiecki na poziomie podstawowym. Arkusz i odpowiedzi. Sprawdź wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Matura 2024: niemiecki na poziomie podstawowym. Arkusz i odpowiedzi. Sprawdź wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym odbyła się 9 maja w godzinach 14-16. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy tego samego dnia, po godz. 19.00. W tym tekście znajdują się najważniejsze informacje o maturze z niemieckiego: wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat. Przypominamy, że arkusze z języków włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego też są już dostępne na stronie CKE.

📢 Pożar w Wielkopolsce. W Dobieżynie pod Bukiem palił się kurnik. Słup dymu był widoczny z daleka Do pożaru budynku kurnika w Dobieżynie w gminie Buk doszło przed godziną 18 w czwartek 9 maja. Z ogniem walczyło 15 jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

📢 Klub na Fali w Poznaniu ma usunąć infrastrukturę znad Warty. Urząd Miasta podał konkretną datę. Czytelnicy: "Kompletna farsa!" Sprawa Klubu na Fali jest już powszechnie znana wielu poznaniakom. Pisaliśmy o problemach wielokrotnie. Na początku maja ponownie odezwał się do nas czytelnik przekazując niepokojące zdjęcia. Urząd Miasta podał oficjalną datę, kiedy infrastruktura klubu ma zniknąć.

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Matura z języka angielskiego 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy. Sprawdź! Matura z języka angielskiego jest ostatnim pisemnym obowiązkowym egzaminem. Matura z języka angielskiego 2024 rozpoczęła się w czwartek, 9 maja, o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się zarówno arkusze CKE oraz poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je po godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi!

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie! 📢 Matura język polski 2024: Arkusze CKE i odpowiedzi, poziom podstawowy w formule 2015. Sprawdź Matura z języka polskiego jest pierwszym egzaminem maturalnym. Odbędzie się on 7 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" mamy już arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do wszystkich zadań z języka polskiego w formule 2015 na poziomie podstawowym. Egzamin ten potrwa 170 minut.

📢 Matura z matematyki 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy. Sprawdź! Matura z matematyki to kolejny obowiązkowy egzamin. Odbyła się ona 8 maja o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule dostępne są zarówno arkusze CKE, jak i poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je o godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi! 📢 Matura język polski 2024: Formuła 2023, poziom podstawowy. Tu znajdziesz arkusze CKE i wszystkie poprawne ODPOWIEDZI. Sprawdź Matura z języka polskiego jest pierwszym egzaminem maturalnym. Odbędzie się on 7 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule pojawią się arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do wszystkich zadań na poziomie podstawowym w formule 2023. Opublikowaliśmy je o godz. 14.

📢 Tak żyje oraz mieszka Mikael "Król" Ishak. Jak kapitan Lecha Poznań spędza czas poza boiskiem? Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Kolejorza! Mikael Ishak, kapitan Lecha Poznań nie zalicza obecnego sezonu do wybitnych. Szwedzki snajper zdobył w tym sezonie 10 goli we wszystkich rozgrywkach, czyli aż dwa razy mniej niż w poprzedniej kampanii. Gwiazdy Kolejorza nie oszczędziły kontuzje z powodu, których ominął aż 9 spotkań. Zobaczcie na zdjęciach, jak Mikael Ishak spędza czas poza murawą.

📢 Te znaki zodiaku się nie znoszą! Ich połączenie to gwarantowana kłótnia. Sprawdź, które znaki zodiaku nigdy się nie dogadają Jedną z przyczyn konfliktów i kłótni między ludźmi może być ich data urodzenia. Astrologowie są zgodni, że nie wszystkie znaki zodiaku do siebie pasują, a połączenie niektórych z nich może okazać się prawdziwą mieszanką wybuchową i wywołać burzliwe kłótnie. Sprawdziliśmy, jakie znaki zodiaku się nie lubią. Zobaczcie, jakich połączeń unikać.

