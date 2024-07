Przegląd prasy 1.07.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tomasz Fornal - oto jego partnerka na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [1.07.2024]”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tomasz Fornal - oto jego partnerka na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" [1.07.2024] Tomasz Fornal, jedna z największych postaci polskiego świata siatkówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wspiera go nie tylko talent, ale także jego partnerka, Sylwia Gaczorek, która prowadzi popularne salony fryzjerskie. Odkryliśmy niezwykle gorące ujęcia tej influencerki i bizneswoman, która podziwiana jest przez szerokie grono fanów.

📢 Bronka z "Daleko od szosy" - tak wygląda dziś. Sławomira Łozińska ma już 71 lat. Zobaczcie zdjęcia! [1.07.2024] Sławomira Łozińska to polska aktorka, którą polscy widzowie pokochali za rolę Bronki w serialu "Daleko od szosy". Tymczasem na swoim koncie ma wiele innych wspaniałych kreacji filmowych. Aktorka niedawno skończyła 71 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynna Bronka z "Daleko od szosy". Mamy zdjęcia!

📢 Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [1.07.2024 r.] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej roli w filmie "Dirty dancing", gdzie partnerowała Patrickowi Swayze. Jest matką jednej córki, Stelli Gregg, która ma 22 lata i także zaczyna karierę aktorską. Sprawdźmy, jak wygląda dziś córka Jennifer Grey z "Dirty Dancing".

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [1.07.2024 r.] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Krzysztof Krysiak - pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [1.07.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Oto Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [1.07.2024 r.] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [1.07.2024] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [1.07.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [1.07.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Ola, córka Kasi Kowalskiej - tak dziś wygląda. Niedawno skończyła 27 lat. Mamy zdjęcia! [1.07.2024] Kasia Kowalska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek, której utwory zdobyły serca milionów fanów. Jej przeboje są śpiewane przez Polaków w każdym wieku. Prywatnie Kasia jest matką dwójki dzieci. Córka Ola Kowalska jest dziś dorosłą kobietą. Sprawdź, jak obecnie wygląda córka Kasi Kowalskiej. 📢 Anna-Maria Sieklucka z hitu Netflixa "365 dni" i jej śmiałe zdjęcia! [1.07.2024 r.] Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki głównej roli w w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku. Osiągnął też ogromną popularność i stał się najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Aktorka jest bardzo popularna na Instagramie. Prezentuje to wiele swoich zdjęć, wśród nich wiele śmiałych zdjęć. Zobaczcie, jak Anna Maria Sieklucka na nich wygląda!

📢 Tak dziś wygląda syn Doroty Wellman. Jakub Wellman ma już 31 lat. Mamy zdjęcia! [1.07.2024] Dorota Wellman, znana polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, od lat jest obecna na polskim rynku mediów. Jej jedyny syn, Jakub Wellman, również odkrył w sobie dziennikarską pasję, co zaowocowało wspólnym prowadzeniem podcastu "Wellcome w popkulturze". Jak wygląda dziś Jakub Wellman? Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Tak wygląda dziś Katarzyna Pietras - starsza córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm. Zobaczcie zdjęcia! [1.07.2024] Katarzyna Pietras, starsza córka ikony polskiej sceny muzycznej Beaty Kozidrak, nie tylko odziedziczyła po mamie wyjątkowy talent wokalny, ale również urodę. Katarzyna stanowi żywy dowód na to, jak talent może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Pietras, córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm.

📢 Kylie Minogue - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia 56-letniej już piosenkarki [1.07.2024] Tak wygląda teraz 56-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [1.07.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [1.07.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Oto żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [1.07.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [1.07.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Piła. Potężna nawałnica przeszła przez Piłę. Powyrywało drzewa, pozrywało dachy. Trwa usuwanie skutków wichury To była chwila, gdy nagle zaczęły latać gałęzie - mówią mieszkańcy Piły, którzy po nawałnicy postanowili sprawdzić, jak wygląda miasto. Nie milkną w nim sygnały strażackich syren.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [01.07.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Tak luksusowo mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zdjęcia. Aurora to siódme dziecko milionera [01.07.2024] 77-letni Józef Wojciechowski i jego o 50 lat młodsza ukochana Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka. Dziewczynka Aurora i jej starszy brat Augustyn mieszkają z rodzicami w podwarszawskiej willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusowa posiadłość milionera to nie tylko dom, ale też basem, korty tenisowe, ptaszarnia i egzotyczne palmy. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka szef JW Construction z rodziną. Żyją jak w bajce!

