Przegląd prasy 9.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024]”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [9.05.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1.

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zosia z "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [9.05.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [9.05.2024] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia! 📢 Oto dom Maffashion, popularnej blogerki modowej. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Oto Maffashion, czyli Julia Kuczyńska. Zobaczcie, jak mieszka dziś popularna blogerka modowa, influencerka i celebrytka, która na swoim koncie ma też kilka ról w filmach, w tym w "Planecie singli 2". Julia Kuczyńska mieszka w Konstancinie pod Warszawą. Ma dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Zobaczcie, jak wygląda jej mieszkanie. Mamy zdjęcia! 📢 Oto ośrodek w Przyjezierzu na zdjęciach z lat 60. i 70. XX wieku [9.05.2024] Przyjezierze (powiat mogileński) to kultowy kurort w regionie, z pewnością najpopularniejszy ośrodek wczasowy na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Chętnie odwiedzają go również mieszkańcy pobliskiej Wielkopolski. Dawniej spotkać można tu było wczasowiczów z Warszawy, Łodzi, Poznania, Konina, a nawet ze Śląska. Zobaczcie niezwykłe archiwalne zdjęcia prezentujące Przyjezierze w swoich najlepszych czasach, a więc w latach 60. i 70. XX wieku.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [9.05.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Tak żyje na co dzień Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [9.05.2024] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Znajduje się obecnie w "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci. 📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Oto żona Karola Bieleckiego. Jest przepiękna! Mamy zdjęcia [9.05.2024] Karol Bielecki, legenda polskiej piłki ręcznej, to postać, której osiągnięcia sportowe zdobią historię tego sportu w Polsce. Z wicemistrzostwem świata i dwoma brązowymi medalami na swoim koncie, Bielecki zapisał się złotymi zgłoskami w annałach tego sportu. Zobaczcie, jak wygląda jego żona, Aleksandra Bielecka. Jest niezwykle piękna. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Alexis z "Dynastii" w maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins, Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu. 📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [9.05.2024] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Kasia i Jędrek z "Gogglebox" - to ich dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia!

📢 Agata Buzek - tak dziś wygląda. Ma 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Ma 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! 📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje Ryszard z Krakowa. "Jak to na mnie spadnie, to będę zadowolony" [9.05.2024] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [9.05.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda. Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa. Postawiła na naukę! [9.05.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła.

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [9.05.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Tak żyje Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [9.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzy o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczy, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki.

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [9.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Oto Joanna Jędrzejczyk na odważnych zdjęciach. Zobaczcie ją w bikini! [9.05.2024] Joanna Jędrzejczyk, znana z triumfów w MMA, boksie tajskim, kickboxingu i boksie, to nie tylko sportowa legenda, ale także inspirująca postać o wielu talentach. Choć obecnie skupia się na nowych wyzwaniach, jej wpływ wciąż trwa. Zobacz, jak polska mistrzyni prezentuje się na odważnych zdjęciach, które odkrywają jej nowe oblicze.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.05.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [9.05.2024] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach.

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [9.05.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [9.05.2024] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Marysia z Łodzi, nowa uczestniczka programu [9.05.2024] Tym razem w "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Oto dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [9.05.2024] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu.

📢 Budowa Tramwaju na Naramowice w Poznaniu nie ruszy przed 2027 r. Jaki jest plan dla najważniejszego projektu komunikacyjnego w mieście? W tym roku przetarg na projekt, start budowy nie wcześniej niż w 2027 r. Miasto Poznań w sprawie II etapu Tramwaju na Naramowice, który połączy Stare Miasto z Wilczakiem, zmieniło podejście na "klasyczne". Dzięki temu może być taniej, choć wolniej. W jaki sposób? 📢 Tak żyje i mieszka Mikael "Król" Ishak. Jak kapitan Lecha Poznań spędza czas poza murawą? Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy Kolejorza! Mikael Ishak, kapitan Lecha Poznań nie zalicza obecnego sezonu do wybitnych. Szwedzki snajper zdobył w tym sezonie 10 goli we wszystkich rozgrywkach, czyli aż dwa razy mniej niż w poprzedniej kampanii. Gwiazdy Kolejorza nie oszczędziły kontuzje z powodu, których ominął aż 9 spotkań. Zobaczcie na zdjęciach, jak Mikael Ishak spędza czas poza murawą.