📢 Te warzywa tuczą najbardziej! Unikaj ich na diecie. Oto najbardziej kaloryczne warzywa Niestety nie każde warzywo sprzyja gubieniu przez nas zbędnych kilogramów. Na niektóre z nich należy uważać, ponieważ zawierają dużą ilość kalorii. Sprawdziliśmy, które warzywa są najbardziej tuczące i najbardziej kaloryczne. Sprawdź w naszej galerii, których warzyw lepiej nie jeść na diecie. 📢 Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [9.05.2024 r.] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia! 📢 Tego nie można odgrzewać na drugi dzień. Możesz się zatruć! Jakich produktów nie wolno odgrzewać? Sprawdź! Ze względu na oszczędność i niemarnowanie jedzenia wielu z nas decyduje się na odgrzewanie obiadu przygotowanego dzień wcześniej. Istnieją jednak produkty, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy odgrzewać! Odgrzanie tych produktów może sprawić, że stracą one wartości odżywcze, spożycie odgrzanego dania może także spowodować zatrucie organizmu. Czego dokładnie nie wolno odgrzewać? Mamy pełną listę!

📢 Tak żyje na co dzień Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [9.05.2024 r.] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Znajduje się obecnie w "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci. 📢 Agata Buzek - tak dziś wygląda. Ma 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Ma 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! 📢 Oto ośrodek w Przyjezierzu na zdjęciach z lat 60. i 70. XX wieku [9.05.2024 r.] Przyjezierze (powiat mogileński) to kultowy kurort w regionie, z pewnością najpopularniejszy ośrodek wczasowy na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Chętnie odwiedzają go również mieszkańcy pobliskiej Wielkopolski. Dawniej spotkać można tu było wczasowiczów z Warszawy, Łodzi, Poznania, Konina, a nawet ze Śląska. Zobaczcie niezwykłe archiwalne zdjęcia prezentujące Przyjezierze w swoich najlepszych czasach, a więc w latach 60. i 70. XX wieku.

📢 Kasia i Jędrek z "Gogglebox" - to ich dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia! 📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje Ryszard z Krakowa. "Jak to na mnie spadnie, to będę zadowolony" [9.05.2024 r.] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Zosia z "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [9.05.2024 r.] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Oto dom Maffashion, popularnej blogerki modowej. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Oto Maffashion, czyli Julia Kuczyńska. Zobaczcie, jak mieszka dziś popularna blogerka modowa, influencerka i celebrytka, która na swoim koncie ma też kilka ról w filmach, w tym w "Planecie singli 2". Julia Kuczyńska mieszka w Konstancinie pod Warszawą. Ma dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Zobaczcie, jak wygląda jej mieszkanie. Mamy zdjęcia!

📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [9.05.2024 r.] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [9.05.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [9.05.2024 r.] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler. 📢 Oto żona Karola Bieleckiego. Jest przepiękna! Mamy zdjęcia [9.05.2024 r.] Karol Bielecki, legenda polskiej piłki ręcznej, to postać, której osiągnięcia sportowe zdobią historię tego sportu w Polsce. Z wicemistrzostwem świata i dwoma brązowymi medalami na swoim koncie, Bielecki zapisał się złotymi zgłoskami w annałach tego sportu. Zobaczcie, jak wygląda jego żona, Aleksandra Bielecka. Jest niezwykle piękna. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [9.05.2024 r.] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Joanna Jędrzejczyk na odważnych zdjęciach. Zobaczcie ją w bikini! [9.05.2024 r.] Joanna Jędrzejczyk, znana z triumfów w MMA, boksie tajskim, kickboxingu i boksie, to nie tylko sportowa legenda, ale także inspirująca postać o wielu talentach. Choć obecnie skupia się na nowych wyzwaniach, jej wpływ wciąż trwa. Zobacz, jak polska mistrzyni prezentuje się na odważnych zdjęciach, które odkrywają jej nowe oblicze.

📢 Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda. Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa. Postawiła na naukę! [9.05.2024 r.] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła. 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [9.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [9.05.2024 r.] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Tak żyje Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [9.05.2024 r.] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzy o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczy, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [9.05.2024 r.] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach.

📢 Alexis z "Dynastii" w maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins, Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [9.05.2024 r.] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Marysia z Łodzi, nowa uczestniczka programu [9.05.2024 r.] Tym razem w "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024 r.] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Ewa Kopacz przedstawiła w Poznaniu pełną listę kandydatów Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu. Oto oni! Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się już w czerwcu. Ewa Kopacz, która jest jedynką Platformy Obywatelskiej, przedstawiła 9 maja pełną listę kandydatów. Znalazł się wśród nich między innymi Andrzej Rataj. Kto jeszcze startuje?