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [01.07.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce? To Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka - jest idealne na wypoczynek. Znałeś wcześniej to miejsce? Cisza, spokój, piękne krajobrazy i idealnie czysta woda. To wszystko znajdziemy w sercu Parku Krajobrazowego, Puszcza Zielonka nad Jeziorem Miejskim, nieopodal Murowanej Gośliny. Nic dziwnego, że osoby odwiedzające plażę, mówią o tym miejscu "raj na ziemi".

📢 Fatalny wypadek pod Piłą. W zderzeniu dwóch samochodów ucierpiało pięć osób W niedzielę około godziny 16.40 na drodze krajowej numer 10 w pobliżu Piły doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Pięć osób jest rannych. Droga jest zablokowana. 📢 Gran Turismo Polonia: "Lamborghini na sterydach", a w nim dziennikarz "Głosu". Przejazd przed próbą pobicia rekordu na Torze Poznań! Zyrus lp1020 stimolante to jedno z najszybszych aut na świecie. Nazwana potocznie "lamborghini na sterydach" maszyna potrafi osiągnąć zawrotną prędkość 347 km/h. To właśnie w tym pojeździe norweski kierowca Fredrik Weum Sorlie postara się pobić rekord okrążenia na Torze Poznań. Zanim jednak podejdzie do próby prędkości, zabrał na "przejażdżkę", dziennikarza "Głosu Wielkopolskiego". 📢 Mam na imię... Poznań. To oni tworzą nasze miasto Poznań turystom kojarzy się głównie z koziołkami oraz rogalami świętomarcińskimi, jednak o tym jaki naprawdę jest decydują oni - poznaniacy, którzy każdego dnia robią swoje. Albo więcej. Dla wspólnego dobra.

📢 Gran Turismo Polonia 2024 na Torze Poznań! Poznaniacy przyszli oglądać wyścigi superszybkich aut za darmo Spora grupa poznaniaków zawitała w sobotę, 29 czerwca na Tor Poznań, gdzie odbywa się Gran Turismo Polonia 2024. 70 luksusowych auto przyjechało do stolicy Wielkopolski, by zachwycać swoim wyglądem oraz bić rekordy prędkości. 📢 Tak teraz wygląda stadion Warty Poznań. Zieloni nie grali przy Drodze Dębińskiej od lat. Zobacz zdjęcia W czerwcu ważą się losy Warty Poznań. Klub walczy o przyznanie licencji na grę w I lidze, jednak do tego potrzebny jest spełniający wymogi PZPN obiekt. Zieloni po nieudanych próbach wynajęcia Enea Stadionu, postanowili wrócić na stadion przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Obiekt ten wymaga jednak wielu prac, na które potrzebne są pieniądze i przede wszystkim czas. Czy Warcie uda się w porę przygotować stadion? Zobacz, jak teraz wygląda "Ogródek".

📢 Oto najciekawsze wydarzenia 2024 w Wielkopolsce. Nie przegap tych jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w tym roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące. 📢 Gigantyczny wieżowiec w Poznaniu wzbudza ciekawość mieszkańców. Tak powstaje najwyższy budynek AND2. Zobacz zdjęcia! Trwa wielka budowa imponującego wieżowca w centrum Poznania. AND2 (dawniej Andersia Silver) od dłuższego czasu góruje na miastem, wzbudzając ciekawość mieszkańców i turystów. Co w tej chwili dzieje się na budowie najwyższego budynku w Poznaniu? Nasz fotoreporter był w środku i na dachu tego kolosa. Sprawdź, jak posuwają się prace i zobacz najnowsze zdjęcia z budowy biurowca AND2. Ten gigant robi wrażenie!