📢 Pchli targ w Poznaniu pierwszy raz w nowym miejscu. Tak wygląda giełda staroci w Komornikach! Co można było tam kupić? Mamy zdjęcia Historii poznańskiej giełdy staroci dzieje się na naszych oczach. Pierwszy raz pchli targ zagościł na parkingu CH Auchan Komorniki. Nowa lokalizacja przyciągnęła tłumy ludzi oraz wyjątkowe “cudeńka” w przystępnych cenach. Zobaczcie na zdjęciach jak wygląda pchli targ w Komornikach oraz co można było tam kupić!

📢 "Jak to wyszło ci inaczej?!" Oto najlepsze memy o maturze z matematyki. Wyluzuj! 7 maja startują matury! Na pierwszy ogień poszedł język polski, następnie na maturzystów czekają między innymi matematyka i języki obce. Egzamin z matematyki jest jednym z tych, których uczniowie boją się najbardziej. Warto więc się trochę wyluzować i pośmiać. W końcu nie taki diabeł straszny... Zobaczcie wybrane przez nas memy o maturze z matematyki 2024.

📢 Tanie mieszkania i domy od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości. Ceny są okazyjne. Sprawdź nowe oferty Szukając mieszkania lub domu warto zwrócić uwagę na ofertę Agencji Mienia Wojskowego. Wśród wystawionych na licytacje nieruchomości znajdują się zarówno zapomniane powojskowe tereny, działki, jak i lokale mieszkalne. Oferta AMW jest różnorodna i obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miasteczka powiatowe, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. 📢 Mikroapartamenty czy patodeweloperka? Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Polsce! Rekordzista ma niecałe 8m²! Zobacz zdjęcia 8 metrów kwadratowych, czy da się stworzyć w takiej przestrzeni całe mieszkanie? Jak się okazuje – tak, bo niektórzy próbują. Ogłoszeń ze sprzedażą mikroapartamentów nie brakuje. Jak wyglądają i ile kosztują najmniejsze kawalerki w Polsce? Sprawdziliśmy!

📢 Matura z matematyki 2024: Formuła 2015. Tu znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy Matura z matematyki to kolejny obowiązkowy egzamin. Odbyła się ona 8 maja o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule dostępne są zarówno arkusze CKE, jak i poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je o godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi!

📢 Matura z matematyki 2024: Formuła 2023. Oto ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - poziom podstawowy Matura z matematyki będzie kolejnym obowiązkowym egzaminem. Odbyła się ona 8 maja o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" w tym artykule dostępne są zarówno arkusze CKE, jak i poprawne rozwiązania wszystkich zadań. Opublikowaliśmy je o godz. 14:00. Artykuł należy wielokrotnie odświeżać, by zobaczyć najnowsze odpowiedzi!

📢 Nowy budynek przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu ma być zielony. Aura wpisuje się w globalne trendy. Wizualizacje zachwycają. Zobacz! To ma być pierwszy budynek w Poznaniu, i drugi w Polsce po Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, z rzeczywiście zieloną fasadą. Zasadzone na niej ma zostać 140 tysięcy roślin. Inwestorem jest Human Touch Group należąca do poznańskiego biznesmena Piotra Voelkela. Za projekt odpowiada ceniona i nagradzana pracownia KWK Promes z Katowic. 📢 Koreańskie czołgi K2 nie będą produkowane w WZM w Poznaniu. Szef PGZ przeniósł produkcję czołgów na Śląsk Budowane na bazie koreańskich K2 polskie wersje czołgów nie będą powstawały w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Szef PGZ przeniósł produkcję czołgów na Śląsk. 📢 Oto najdroższe dzielnice w Poznaniu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi. Sprawdź najnowszy ranking! Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [08.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure! 📢 Nowy trener Lecha Poznań! To on zastąpi Mariusza Rumaka. Przez dwa lata był bez pracy Niels Frederiksen prawdopodobnie zostanie trenerem Lecha Poznań w nowym sezonie. Klub z Bułgarskiej miał osiągnąć porozumienie z duńskim szkoleniowcem, który zastąpi szkoleniowca Mariusza Rumaka na tym stanowisku. 📢 Nożownik na Starym Rynku w Poznaniu. Interweniowała policja. Jest apel do świadków zdarzenia! W środę po południu policja w Poznaniu otrzymała 2 zgłoszenia dotyczące agresywnego mężczyzny z nożem, który zaczepia przechodniów na Starym Rynku.