📢 Nadchodzi weekend, w Poznaniu znowu będą tłumy. Stare Miasto i centrum wyglądają znakomicie, warto wybrać się na spacer. Zobaczcie! Ależ to była wspaniała majówka w Poznaniu! Dopisała pogoda, więc na Stary Rynek i do centrum Poznania ruszyły tłumy. Po ponad dwóch latach uciążliwych remontów poznaniacy i turyści odkrywają miasto na nowo. Trzeba przyznać, że prezentuje się ono świetnie. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z soboty, 4 maja. 📢 Nowy budynek przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu ma być naprawdę zielony. Aura będzie wyjątkowa w Polsce. Wizualizacje zachwycają. Zobacz! To ma być pierwszy budynek w Poznaniu, i drugi w Polsce po Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z rzeczywiście zieloną fasadą. Zasadzone na niej ma zostać 140 tysięcy roślin. Inwestorem jest Human Touch Group należąca do poznańskiego biznesmena Piotra Voelkela. Za projekt odpowiada ceniona i nagradzana pracownia KWK Promes z Katowic.

📢 Tak mieszka nowa miłość Piotra Stramowskiego. Zajrzyj do domu Natalii Krakowskiej. Zobacz, jak żyje Piotr Stramowski - gwiazda hitu „Bracia” Natalia Krakowska to nowa miłość Piotra Stramowskiego. Para poznała się podczas pracy na planie zdjęciowym. Zobacz, jak żyje i mieszka piękna blondynka w sercu stolicy. Zajrzyj do domu partnerki Piotra Stramowskiego, która jest kobietą wielu pasji. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Wypadek na drodze w Gowarzewie. Zderzyły się tam osobówka z ciężarówką. Jedna osoba ranna Do wypadku doszło w czwartek, 9 maja tuż przed godz. 10 na drodze powiatowej Kleszczewo-Gowarzewo. 📢 Były spiker Legii Warszawa z apelem do kibiców Lecha Poznań. "To by było coś, co by obiegło cały piłkarski świat" Lech Poznań w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Legię Warszawa. Dojdzie więc do derbów Polski, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Kolejorz sprzedał ponad 40 tysięcy wejściówek i zapowiadany jest komplet kibiców. Z nietypowym pomysłem wyszedł były spiker Legii Warszawa - Wojciech Hadaj, który wystosował apel do sympatyków Lecha Poznań. 📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je mądrość i bystrość umysłu (zdjęcia) 09.05.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ?

📢 Śmiertelny wypadek w powiecie pilskim. Kierowca zasłabł za kółkiem i uderzył w ogrodzenie Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 9 maja rano w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim. Kierowca zginął na miejscu. 📢 Sprawa napisu na budynku starego dworca w Poznaniu umorzona. Autor będzie musiał zapłacić 8 tysięcy złotych W środę Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył sprawę napisu na budynku starego dworca - "Pogrom partii programem narodu", który pojawił się w październiku ubiegłego roku. Autor malowidła ma jednak ponieść koszty czyszczenia obiektu.

📢 Oto najdroższe dzielnice w Poznaniu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi. Zobacz najnowszy ranking! Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Tanie mieszkania i domy od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Sprawdź nowe oferty Szukając mieszkania lub domu warto zwrócić uwagę na ofertę Agencji Mienia Wojskowego. Wśród wystawionych na licytacje nieruchomości znajdują się zarówno zapomniane powojskowe tereny, działki, jak i lokale mieszkalne. Oferta AMW jest różnorodna i obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miasteczka powiatowe, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. 📢 Oto ceny truskawek w 2024 roku. Ile kosztuje kilogram tych owoców? Ceny truskawek na początku sezonu są zawsze wysokie. Z każdym dniem jednak będą się one zmieniać. Truskawki to ulubione owoce Polaków i w sezonie zjadamy ich po kilka kilogramów tygodniowo. Ile teraz trzeba zapłacić za kilogram tych pysznych owoców? I kiedy cena będzie najniższa w 2024 roku? Zobaczcie.

📢 Oto najmodniejsze fryzury ślubne w 2024 roku. Tak teraz się czeszą panny młode Ślub to ważny moment. Szczególnie kobiety bardzo długo się do niego przygotowują. Już jako małe dziewczynki wiele marzy jak będzie wyglądać ich sukienka czy fryzura ślubna. Zobaczcie, jakie fryzury ślubne kobiety będą wybierać w 2024 roku. Co tym razem będzie królowało? Upięcia, fale, a może coś zupełnie nowego?