📢 Tak wygląda największy kościół w Polsce! Magiczne miejsce czy katolickie Las Vegas? Zobacz zdjęcia i oceń sam Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej to największy kościół w Polsce. Sanktuarium w Licheniu Starym niedaleko Konina zajmuje szczególne miejsce w sercu każdego pielgrzyma, jednak od lat wzbudza spore kontrowersje. Według jednych to miejsce magiczne, a inni nazywają je "sakralnym Disneylandem" bądź "katolickim Las Vegas". Historycy sztuki i architekci nie szczędzą słów krytyki, ale wierni tłumnie odwiedzają małą miejscowość we wschodniej Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia i przekonaj się sam, jak wygląda ta niezwykła świątynia i jej okolice. 📢 Rewolucja kadrowa w Warcie Poznań! Co tam się dzieje? Kolejnych 12 zawodników opuszcza klub z Dolnej Wildy Po spadku Warty Poznań z ekstraklasy nie było żadną tajemnicą, że klub z Dolnej Wildy czeka rewolucja kadrowa. W sobotę wieczorem to się ziściło. Zieloni poinformowali, że zespół opuści kolejnych 12 zawodników. Oznacza to, że nowego dyrektora sportowego Dawida Frąckowiaka, czeka bardzo pracowity okres przed startem I ligi.

📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Ponad partyjnymi podziałami? Poseł PiS z Poznania dołącza do ruchu Pauliny Matysiak i Marcina Horały "Tak dla rozwoju" Do ruchu społecznego "Tak dla rozwoju", zainicjowanego przez posłankę partii Razem Paulinę Matysiak i posła PiS Marcina Horałę, dołącza kolejny polityk - Szymon Szynkowski vel Sęk. Będzie w nim pełnił funkcję wiceprezesa. Nowo powstałe stowarzyszenie ma na celu wspieranie inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny, budowa elektrowni jądrowych oraz rozwój polskiej armii.

📢 TOP 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na jednodniowy wypad! Sprawdź, gdzie warto się wybrać niedaleko Poznania Planując jednodniowy wypad z rodziną, warto rozważyć fascynujące miejsca, które znajdują się zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Wielkopolska oferuje bogactwo atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i natury. Od malowniczych jezior pod Koninem okrzykniętych Polskimi Malediwami, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, aż po Zamek Stobnica – region kryje w sobie niezliczone skarby gotowe do odkrycia przez dorosłych i młodszych odkrywców. 📢 Czy dojedziesz bezpośrednio z Poznania nad morze? Sprawdź dokąd wybrać się pociągiem nad morze w wakacje 2024 [30.06.2024] Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa oferuje bezpośrednie połączenia do popularnych nadmorskich miejscowości. W 2024 roku pasażerowie mogą wybrać spośród wielu kierunków, a komfortowe warunki podróży, ekologiczny aspekt oraz atrakcje czekające na miejscu sprawiają, że warto już teraz zaplanować letni wypoczynek nad morzem.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Pożar dworku w Jelonku pod Poznaniem. Zadymiło też sąsiednie miejscowości W sobotę 29 czerwca ok. godz. 20 doszło do pożaru opuszczonego dworku w Jelonku w gminie Suchy Las pod Poznaniem. Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej. 📢 Od ryb po krawaty. Tak wyglądały przedwojenne targowiska w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia! W latach międzywojennych miasta stanowiły łącznik pomiędzy mieszkańcami wsi a miast. Na tamtejszych targach, które zwykle odbywają się kilka razy w tygodniu, ludność wiejska mogła sprzedawać nadwyżki swoich produktów rolnych, a przy okazji zaopatrzyć się w artykuły niezbędne w gospodarstwie rolnym oraz domowym. Jak wyglądały wtedy targowiska i co można było na nich kupić? Zobacz archiwalne zdjęcia!

📢 Zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie. 📢 Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. Złamany Dom prezentuje się niebanalnie. Zobacz zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Oto opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Jego właściciel był jednym z najbogatszych Wielkopolan. Teraz pałac niszczeje... Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę. Czy znajdzie się dla niego właściciel, który przywróci mu świetność? 📢 Imieniny Patronów Poznania - Święto Piotra i Pawła. Zobacz, co działo się w centrum miasta! Poznań co roku z wielkim zaangażowaniem świętuje imieniny swoich patronów, świętych Piotra i Pawła, co jest wyrazem głębokiej więzi z historią i tradycją miasta. Wyjątkowe obchody, które odbywają się 29 czerwca, stanowią okazję do wspólnego świętowania przez mieszkańców oraz podkreślenia znaczenia najstarszego kościoła na ziemiach polskich - katedry poznańskiej. Zobacz zdjęcia z centrum miasta!