📢 Dobiegł końca kolejny protest rolników w Poznaniu. Policja nie odnotowała żadnych incydentów [RELACJA] Czy biorąca udział w European Economic Congress w Katowicach Ursula von der Leyen usłyszy protestujących w środę w Poznaniu rolników? Taką nadzieję mają protestujący, którzy częściowo zablokują jedną z głównych ulic stolicy Wielkopolski i podjadą pod Urząd Wojewódzki. 📢 Matura 2024: matematyka. Odpowiedzi i arkusz CKE, poziom podstawowy. Egzamin maturalny z matematyki 8 maja dobiegł końca Matura 2024 z matematyki jest jednym z egzaminów obowiązkowych. Zdający rozpoczęli egzamin w środę, 8 maja 2024 roku o godz. 9.00. Odpowiedzi i arkusz CKE do zadań zamieściliśmy w tekście, w którym odbyła się matura. Sprawdź, jak wygląda egzamin maturalny z matematyki, wymagania, co trzeba było na niego umieć i kiedy pojawią się wyniki.

📢 Poznaliśmy Miss Wielkopolski! Pod Poznaniem rywalizowały najpiękniejsze z Wielkopolanek. Zobacz tegoroczne kandydatki! [Zobacz zdjęcia] W Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem poznaliśmy Miss Województwa Wielkopolskiego 2024. Została nią Sara Prętkowska. Jak wyglądały te, które ubiegały się o tytuł Miss Wielkopolski? Zobaczcie wszystkie kandydatki na zdjęciach! 📢 Giełda kwiatowa w Poznaniu! Niesamowite rośliny we wszystkich kolorach tęczy. Zobacz zdjęcia z wyjątkowej giełdy Przy ulicy Droga Dębińska 12 w Poznaniu odbyła się giełda kwiatowa. Duży wybór roślin we wszystkich kolorach tęczy po raz kolejny zachęciły fanów roślinności do odwiedzenia tego miejsca. Nasz fotoreporter też się tam udał, by zrobić zdjęcia giełdy kwiatowej. Zapraszamy do ich obejrzenia.

📢 Sprawdź pogodę na najbliższe lato! Oto prognoza od maja aż do sierpnia. Eksperymentalna prognoza na lato od IMGW. Sprawdź! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przychodzi z pomocą dla wszystkich Polaków planujących wakacyjny urlop. Meteorolodzy przedstawili eksperymentalną długoterminową prognozę pogody od maja aż do sierpnia tego roku. Zobacz, jaka pogoda może nas czekać podczas wakacji w 2024 roku.

📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Gigantyczny wieżowiec w Poznaniu wzbudza ciekawość mieszkańców. Tak powstaje najwyższy budynek AND2. Zobacz zdjęcia! Trwa wielka budowa imponującego wieżowca w centrum Poznania. AND2 (dawniej Andersia Silver) od dłuższego czasu góruje na miastem, wzbudzając ciekawość mieszkańców i turystów. Co w tej chwili dzieje się na budowie najwyższego budynku w Poznaniu? Nasz fotoreporter był w środku i na dachu tego kolosa. Sprawdź, jak posuwają się prace i zobacz najnowsze zdjęcia z budowy biurowca AND2. Ten gigant robi wrażenie! 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Ewakuowano 37 mieszkańców w Złotowie. Wszystko przez szczury! "W trakcie działań jedna z lokatorek poczuła się źle" We wtorek służby otrzymały zgłoszenie o nieprzyjemnym zapachu w jednym z mieszkań. Okazało się, że jest on spowodowany obecnością trutki na szczury. Ewakuowano 37 mieszkańców. 📢 „Cichy zabójca” atakuje coraz młodsze kobiety. Te objawy mogą oznaczać raka. Zwróć uwagę na ból brzucha i zaburzenia cyklu Rak jajnika najczęściej dotyka kobiety między 50. a 70. rokiem życia, jednak coraz częściej rozpoznaje się go u młodych kobiet. Znana trener i ekspert ds. żywienia Ewa Chodakowska wyjawiła, że również chorowała na nowotwór jajnika i przeszła operację usunięcia torbieli. Dodatkowo zachęca młode kobiety do regularnych konsultacji lekarskich i wykonywania badania USG ginekologicznego. Podpowiadamy, jakie dolegliwości mogą świadczyć o rozwoju raka jajnika.

📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je mądrość i bystrość umysłu (zdjęcia) 08.05.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Oto domy na sprzedaż z najpiękniejszymi widokami w Polsce. Wyglądają jak z bajki! Zobacz najlepsze oferty Obudzić się rano, odsłonić rolety i zobaczyć piękny widok. To marzenie wielu osób. W tym domach można poczuć się jak w prawdziwej bajce: góry, jezioro, dużo zieleni. Robi wrażenie! Oto domy na sprzedaż w Polsce, z których rozciąga się fantastyczny krajobraz. Zobacz najlepsze oferty!

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Te miejsca poznaniacy wspominają z sentymentem! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania! 📢 Wings for Life 2024 Poznań. Rozpoznasz uczestników na zdjęciach? Było ich aż 8 tysięcy! Sprawdź Dominika Stelmach po raz drugi wygrała prestiżowy bieg Wings for Life World Run. 42-latka dokonała tego w Poznaniu. W kategorii mężczyzn najlepszy wśród Polaków został Dariusz Nożyński, który także zwyciężył w stolicy Wielkopolski. W charytatywnym biegu w Poznaniu wzięło udział 8000 biegaczy - zobacz zdjęcia w naszej galerii. Rozpoznasz znajome twarze?

📢 Matura język polski 2024: Arkusze CKE i odpowiedzi, poziom podstawowy w formule 2015. Uczniowie napisali pierwszy egzamin Matura z języka polskiego jest pierwszym egzaminem maturalnym. Odbędzie się on 7 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Na stronie "Głosu Wielkopolskiego" mamy już arkusze CKE oraz poprawne odpowiedzi do wszystkich zadań z języka polskiego w formule 2015 na poziomie podstawowym. Egzamin ten potrwa 170 minut.

📢 Mąż podpalił żonę. Kobieta doznała rozległych poparzeń. W bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala Tragedia pod Koluszkami. 50-letni mężczyzna z nieznanych na razie powodów oblał benzyną i podpalił swoją żonę. Kobieta została strasznie poparzona i w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Oprawcy za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. 📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA!

📢 Trener Lecha Poznań odejdzie do Rakowa? Ma być asystentem mistrza Polski Artur Węska w Rakowie Częstochowa? To możliwe. Trener drugiej drużyny Lecha Poznań ma zostać asystentem trenera Marka Papszuna, który ma powrócić do klubu z Jasnej Góry. Szkoleniowiec rezerw Kolejorza na pewno opuści poznański klub po zakończeniu sezonu. 📢 Piłkarze Lecha Poznań piszą maturę. Kto podchodzi do egzaminu dojrzałości? Kilku piłkarzy Lecha Poznań w tym roku miało nieco więcej na głowie, aniżeli pozostali koledzy. Oprócz meczów, treningów oraz wyjazdów mieli ciężką naukę. Którzy piłkarze Kolejorza podchodzą w tym roku do matury? 📢 Słabi i słabsi. Ogromne problemy Legii Warszawa przed meczem z Lechem Poznań. Lista nieobecnych coraz dłuższa Legia Warszawa ma spore problemy przed spotkaniem z Lechem Poznań. Na niedzielny mecz z Kolejorzem warszawiacy do stolicy Wielkopolski przyjadą mocno zdziesiątkowani. Padła również informacja, że jeden z liderów drużyny nie zostanie w ekipie Wojskowych w kolejnym sezonie.

📢 105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego: barwny pochód naukowców przeszedł przed pomnik Adama Mickiewicza Ulica Mielżyńskiego, Gwarna i Św. Marcin były na kilkanaście minut zamknięte dla ruchu samochodowego i tramwajowego: we wtorek 7 maja przeszedł nimi pochód poznańskich naukowców, w galowych strojach, świętujących 105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. 📢 Matura 2024. Maturzyści komentują egzamin z języka polskiego. "Podobał mi się temat rozprawki" Maturzyści z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu skomentowali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wszyscy twierdzą, że egzamin nie sprawił im dużo trudności. Nastrajają się przed jutrzejszym - ten również ma być formalnością. 📢 Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu protestowali przed ratuszem. "700 osób czeka eksmisja" Chcemy, żeby nowa rada miasta i prezydent Jaśkowiak należycie zajęli się osiedlem maltańskim i 700 osobami, których czeka eksmisja z ramienia parafii - apelują mieszkańcy osiedla Maltańskiego, którzy we wtorek protestowali podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta Poznania.