📢 Kasety magnetofonowe z lat 80. i 90. przeżywają w 2024 roku renesans - zdjęcia, ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić W późnym PRL-u kasety magnetofonowe były bardziej popularne niż płyty winylowe. Obecnie wraz z modą na vintage przeżywają renesans. Ile są dziś warte? Jakie są dzisiaj ceny kaset magnetowidowych? Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Przy tych chorobach lepiej nie jeść pieczarek. Im te grzyby mogą zaszkodzić Pieczarki to jedne z bezpieczniejszych grzybów, można je spożywać nawet na surowo! Pieczarki cieszą się popularnością od lat. Goszczą na naszych stołach jako dodatki do mięs, sosów i wielu tradycyjnych dań. W smaku nie przypominają grzybów leśnych i trudno je zastąpić. Niestety nie każdy powinien jeść pieczarki. Zobaczcie, kiedy je ograniczyć lub wyrzucić z diety.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 O krok od tragedii w powiecie ostrowskim! Pianino spadło na 6-latkę. Dziewczynka trafiła do szpitala Do zdarzenia doszło we wtorek w Pogrzybowie (powiat ostrowski). 6-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak spadło na nią pianino. 📢 To już w ten weekend. W niedzielę 12 maja poznaniacy znowu pójdą do urn. Milion złotych czeka! W niedzielę 12 maja wybory do rad osiedli w Poznaniu. Kolejne wybory przed nami – bardzo ważne dla poznaniaków, bo decydujące o obsadzie rad osiedli, a tym samym – o bezpośrednim wpływie mieszkańców na inwestycje w ich dzielnicach. W niedzielę wybieramy członków 42 rad osiedli, a ten lokalny samorząd, którego mieszkańcy wykażą się największą frekwencją dostanie z kasy miasta milion złotych!

📢 Wypadek na S8 w Wielkopolsce. Jedna osoba poszkodowana Do poważnego zdarzenia doszło w czwartek, 9 maja rano na trasie S8e w miejscowości Bralin w powiecie kępińskim. Zderzyły się tam samochód ciężarowy z samochodem osobowym.

📢 Ruina starszy w centrum Poznania. Tak wygląda opuszczona elektrownia. Kiedyś była symbolem nowoczesności. Mamy niezwykłe zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka. 📢 Pożar składowiska odpadów w Rawiczu. Na miejscu około 40 jednostek straży Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek 8-9 maja w Rawiczu. Strażacy przez wiele godzin gasili pożar składowiska odpadów na terenie firmy recyklingowej. 📢 W Poznaniu znów rozhulał się wirus. Szczególnie cierpią dzieci. Co robić? Wymioty, biegunka, gorączka i osłabienie - to najczęstsze objawy choroby przewodu pokarmowego. Lekarze z Poznania potwierdzają, że w ostatnich dniach wirus grypy jelitowej stał się bardziej zakaźny i obserwujemy wzrost zachorowań szczególnie u dzieci. Jak poradzić sobie z jelitówką?

📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania w Wielkopolsce. Zobacz najciekawsze oferty! Gdzie są i ile kosztują? Atrakcyjne ceny, ale czy atrakcyjne lokalizacje? Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania w Wielkopolsce. Sprawdziliśmy, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują! 📢 Naukowcy i lekarze z Poznania zbadali, kto choruje na boreliozę. Wynik: ci, którzy mieszkają przy lasach i... w dużych miastach. Dlaczego? Tylko w jednym szpitalu w Poznaniu w przeciągu ostatnich dziesięciu lat przyjęto prawie 200 dzieci z boreliozą. Naukowcy postanowili zbadać, kto jest najbardziej narażony na kontakt z kleszczami. Wyniki pokazują ciekawą zależność.

📢 Budowa Tramwaju na Naramowice w Poznaniu nie ruszy przed 2027 r. Jaki jest plan dla najważniejszego projektu komunikacyjnego w mieście? W tym roku przetarg na projekt, start budowy nie wcześniej niż w 2027 r. Miasto Poznań w sprawie II etapu Tramwaju na Naramowice, który połączy Stare Miasto z Wilczakiem, zmieniło podejście na "klasyczne". Dzięki temu może być taniej, choć wolniej. W jaki sposób?

📢 Nie spać, zwiedzać! Noc Muzeów 2024 w Poznaniu coraz bliżej. Swoje drzwi otworzą nie tylko placówki kulturalne. Sprawdź program Muzeum Narodowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych czy Centrum Kultury Zamek - to tylko niektóre z instytucji, które w nocy z 18 na 19 maja otworzą swoje mury dla zwiedzających. Wszystko w ramach kolejnej edycji Nocy Muzeów. Co zaplanowano? 📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [08.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure! 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: To musisz wiedzieć o wyborach 9 czerwca. Ilu europosłów wybierzemy w Wielkopolsce? 53 europosłów wybierzemy 9 czerwca w podzielonej na 13 okręgów wyborczych Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jedynego na świecie ponadnarodowego zgromadzenia wybieranego w wyborach bezpośrednich. Ile mandatów przypadnie w tym roku Wielkopolsce?

📢 Nożownik na Starym Rynku w Poznaniu. Interweniowała policja. Jest apel do świadków zdarzenia! W środę po południu policja w Poznaniu otrzymała 2 zgłoszenia dotyczące agresywnego mężczyzny z nożem, który zaczepia przechodniów na Starym Rynku.

📢 Oto rasy psów dla leniwych osób. Nie lubisz się przemęczać? Koniecznie wybierz takiego psa Chcesz mieć psa, ale nie lubisz się przemęczać? Przerażają Cię częste spacery? To nie problem! Istnieją rasy psów dla osób leniwych, które nie przepadają za częstą aktywnością. Jakiego psa powinna wybrać leniwa osoba? Sprawdź w naszej galerii! 📢 Matury w Szkole w Chmurze. 900 osób napisało matematykę na MTP w Poznaniu. Rodzice komentują: nie mamy żadnych obaw Dziś w całej Polsce maturzyści podeszli do egzaminów maturalnych z matematyki. Uczestniczyli w niej również uczniowie uczęszczający do Szkoły w Chmurze. Zapytaliśmy rodziców, czy nie mają obaw związanych ze zdawalnością matury w szkolnictwie domowym.

📢 Szczepionka na COVID-19 nie będzie dłużej dostępna. Zostaje wycofana przez producenta Szczepionka na COVID-19 obecnie jest wycofywana z rynków na całym świecie. Firma farmaceutyczna podjęła taką decyzję ze względu na „nadwyżkę dostępnych zaktualizowanych szczepionek” ukierunkowanych na nowe warianty wirusa. 📢 Gigantyczny wieżowiec w Poznaniu wzbudza ciekawość mieszkańców. Tak powstaje najwyższy budynek AND2. Zobacz zdjęcia! Trwa wielka budowa imponującego wieżowca w centrum Poznania. AND2 (dawniej Andersia Silver) od dłuższego czasu góruje na miastem, wzbudzając ciekawość mieszkańców i turystów. Co w tej chwili dzieje się na budowie najwyższego budynku w Poznaniu? Nasz fotoreporter był w środku i na dachu tego kolosa. Sprawdź, jak posuwają się prace i zobacz najnowsze zdjęcia z budowy biurowca AND2. Ten gigant robi wrażenie! 📢 Wings for Life 2024 Poznań. Rozpoznasz uczestników na zdjęciach? Było ich aż 8 tysięcy! Sprawdź Dominika Stelmach po raz drugi wygrała prestiżowy bieg Wings for Life World Run. 42-latka dokonała tego w Poznaniu. W kategorii mężczyzn najlepszy wśród Polaków został Dariusz Nożyński, który także zwyciężył w stolicy Wielkopolski. W charytatywnym biegu w Poznaniu wzięło udział 8000 biegaczy - zobacz zdjęcia w naszej galerii. Rozpoznasz znajome twarze?

📢 105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego: barwny pochód naukowców przeszedł przed pomnik Adama Mickiewicza Ulica Mielżyńskiego, Gwarna i Św. Marcin były na kilkanaście minut zamknięte dla ruchu samochodowego i tramwajowego: we wtorek 7 maja przeszedł nimi pochód poznańskich naukowców, w galowych strojach, świętujących 105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. 📢 Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś wyjątkowym szczęściarzem! Jakiś czas temu przygotowaliśmy ranking najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Kluczem do jego powstania były opinie mieszkańców. Tym razem czas na coś przyjemniejszego. Zapytaliśmy Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najpiękniejsze. Otrzymaliśmy ponad sześćset odpowiedzi. W naszym subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 miast, które wymienialiście najczęściej. Warto potraktować ten ranking z przymrużeniem oka, a najlepiej samemu je odwiedzić i wyrobić sobie zdanie. Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś szczęściarzem!

📢 Manicure na komunię 2024: jak pomalować paznokcie na komunię? Te stylizacje będą najbardziej odpowiednie Manicure na komunię: jak pomalować paznokcie na komunię? Nadchodzi wyjątkowe dni - dni komunii. To nie tylko istotne wydarzenie religijne, ale także czas, gdy chcemy wyglądać i czuć się wyjątkowo. Dbanie o szczegóły wydaje się więc naturalnym krokiem, a manicure na komunię to jedna z tych subtelnych, ale istotnych rzeczy, które warto mieć na uwadze. Jak więc pomalować paznokcie na tę okazję, by podkreślić swoją elegancję i subtelność? 📢 Paznokcie wiosna 2024 - tak pomaluj paznokcie w maj. Zobacz wyjątkowe inspiracje! [07.05.2024] Te paznokcie są hitem w na wiosnę! Jak pomalować paznokcie w maju? Wiosna to czas ożywienia, a także okazja do zmiany wizerunku. Jednym z najłatwiejszych sposobów na odświeżenie swojego wyglądu jest zadbanie o paznokcie. W maju, gdy natura budzi się do życia, warto postawić na kolorowe i wiosenne wzory. Oto kilka propozycji, które będą hitem tego sezonu!

📢 Paznokcie 2024: te paznokcie są najmodniejsze w maju! Paznokcie 2024. Witajcie w świecie manicure'u! Sezon wiosenno-letni to czas, gdy nasze dłonie chcą błyszczeć w pełni kolorów, inspirując nas do eksperymentów z różnorodnymi wzorami i odcieniami. Czy to delikatne pastele, śmiałe neony czy klasyczne odcienie nude - możliwości są niemal nieograniczone. Oto najmodniejsze paznokcie, które będą królować w okresie od kwietnia do czerwca, zapraszam Was do tej pełnej kolorów podróży! Chcesz zapoznać się z najmodniejszymi paznokciami w tym sezonie? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj trendy! 📢 „Turystyczna Wielkopolska” – poznaj z nami powiat krotoszyński i okolice! Zapraszamy na drugi odcinek nowego sezonu naszego programu turystycznego, w którym pokazujemy najciekawsze zakątki regionu. Tym razem odwiedzamy Rozdrażewo, Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski i Petryki.

📢 Oto, gdzie można zarobić ponad 10 tys. złotych miesięcznie. Nie trzeba być kierownikiem Zarobki Polaków od 1 lipca będą zaczynać się od 4300 złotych brutto. Najniższa krajowa na rękę to nieco ponad 3250 złotych. Choć wynagrodzenia w dwa lata wzrosły o 1400 złotych brutto to Polakom nadal daleko do zachodnich sąsiadów. A w jakich zawodach możemy zarobić nawet 10 tys. złotych miesięcznie? Sprawdźcie. 📢 Najlepsze lodziarnie w Poznaniu. TOP 10 miejsc, w których zjesz najsmaczniejsze lody! Sprawdź ranking Gdy tylko zrobi się ciepło przed lodziarniami ustawiają się długie kolejki spacerowiczów spragnionych ochłody. Nic dziwnego, lody stanowią idealną przekąskę w upalne dni. A gdy pogoda nie dopisuje, to i tak można je zjeść dla samego smaku. Punktów, w których można je kupić nie brakuje, ale gdzie w Poznaniu lody są najsmaczniejsze? Które miejsca mają najwięcej klientów? Sprawdziliśmy to. Zobacz ranking TOP10 lodziarni stworzony według ocen użytkowników Google'a.

📢 Głosowanie w wielkim plebiscycie Osobowość Roku 2023 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Znasz osobę, która w 2023 roku zasłużyła się dla lokalnej społeczności? Osobę, która bezinteresownie działała dla dobra innych? A może kogoś, kto osiągnął sukces rozsławiając jednocześnie Twoje miasto, gminę lub powiat albo nasze województwo? Nominuj kandydatów do nagród Osobowość Roku w kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Nauka, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. 📢 Tak żyło się w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe zdjęcia. Takiego miasta już nie ma! Jesteście ciekawi, jak żyło się w Poznaniu przed wojną? Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczycie na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Jedno jest pewne: takiego miasta już nie ma!

📢 Poznań: Agencja towarzyska Club Cindy to dziś niebezpieczny plac zabaw [ZDJĘCIA] Club Cindy w Poznaniu był kiedyś ekskluzywną agencją towarzyską. Teraz to "dzika" noclegownia dla bezdomnych i niebezpieczny plac zabaw dla dzieci.