📢 Kolorowo na ulicach miasta. Przez Poznań przeszedł XX Marsz Równości. Zobacz zdjęcia z trasy! Poznań w sobotę, 29 czerwca wypełnił się kolorami i pozytywną energią podczas XX Marszu Równości. Pochód wyruszył z ulicy Fredry. To wydarzenie to nie tylko okazja do świętowania, ale i manifestacja wsparcia dla społeczności LGBTQ+. Zobacz zdjęcia! 📢 Ostatni cesarz Niemiec w Poznaniu zbudował sobie całą dzielnicę Friedrich Wilhelm Viktor Albert z dynastii Hohenzollernów dla poznaniaków był po prostu Wilusiem. Być może spokój odnalazł dopiero, gdy bezpowrotnie stracił tron. Ale z całą pewności, gdy rządził, zobaczył w Poznaniu potencjał. I zawdzięczamy mu wiele.

📢 Miasto chce jeszcze bardziej zagęścić Piątkowo? Oburzeni mieszkańcy złożyli wniosek do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Mieszkańcy z Piątkowa nie chcą zabudowy wielorodzinnej w miejscu starego Tesco przy Opieńskiego w Poznaniu. Teraz znajduje się tam Kaufland, a być może wkrótce powstaną bloki. Radni zebrali podpisy pod wnioskiem o uwagach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Całość przekazali Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

📢 VI Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena”. ZDJĘCIA Za nami VI Kaliski Półmaraton Nocny "Bursztynowa Hellena". W sobotni wieczór niespełna 22 kilometry pokonało blisko 700 osób. Krystian Kurowski triumfował wśród mężczyzn, a Edyta Burakiewicz wśród kobiet. 📢 Tak kiedyś wyglądał dworzec Poznań Główny. Zamknięto go ponad 10 lat temu! Zobacz wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu. 📢 Oto 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Sprawdzą się na błyskawiczną wycieczkę! Poleca je bloger Miejski Wojażer. Zobacz i pojedź! Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Mają malownicze plaże! Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Warto się wybrać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Oto aplikacje, które kradną pieniądze. Lista najbardziej niebezpiecznych Telefony są z nami w każdej życiowej sytuacji. Dzięki zainstalowanym aplikacją ułatwiają nam korzystanie z Internetu i nie tylko. Niezwykle ważne jest, by zachować czujność i sprawdzić, czy żadna z zainstalowanych przez nas aplikacji nie znajduje się na liście tych, które mogą kraść pieniądze. Oto lista aplikacji, które lepiej od razu odinstalować. 📢 Lech Poznań przegrywa na początku przygotowań z Piastem Gliwice. Napastnik Kolejorza doznał kontuzji i opuścił zgrupowanie Po pierwszym tygodniu przygotowań Lecha Poznań, Kolejorz zmierzył się w meczu towarzyskim z Piastem Gliwice. Trener Niels Frederiksen wystawił dwie jedenastki, które rozegrały po 45 minut. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Piasta Gliwice 1:0, po bramce Jorge Felixa.

📢 Tak wyglądał pierwszy McDonald's w Poznaniu. Otwarto go 30 lat temu. Zobacz zdjęcia! Pierwszy McDonald's w Polsce został otwarty w 1992 roku w Warszawie. Poznań "doczekał się" lokalu tej sieci dwa lata później. McDonald's w stolicy Wielkopolski był dziesiątą placówką w Polsce. Zlokalizowano go przy ul. 27 Grudnia na parterze DH Domar (naprzeciwko Okrąglaka). W tym miejscu działał do 2017 roku. Zobaczcie, jak to miejsce wyglądało 30 lat temu! 📢 Zakończył się XX Marsz Równości w Poznaniu. Był rekordowy? Na to liczą organizatorzy! Marsz równości co roku gromadzi tysiące uczestników, w 2024 roku, w już XX edycji, kolorowy pochód ponownie przemierzył ulice miasta. Niezłomność i radość uczestników, pomimo początkowych przeszkód i upału, zwiastowała wyjątkową atmosferę. Marsz zakończył się przy Lokum Stonewall. Jak przebiegł pochód?

📢 Chrzest Świadków Jehowy na targach w Poznaniu. Symbolicznie wyznali wiarę Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się Kongres Świadków Jehowy, który przyciągnął uwagę wielu wiernych oraz zainteresowanych. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia jest chrzest, odbywający się w specjalnie przygotowanym basenie. Chrzest ten jest publicznym wyznaniem wiary i aktem oddania się Jehowie, co stanowi kluczowy element w życiu każdego Świadka Jehowy.

📢 10 najbardziej znanych sportowców w historii Poznania. Nasz subiektywny ranking z okazji imienin stolicy Wielkopolski Z okazji imienin patronów Poznania postanowiliśmy stworzyć subiektywny ranking najbardziej znanych i zasłużonych sportowców związanych ze stolicą Wielkopolski. 📢 Takie są skutki jedzenia borówek amerykańskich. Uwaga: te osoby powinny ich unikać! Komu mogą zaszkodzić borówki? Borówka amerykańska to jedno z najpopularniejszych owoców po jakie sięgamy w sezonie letnim. Mają wiele walorów smakowych a do tego dostarczają także wiele wartościowych składników odżywczych i witamin. Zobaczcie, kiedy jedzenie borówek amerykańskich jest niebezpieczne dla zdrowia. Te osoby powinny ich unikać.

📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz zaoszczędzić Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 Piknik z Abramsem - czołg już czeka na zwiedzających w Muzeum Broni Pancernej Szykujcie się na wojskowe atrakcje: w sobotę 29 czerwca w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu odbędzie się piknik otwierający wakacje. Jedno z najlepszych muzeów wojskowych w Europie zaprezentuje tym razem z bliska czołg Abrams. Czołg jest już na miejscu! 📢 Limonkowe paznokcie - takie są trendy na wakacje 2024! Limonkowe paznokcie - takie są trendy na wakacje 2024! Wraz z nadejściem lata 2024, świat mody i urody odkrywa nową, świeżą paletę kolorów, które będą królować w nadchodzących miesiącach. Tegorocznym hitem są limonkowe paznokcie - odważny, energetyczny odcień, który idealnie wpisuje się w letni klimat pełen słońca, radości i wakacyjnych przygód. Wejdź w galerię zdjęć i zobacz inspiracje z limonkowym kolorem na paznokciach.

📢 Gran Turismo Polonia 2024 w Poznaniu. Ekskluzywna impreza oraz szybkie auta za miliony złotych! Mamy wiele zdjęć z Toru Poznań Rozpoczynamy Gran Turismo Polonia w Poznaniu. 70 luksusowych aut dojechało na Tor Poznań, by zachwycać wyglądem oraz bić rekordy prędkości. Impreza, która ma miejsce w Polsce od 2005 roku już od jutra 29 czerwca będzie otwarta dla wszystkich fanów motoryzacji. Zobacz zdjęcia z pierwszego zamkniętego dnia Gran Turismo Polonia na Torze Poznań. 📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się WAGs z Poznania? Mamy zdjęcia! [29.06.2024] Po niemal miesięcznej przerwie, zawodnicy Lecha Poznań w towarzystwie swoich partnerek wrócili z wakacji, by przygotować się do nowego sezonu pełnego wyzwań. Okres letni był dla nich chwilą na odpoczynek i regenerację po intensywnym sezonie. Jak prezentują się partnerki piłkarzy, możecie sprawdzić na zdjęciach.

📢 Tysiące wiernych zjechały na MTP! W Poznaniu rozpoczął się Kongres Świadków Jehowy 2024. Zobacz zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się areną dla Kongresu Świadków Jehowy, przyciągając tysiące uczestników z całej Polski i nie tylko. Wydarzenie to, odbywające się pod hasłem "Głośmy dobrą nowinę!", jest jednym z 32 zaplanowanych w kraju, które odbędą się w 19 miastach i będą prowadzone w 5 różnych językach. 📢 Boeing kupuje firmę działającą w Poznaniu! Pod skrzydła amerykańskiego koncernu lotniczego i zbrojeniowego trafi ponad 50 inżynierów Zatrudniająca w Poznaniu ponad 50 wysoce wykwalifikowanych inżynierów oprogramowania spółka-córka amerykańskiej grupy Verocel przejęta została przez spółkę zależną Boeinga Wisk Aero. Jak czytamy w komunikacie prasowym, to kolejny krok zwiększający obecność Boeinga w Polsce, w której firma zatrudnia już ponad 1100 osób.

📢 Co zobaczyć na Pomorzu w wakacje? 34 niezwykłe atrakcje i pomysły na wycieczki niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu Przygotowałem dla ciebie listę aż 34 ciekawych, nietypowych i zaskakujących atrakcji województwa pomorskiego w sam raz na weekend, urlop czy wakacje. Znajdziesz wśród nich pomysły na wycieczki niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu, w tym zabytki o fascynującej historii, punkty widokowe, tajemnicze kręgi kamienne, rekordowe obiekty, oryginalne muzea i atrakcje specjalnie dla dzieci. Co warto zobaczyć w Pomorskim, gdzie się wybrać, co zwiedzić? Radzę i podpowiadam, jak zaplanować niezapomnianą wycieczkę.

📢 Trener Artur Węska zdradza, jak funkcjonuje Lech Poznań i Akademia Kolejorza. Szczera rozmowa z byłym szkoleniowcem rezerw Artur Węska rozpoczął swoją karierę trenerską w 2016 roku jako asystent w Zniczu Pruszków, współpracując z Dariuszem Żurawiem. Następnie kontynuował pracę w tej roli w Pogoni Siedlce pod okiem Dariusza Banasika, z którym później trafił do Radomiaka Radom. W 2019 roku wrócił do Pruszkowa, gdzie po zwolnieniu Piotra Mosóra objął stanowisko pierwszego trenera. Węska utrzymał Znicz w 2. lidze, wygrywając 6 z 8 ostatnich meczów sezonu 2019/2020. W styczniu 2021 roku objął drużynę rezerw Lecha Poznań.

📢 Zabawa nad Wartą w Poznaniu ruszyła na dobre. Tak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu. Oto zdjęcia W piątek 21 czerwca otworzył się poznański Klub na Fali. Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu opowiedziała nam jak przebiegało otwarcie i jakie plany ma klub w tym sezonie. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak właściciele zapewniają, że infrastruktura jest w pełni przygotowana na gości. 📢 W Poznaniu ruszyła pierwsza publiczna stacja tankowania wodoru. Ile kosztuje kilogram paliwa? W Poznaniu została uruchomiona pierwsza w Polsce publicznie dostępnej stacji wodorowa państwowego koncernu ORLEN, która obsłuży samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy. Ta inicjatywa jest częścią umowy z MPK Poznań, na mocy której ORLEN dostarczy 1,8 mln kg paliwa wodorowego dla 25 autobusów miejskich przez najbliższe 15 lat.

📢 Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! [28.06.2024] Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! Rok 2024 przynosi ze sobą wiele nowości w świecie mody i urody, a paznokcie nie są wyjątkiem. Dla kobiet w wieku 50+, stylizacje paznokci nabierają szczególnego znaczenia. To nie tylko element dbania o siebie, ale również sposób na wyrażenie swojego stylu i osobowości. W tym roku trendy stawiają na elegancję, subtelność oraz wyjątkowe akcenty, które podkreślają dojrzałe piękno. Zapraszamy do odkrycia najnowszych stylizacji paznokci na 2024 rok, które z pewnością przyciągną spojrzenia i dodadzą pewności siebie.

📢 Paznokcie 2024. Trendy na 2024 rok: krótkie, kwadratowe paznokcie - tak się teraz nosi! [28.06.2024] Paznokcie 2024: Nowa Moda na Krótkie, Kwadratowe Paznokcie. W nadchodzącym roku królują krótkie, kwadratowe paznokcie! Po latach dominacji akryli i przedłużeń żelowych, 2024 przynosi powiew świeżości w stylizacji paznokci. Krótkie długości i klasyczny, kwadratowy kształt to trend, który zyskał na popularności i z pewnością pozostanie z nami na dłużej. Wejdź w galerię zdjęć i czerp inspiracje!

📢 Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Mechelinki - kierunek idealny dla rodzin z dziećmi oraz na samodzielne wypady [28.06.2024] Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Kierunek - Mechelinki. Mechelinki to mała miejscowość nadmorska w Polsce, położona na północ od Gdyni, w województwie pomorskim. Jest częścią gminy Kosakowo. Mechelinki są znane ze swojego uroku i spokojnej atmosfery, co czyni je popularnym miejscem wypoczynku zarówno dla turystów, jak i mieszkańców okolicznych miast. Zapraszamy do galerii zdjęć, być może Mechelinki przypadną Wam do gustu. Polecamy tę miejscowość dla rodzin z dziećmi! 📢 Paznokcie 2024 -HIT na lato: Soap Nails. Takie są TRENDY [28.06.2024] Paznokcie 2024. Trend w manicure 2024: Soap Nails. Poznaj tę metodę malowania paznokci! Manicure Soap Nails, znany również jako "soapy nails", to jeden z najnowszych trendów, który zyskał popularność w 2024 roku. Jest to minimalistyczny, elegancki styl, który skupia się na naturalnym wyglądzie paznokci z delikatnym, błyszczącym wykończeniem, jakby właśnie zostały umyte mydłem. Trend ten jest ewolucją popularnych stylów takich jak "clean girl" i "lip gloss nails" z poprzednich lat​.

📢 14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [28.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły!

📢 Modne fryzury, lato 2024: włosy krótkie, półdługie i długie. Oto najnowsze trendy! [28.06.2024] Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Francuski manicure - ten styl jest zawsze na TOPIE! Zobacz najmodniejsze wzory! [28.06.2024] French pedicure. Idealne wzory francuskiego pedicure: porady i pomysły na 2024 rok. Francuskie wzory na paznokciach u stóp zachwycają swoją wyjątkową adaptacyjnością. Niezależnie od tego, czy ubierasz się na luzie, czy szykujesz na eleganckie wyjście, francuski pedicure dopasowuje się do Twojego stylu. Klasyczne białe końcówki są uniwersalnie atrakcyjne, ale prawdziwy urok pojawia się, gdy zaczynasz bawić się kolorami, teksturami i akcentami, personalizując swój pedicure według własnego stylu. 📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na lato! [28.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Paznokcie w lipcu. Te stylizacje paznokci to HIT [28.06.2024] Paznokcie 2024: te stylizacje to totalny odlot! Jak pomalować paznokcie w lipcu? Czerwiec to miesiąc pełen świeżości, kolorów i nowej energii, która zachęca do eksperymentowania z modą i urodą. Idealnym sposobem na wprowadzenie tej energii do codziennych stylizacji jest malowanie paznokci w odważne, letnie wzory i kolory. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz inspiracje na najmodniejsze stylizacje paznokci na lipiec 2024! 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Strzeż się! Tymi słowami możesz poważnie obrazić poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Największy niewypał odejdzie z Lecha Poznań? Ci piłkarze Kolejorza są na celowniku zagranicznych klubów Coraz więcej pojawia się w mediach transferowych plotek dotyczących piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań. Postanowiliśmy je uszeregować, choć na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów. Niektóre doniesienia są jednak bardzo ciekawe. Jedna z plotek dotyczy największego niewypału transferowego Lecha Poznań w ostatnich latach.

📢 Rocznica koronacji króla Przemysła II. Zobacz, jak remontowano jego siedzibę. Miał być poznański Wawel, a powstał zamek Gargamela 26 czerwca rocznica koronacji króla Przemysła II.Z tej okazji przypominamy, jak remontowano jego siedzibę. Konkurs na odbudowę Zamku Królewskiego na Górze Przemysła w Poznaniu był momentem przełomowym dla zachowania dziedzictwa miasta. Wybrany projekt architekta Witolda Milewskiego, choć spotkał się z kontrowersjami, ostatecznie nadał zamkowi nowe oblicze. Zobacz zdjęcia z czasu remontu. 📢 Oto najbardziej niebezpieczne rośliny w lesie. Ich lepiej unikać na spacerze Spacery w lesie szczególnie latem są bardzo popularne. Znajdziemy tu nie tylko cień ale i spokojne miejsce do odpoczynku. Las to przede wszystkim dom dla wielu zwierząt i miejsce gdzie spotkać możemy wiele roślin tych jadalnych ale i toksycznych. Zobaczcie, jakie rośliny mogą być dla nas bardzo niebezpieczne.

📢 Tak się urządzają Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki. Tancerka i producent filmowy starą bibliotekę zmieniają w dom. Zobacz zdjęcia 43-letnia tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka Edyta Herbuś od siedmiu lat jest w szczęśliwym związku z 44-letnim producentem filmowym Piotrem Bukowieckim. Wychowuję jego trojkę dzieci, mają dwa psy, a obecnie budują dom. Para zamieszka w budynku, gdzie dawniej była biblioteka - To moje miejsce na ziemi - podkreśla gwiazda. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda. 📢 Pyrkon 2024 w Poznaniu. Cosplayerzy na festiwalu fantastyki. Zobacz, jakie kostiumy przygotowali. Mamy niezwykłe zdjęcia! Jak co roku na Festiwalu Fantastyki Pyrkon nie mogło zabraknąć poprzebieranych miłośników cosplaya, którzy wcielili się w swoje ulubione postacie z filmów, seriali, komiksów, książek czy gier. Zobacz zdjęcia cosplayerów z Pyrkonu w naszej galerii.

📢 Pogrzeb Mateusza Strzelczyka. Były wioślarz Posnanii i zawodnik crossfitu zmarł nagle w wieku 31 lat. Żegnały go tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb Mateusza Strzelczyka odbył się we wtorek 25 czerwca w Poznaniu. Tłumy pożegnały zmarłego kilkanaście dni temu byłego wioślarza Posnanii i znanego zawodnika crossfitu, który zmarł nagle w wieku 31 lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Józef Wojciechowski i jego życiowe partnerki - zdjęcia. Tak dziś wyglądają jego była żona, poprzednia kobieta i obecna ukochana [26.05.2024] Szef JW Construction zawsze otaczał się pięknymi i sporo młodszymi kobietami. Jego obecna partnerka, poprzednia i była żona to modelki. Józef Wojciechowski nie jest celebrytą, a jest w centrum zainteresowania mediów głównie przez jego życie prywatne. Zobacz na starych zdjęciach, z kim spotykał się 77-letni dziś deweloper, zanim związał się z pół wieku młodszą modelką Patrycją Tuchlińską.

📢 Tyle płacimy za niewyciągniętą z kontaktu wtyczkę. Dużo? Mamy wyliczenia! Często marnotrawimy pieniądze przez swoją nieroztropność. Jednym z największych grzechów obok wyrzucania jedzenia jest niewyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy z nich nie korzystamy. Rocznie przez korzystanie z trybu czuwania wyrzucamy nawet kilkaset złotych. Zobaczcie, ile możemy zyskać wyjmując wtyczkę z kontaktu.

📢 Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zobacz ich stare zdjęcia. Tak się zmienili milionerzy Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce Józef Wojciechowski tworzy od sześciu lat związek z młodszą o poł wieku Patrycją Tuchlińską. Modelka u boku szefa J.W. Construction i ich mały synek żyją jak w bajce w wilii nad Zalewem Zegrzyńskim Mamy stare zdjęcia Tuchlińskiej i dewelopera. Zobacz, jak kiedyś wyglądali. 📢 "Oddaj nam jezioro". Spór o plażę przy ośrodku Kaskada nad jeziorem Kierskim wciąż trwa. Nie będzie tam kąpieliska W 2019 roku nagle została zamknięta plaża przy ośrodku Kaskada leżącym nad poznańskim jeziorem Kierskim. Jak się okazuje, tylko jej fragment należy do miasta. Jak na razie, z powodu trwającego sporu właściciela ośrodka z miastem, nie będzie tam miejskiego kąpieliska.

📢 Piła: Trąba powietrzna nad miastem. Wyrywała drzewa z korzeniami! [ZDJĘCIA] Prawie 800 strażaków postawionych na nogi i 170 wozów bojowych w akcji. Trwa liczenie strat po sobotnich nawałnicach i gwałtownych burzach, które nawiedziły Wielkopolskę. Najdotkliwsze skutki odnotowano w powiecie poznańskim, czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim. W samej Pile mówić można o kataklizmie. Wystarczyło zaledwie 10 minut, by zablokować całe miasto, które w niektórych miejscach jeszcze dziś przypomina pobojowisko. Mieszkańcy mówią, że nad miastem przeszła trąba powietrzna.