📢 Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś wyjątkowym szczęściarzem! Jakiś czas temu przygotowaliśmy ranking najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Kluczem do jego powstania były opinie mieszkańców. Tym razem czas na coś przyjemniejszego. Zapytaliśmy Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najpiękniejsze. Otrzymaliśmy ponad sześćset odpowiedzi. W naszym subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 miast, które wymienialiście najczęściej. Warto potraktować ten ranking z przymrużeniem oka, a najlepiej samemu je odwiedzić i wyrobić sobie zdanie. Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś szczęściarzem! 📢 Wiosenne paznokcie: białe paznokcie, białe manicure. Te stylizacje dodadzą Ci szyku! Białe paznokcie od lat są klasyką w świecie manicure. Jednak w ostatnich latach zyskały one na popularności jako wyraz minimalizmu, elegancji i wszechstronności. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą swojego manicure na coś nowego i stylowego, białe paznokcie mogą być strzałem w dziesiątkę. Oto galeria inspiracji, która pokaże Ci różnorodność możliwości, jakie oferuje biały manicure. Kliknij w galerię i sprawdź możliwości!

📢 Manicure na komunię 2024: jak pomalować paznokcie na komunię? Te stylizacje będą najbardziej odpowiednie Manicure na komunię: jak pomalować paznokcie na komunię? Nadchodzi wyjątkowe dni - dni komunii. To nie tylko istotne wydarzenie religijne, ale także czas, gdy chcemy wyglądać i czuć się wyjątkowo. Dbanie o szczegóły wydaje się więc naturalnym krokiem, a manicure na komunię to jedna z tych subtelnych, ale istotnych rzeczy, które warto mieć na uwadze. Jak więc pomalować paznokcie na tę okazję, by podkreślić swoją elegancję i subtelność? 📢 Paznokcie wiosna 2024 - tak pomaluj paznokcie w maj. Zobacz wyjątkowe inspiracje! [07.05.2024] Te paznokcie są hitem w na wiosnę! Jak pomalować paznokcie w maju? Wiosna to czas ożywienia, a także okazja do zmiany wizerunku. Jednym z najłatwiejszych sposobów na odświeżenie swojego wyglądu jest zadbanie o paznokcie. W maju, gdy natura budzi się do życia, warto postawić na kolorowe i wiosenne wzory. Oto kilka propozycji, które będą hitem tego sezonu!

📢 Co za tłum na majówce w centrum Poznania! Stary Rynek był pełen! Centrum miasta po remontach wygląda znakomicie. Wieczorami jest moc! Ależ to była wspaniała majówka w Poznaniu! Dopisała pogoda, więc na Stary Rynek i do centrum Poznania ruszyły tłumy. Po ponad dwóch latach uciążliwych remontów poznaniacy i turyści odkrywają miasto na nowo. Trzeba przyznać, że prezentuje się ono świetnie. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z soboty, 4 maja. 📢 Paznokcie 2024: te paznokcie są najmodniejsze w maju! Paznokcie 2024. Witajcie w świecie manicure'u! Sezon wiosenno-letni to czas, gdy nasze dłonie chcą błyszczeć w pełni kolorów, inspirując nas do eksperymentów z różnorodnymi wzorami i odcieniami. Czy to delikatne pastele, śmiałe neony czy klasyczne odcienie nude - możliwości są niemal nieograniczone. Oto najmodniejsze paznokcie, które będą królować w okresie od kwietnia do czerwca, zapraszam Was do tej pełnej kolorów podróży! Chcesz zapoznać się z najmodniejszymi paznokciami w tym sezonie? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj trendy!

📢 „Turystyczna Wielkopolska” – poznaj z nami powiat krotoszyński i okolice! Zapraszamy na drugi odcinek nowego sezonu naszego programu turystycznego, w którym pokazujemy najciekawsze zakątki regionu. Tym razem odwiedzamy Rozdrażewo, Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski i Petryki. 📢 Nie wyobrażam sobie, by Arsenał miał zniknąć ze Starego Rynku w Poznaniu - mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków Miasto przeprowadziło konkurs na przebudowę Arsenału. Nie przyniósł on w mojej opinii żadnych ciekawych rozwiązań. A więc burzyć dla samego burzenia? Bez wiedzy co miałoby powstać? Czy to, co powstałoby rzeczywiście by nas wszystkich zadowoliło, czy wzbudziłoby znowu olbrzymią dyskusję? – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków w Poznaniu. Rozmawialiśmy z nią m.in. o ochronie architektury powojennej i rewitalizacji Starego Rynku w Poznaniu. 📢 Nad Wartą w Poznaniu rosną dwie kładki. Zobacz, jak postępują prace na Mostach Berdychowskich. Mamy zdjęcia z drona! Rosną w oczach Mosty Berdychowskie nad Wartą w Poznaniu. Dwa mosty pieszo-rowerowe zepną poznańskie Stare Miasto, Ostrów Tumski i dzielnice na prawym brzegu rzeki. Warta 156 mln zł inwestycja zakończy się w 2025 r. Jak obecnie wyglądają postępy prac? Zobacz na zdjęciach z drona wykonanych przez fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego".

📢 Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 6 do 10 maja. Przygotuj się na wyłączenia. Sprawdź listę ulic Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 6 do 10 maja 2024 r. Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 To są najmodniejsze fryzury dla 50-latek. Ten bob to tegoroczny hit Bob po raz kolejny króluje w salonach fryzjerskich. To właśnie taka fryzurę kobiety wybierają najczęściej. To uczesanie, które pasuje młodym dziewczyną i dojrzałym kobietom. A do tego jest prosty w utrzymaniu, idealnie pasuje na co dzień i świetnie wygląda na oficjalne okazje. Mamy dla Was kilka inspiracji. Oto one.

📢 Garbusy, maluchy, syrenki i wiele innych. Zlot pojazdów zabytkowych w Wolsztynie i Rakoniewicach. Wyjątkowe spotkanie z motoryzacją Choć sobota w Wolsztynie stała pod znakiem Parady Parowozów, to miłośnicy motoryzacji też mogli być bardzo zadowoleni. Zlot Pojazdów Zabytkowych rozpoczął się w sobotę 4 maja właśnie w Wolsztynie, po czym uczestnicy przejechali do nieodległych Rakoniewic. Było co podziwiać, zobaczcie na naszych zdjęciach! 📢 Darmowe koncerty nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Kogo można posłuchać na żywo? Zobacz zdjęcia "Scena nad Rusałką" to cykl bezpłatnych koncertów, które przez kilka miesięcy będą odbywać się nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Pierwsi artyści zagrali w środę, 1 maja. Kto wystąpił i kogo jeszcze będzie można posłuchać na żywo? 📢 Takich wazonów z PRL szukają kolekcjonerzy - zdjęcia, aktualne ceny. Kryształowe, porcelanowe, z kolorowego szkła Obiektem pożądania przez kolekcjonerów są obecnie przedmioty z PRL-u. W tych czasach wyprodukowano wiele kryształów, naczyń z porcelany i kolorowego szkła. Szczególnie wazony cieszą się dziś dużym zainteresowaniem. Niektóre to kolekcjonerskie perełki. Warto poszperać w piwnicy, szafach, na strychu. Unikaty z kryształu, także tego kolorowego oraz porcelany, można w 2024 roku sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zobacz zdjęcia i ceny wazonów z PRL poszukiwanych przez kolekcjonerów staroci. Takich teraz na sklepowych półkach nie znajdziesz!

📢 Najlepsze lodziarnie w Poznaniu. TOP 10 miejsc, w których zjesz najsmaczniejsze lody! Sprawdź ranking Gdy tylko zrobi się ciepło przed lodziarniami ustawiają się długie kolejki spacerowiczów spragnionych ochłody. Nic dziwnego, lody stanowią idealną przekąskę w upalne dni. A gdy pogoda nie dopisuje, to i tak można je zjeść dla samego smaku. Punktów, w których można je kupić nie brakuje, ale gdzie w Poznaniu lody są najsmaczniejsze? Które miejsca mają najwięcej klientów? Sprawdziliśmy to. Zobacz ranking TOP10 lodziarni stworzony według ocen użytkowników Google'a. 📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Tak żyło się w Poznaniu przed wojną. Zobacz wyjątkowe zdjęcia. Takiego miasta już nie ma! Jesteście ciekawi, jak żyło się w Poznaniu przed wojną? Zajrzeliśmy do Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy kilkadziesiąt wyjątkowych zdjęć. Zobaczycie na nich obrazki z codziennego życia mieszkańców oraz niezwykłe wydarzenia z historii Poznania. Jedno jest pewne: takiego miasta już nie ma! 📢 Poznań: Agencja towarzyska Club Cindy to dziś niebezpieczny plac zabaw [ZDJĘCIA] Club Cindy w Poznaniu był kiedyś ekskluzywną agencją towarzyską. Teraz to "dzika" noclegownia dla bezdomnych i niebezpieczny plac zabaw dla dzieci.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem